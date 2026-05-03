தோனி ஓய்வு: அறிவிப்பு மட்டுமே பாக்கி? சிஎஸ்கே ரசிகர்களை வாட்டும் தல மர்மம்!

MS Dhoni Retirement : தல எம்.எஸ்.தோனி, ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடுவதைப் பார்ப்பதே கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களுக்கு ஒரு திருவிழா போன்றது. ஆனால், 2026 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் பாதியைத் தாண்டிவிட்ட நிலையிலும், தோனி இன்னும் ஒரு போட்டியில் கூட களமிறங்காதது ரசிகர்களிடையே பெரும் கவலையையும், பலத்த சந்தேகங்களையும் எழுப்பியுள்ளது.
முழங்காலில் காயம்
கடந்த சில சீசன்களாகவே தோனி தனது முழங்கால் காயத்துடன் போராடி வருகிறார். 2023 சீசனுக்குப் பிறகு இதற்காக அவர் அறுவை சிகிச்சையும் செய்து கொண்டார். இந்த ஆண்டு சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பே அவர் முழு உடற்தகுதியுடன் இருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், பயிற்சி ஆட்டங்களின் போது காயம் மீண்டும் தீவிரமடைந்ததால், அவர் தற்காலிகமாக ஓய்வில் இருப்பதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகம் அறிவித்தது. தோனி இன்னும் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடையவில்லை, மருத்துவக் குழுவின் கண்காணிப்பில் அவர் இருக்கிறார். இதுவே தோனி குறித்து சிஎஸ்கே கொடுத்திருக்கும் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
தோனி கொடுக்கும் ஆலோசனை
தோனி விளையாடாவிட்டாலும், சிஎஸ்கே விளையாடும் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் அவர் மைதானத்திற்கு வெளியே இருந்து வீரர்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகிறார். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான இளம் சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒரு மெண்டார் போல அவர் செயல்படுவது ரசிகர்களுக்குச் சற்று ஆறுதல் அளித்தாலும், அவர் பேட் பிடித்து மைதானத்திற்குள் நுழையும் அந்த நொடிக்காகவே ஒட்டுமொத்த ஸ்டேடியமும் காத்திருக்கிறது. ஆனால், போட்டிகள் நகர நகர, அவர் மீண்டும் களமிறங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் மங்கி வருவதாகவே தோன்றுகிறது.
ரசிகர்கள் எழுப்பும் சந்தேகக் கேள்விகள்
தற்போது ஐபிஎல் தொடர் பாதி கட்டத்தைக் கடந்துவிட்டது. பொதுவாக ஒரு வீரர் பாதியில் இணைவார் என்றால், அதற்கான தீவிரப் பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவார். ஆனால், தோனி இன்னும் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபடத் தொடங்கவில்லை என்பதுதான் ரசிகர்களின் ஆதங்கத்திற்கு முக்கியக் காரணம். தோனி ஏற்கனவே ஓய்வு முடிவை எடுத்துவிட்டாரா? அந்த அறிவிப்பை வெளியிடாமல் ரகசியமாக வைத்திருக்கிறாரா? என்பதே சமூக வலைதளங்களில் எழுப்பப்படும் பிரதான கேள்வி. ஒரு வீரராக அல்லாமல், அடுத்த ஆண்டு சிஎஸ்கே அணியின் பயிற்சியாளராகவோ அல்லது நிர்வாகப் பொறுப்பிலோ தோனி இணையப் போகிறார் என்பதற்கான அறிகுறியாகவே இதைப் பார்க்க முடிகிறது.
அறிவிப்பு மட்டுமே பாக்கியா?
தோனி எப்போதும் தனது முடிவுகளை யாரும் எதிர்பாராத நேரத்தில் அதிரடியாக எடுப்பவர். சர்வதேச கிரிக்கெட் ஓய்வையும் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு மூலம் மிகச் சாதாரணமாக அறிவித்தவர் அவர். அதே பாணியில், இந்த ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப் பகுதியில் அல்லது தொடர் முடிந்தவுடன் தனது ஓய்வை முறைப்படி அறிவிக்கலாம் என கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். அவர் விளையாடாமல் இருப்பது அறிவிக்கப்படாத ஓய்வு போன்றது என்றும், இனி ஒரு வீரராக அவரை மைதானத்தில் பார்ப்பது கடினம் என்றும் பேசப்படுகிறது.
எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்
இருப்பினும், சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடக்கும் கடைசி லீக் போட்டியிலாவது தோனி சில பந்துகளை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பது ரசிகர்களின் தீராத ஆசையாக உள்ளது. சிஎஸ்கே நிர்வாகம் மற்றும் தோனி தரப்பில் இருந்து தெளிவான பதில் வரும் வரை, இந்த ஓய்வு குறித்த மர்மம் நீடிக்கவே செய்யும்.
