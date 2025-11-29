புதுமண ஜோடிக்கு தோனி கொடுத்த டிப்ஸ் என்ன தெரியுமா? - Viral Video

MS Dhoni Viral Video: இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி, உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் பிடித்தமான வீரர்கள் பட்டியிலில் தோனி நிச்சயம் இருப்பார். காரணம், கிரிக்கெட்டை தாண்டி வாழ்க்கை குறித்த தோனியின் அணுகுமுறையும், பார்வையும் நிச்சயம் அனைவரையும் வியக்க வைக்கும் ஒன்றாகும்.
MS Dhoni Viral Video: சுவாரஸ்யமான தோனியின் வாழ்க்கை
இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் பலரும் பெரிய பெரிய நகரங்களிலும், வெளிநாடுகளிலும் செட்டிலாகும் போது, தோனி தனது ஊரான ராஞ்சியை விட்டு வராமல், அங்கேயே வசித்து வருகிறார். அதுமட்டுமல்லாமல், விவசாயத்தில் கவனம் செலுத்துவது, கார் - பைக் ஓட்டுவது, குதிரைகள் - நாய்களை வளர்ப்பது என அவரது குடும்பத்துடன், இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு வருகிறார். குறிப்பாக, ஊடக மற்றும் சமூக ஊடக வெளிச்சத்தில் இருந்து ஒதுங்கியே இருப்பவர். ஆனால், தினந்தினம் அவர் குறித்து சமூக ஊடகங்களில் ஏதாவது பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். 'தோனியின் பொன்மொழிகள்' என புத்தகம் போடும் அளவிற்கு அவர் பலமுறை தனது கருத்துகளை உதிர்த்திருக்கிறார்.
MS Dhoni Viral Video: திருமண விழாவில் தோனி பேசியது வைரல்
அந்த வகையில், சமீபத்தில் திருமண விழா ஒன்றில் கலந்துகொண்ட எம்எஸ் தோனி, அங்கு பேசிய வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. திருமண விழாவில் மணமக்களுடன் மேடையில் நின்று அவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கும் வகையில் தோனி அதில் பேசியிருந்தார். அதில், "திருமணம் மிகவும் நல்ல விஷயம். நீங்கள் அதைச் செய்ய அவசரப்படுவீர்கள். சிலர் நெருப்புடன் விளையாட விரும்புவார்கள். உத்கர்ஷ் (மணமகன்) அவர்களில் ஒருவர்" என தோனி பேசியதும் எதிரே இருந்தவர்களிடம் இருந்து சிரிப்பலை எழுந்தது.
Captain cool turning into pic.twitter.com/tt7nD0I9Uf
— Professor Sahab (@ProfesorSahab) November 27, 2025
MS Dhoni Viral Video: அனைத்து கணவர்களின் நிலைமை
தொடர்ந்து அவர், "அவருக்கும் (மணமகனுக்கும்) ஒரு தவறான புரிதல் இருக்கிறது. ஆனால் என்னுடைய பதில் முன்பு சொன்னது போல, 'என் மனைவி வித்தியாசமானவள் என்று ஒருபோதும் நினைக்காதே' என்பதுதான்..." என்றார். மேலும் அவர், "இங்கே இருக்கும் எல்லா கணவர்களுக்கும் இதே நிலைமைதான்... நீங்கள் உலகக் கோப்பையை வென்றவரா, இல்லையா என்பதெல்லாம் முக்கியமல்ல" என கலகலப்பாக பேசினார்.
MS Dhoni Viral Video: மணப்பெண்ணுக்கு தோனியின் அட்வைஸ்
இறுதியில் மணப்பெண் பக்கம் திரும்பி பேசிய தோனி, "கணவர் கோபமாக இருந்தால், எதுவும் சொல்லாதீர்கள். அவரே கடைசியில், 5 நிமிடங்களில் சமாதானம் ஆகிவிடுவார்கள். எங்கள் சக்தி எங்களுக்குத் தெரியும். உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்" என நகைச்சுவையாக முடித்தார். இந்த வீடியோ மிகப் பழையது என்றாலும் இது தற்போது இன்ஸ்டா, பேஸ்புக், X தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
MS Dhoni Viral Video: தோனி கொடுத்த விருந்து
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நாளை (நவ. 30) தோனியின் சொந்த ஊரான ராஞ்சியில் நடைபெற இருக்கிறது. இதை முன்னிட்டு, இந்திய வீரர்கள் ராஞ்சிக்கு வந்த பயிற்சி பெற்று வரும் சூழலில், விராட் கோலி, ரிஷப் பண்ட், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் உள்ளிட்டோரை அழைத்து எம்எஸ் தோனி விருந்து நேற்று முன்தினம் இரவு விருந்து வைத்திருக்கிறார். இதன் புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் வைரலாகி வருகிறது. தோனி வரும் 2026 ஐபிஎல் சீசனில் விளையாட இருக்கும் சூழலில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றனர். 2026 ஐபிஎல் அவருக்கு கடைசி சீசனாக அமையலாம் என கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | தோனியுடன் ஐபிஎல்லுக்கு குட் பை சொல்லும் 3 வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | தோனி என்ன சொல்லி திட்டினார்? ரகசியத்தை பிக்பாஸ் வீட்டில் சொன்ன தீபக் சாஹர்
மேலும் படிக்க | One Last Time... தோனிக்கு இதுதான் நிச்சயமாக கடைசி சீசன்... முக்கிய காரணம் என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ