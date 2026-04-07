English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரிய Boost.. களம் திரும்பும் தோனி! எந்த போட்டியில் தெரியுமா?

MS Dhoni Comeback News: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி காயம் காரணமாக விலகி இருந்த நிலையில், தற்போது வலைப்பயிற்சியை தொடங்கி இருக்கிறார். இந்த நிலையில், அவர் எந்த போட்டியில் விளையாடுவார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 7, 2026, 03:13 PM IST
  • தோனி பின்னங்கால் பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டதால் ஓய்வில் இருந்து வந்தார்
  • இந்த நிலையில், அதில் இருந்து மீண்டும் வலைப்பயிற்சியை தொடங்கி உள்ளார்
  • அவர் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பங்கேற்பார் என தகவல்

ரூ. 30,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்கள் எது தெரியுமா?
camera icon6
Best Top smartphones
ரூ. 30,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்கள் எது தெரியுமா?
8வது ஊதியக்குழு: 30-35% சம்பள உயர்வு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு புத்தம் புது அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 30-35% சம்பள உயர்வு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு புத்தம் புது அப்டேட்
சவுமியா அன்புமணியின் மொத்த சொத்துக்கள்! வேட்புமனுவில் தாக்கல் செய்த முழு விவரம்!
camera icon6
Sowmiya Anbumani
சவுமியா அன்புமணியின் மொத்த சொத்துக்கள்! வேட்புமனுவில் தாக்கல் செய்த முழு விவரம்!
CSK vs VK... ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் - ரோஹித்தை முந்தினார் கோலி!
camera icon8
Virat Kohli
CSK vs VK... ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் - ரோஹித்தை முந்தினார் கோலி!
MS Dhoni Injury Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முகமாக பார்க்கப்படும் எம்.எஸ். தோனி தொடரின் தொடக்கமே ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம் அளித்தார். அவர் காயம் காரணமாக வெளியேறினார். அவருக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பராக செயல்பட்டு வந்தார். ஏற்கனவே எம்.எஸ். தோனி இந்த 2026 ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வு பெற இருக்கிறார் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியான நிலையில், தற்போது வரை தொடரில் கலந்து கொள்ளாதது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமாகவே இருந்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

படுகுழியில் சிஎஸ்கே 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. விளையாடிய 3 போட்டிகளில் மூன்றிலும் தோல்வியடைந்து பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. இதனால் -1.517 என்ற நெட் ரன் ரேட்டுடன் புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி 10 வது இடத்தில் உள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2025 ஐபிஎல்லில் தொடரில் படுமோசமாக விளையாடி தொடரைவிட்டு முதல் அணியாக வெளியேறியது. இந்த சூழலில், 2026 ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு நல்ல கம்பேக்கை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கபப்ட்ட நிலையில், கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. 

களம் திரும்பும் எம்.எஸ். தோனி 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் இந்த சொதப்பலுக்கு மூத்த வீரர் எம்.எஸ். தோனி இல்லாததுதான் காரணம் என கூறி வருகின்றனர். அவர் இருந்திருந்தால், இப்படியான மோசமான தோல்விகளை சிஎஸ்கே அணி எதிர்கொண்டு இருக்காது எனவும் கூறுகின்றனர். மேலும், குறைந்தபட்சம் அவர் அணியுடனாவது பயணித்து இருக்க வேண்டும், அவரது அனுபவம் களத்திற்கு வெளியில் அவர் இருந்தாலும் எடுபடும் எனவும் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், எம்.எஸ். தோனி எப்போது ஐபிஎல் போட்டியில் பங்கேற்க உள்ளார் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம் 

பின்னங்காலில் ஏற்பட்ட தசைபிடிப்பு காரணமாக எம்.எம். தோனி விலகி ஓய்வில் இருந்து வந்தார். தற்போது அதில் இருந்து மீண்டு வந்துள்ள அவர் முதற்கட்டமாக வலைப்பயிற்சி மேற்கொள்ள தொடங்கி உள்ளார். இதனால் அவர் நிச்சயமாக விரைவில் அணிக்கு திரும்புவார் என கூறப்படுகிறது. அவர் ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி நடக்க இருக்கும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அவர் களத்திற்கு திரும்பும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அது ரசிகர்கள் ஒரு பெரிய டிரீட்டாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. 

தோனி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடும் நிலையில், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர்களை வீழ்த்தி சென்னை அணி தனது வெற்றிக் கணக்கை தொடங்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது. 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs டெல்லி கேபிடல்ஸ்

டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டி ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி  சனிக்கிழமை சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 3 போட்டிகளில் விளையாடி மூன்றிலும் தோல்வியடைந்து 10வது இடத்தில் உள்ளது. மறுபக்கம் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி விளையாடிய 2 போட்டிகளிலும் வென்று புள்ளிப்பட்டியலில் 4வ்து இடத்தில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (சி), டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்.எஸ். தோனி, உர்வில் படேல், சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, ஆயுஷ் மத்ரே, கலீல் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், குர்ஜப்னீத் சிங், நூர் அகமது, அகேல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜகாரி ஃபௌல்க்ஸ், ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், கார்த்திக் சர்மா, ஜேமி ஓவர்டன், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், அன்ஷுல் கம்போஜ். 

டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி 

அபிஷேக் போரல், கருண் நாயர், கே.எல். ராகுல், நிதிஷ் ராணா, சமீர் ரிஸ்வி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், அக்சர் படேல், அசுதோஷ் சர்மா, துஷ்மந்த சமீர, குல்தீப் யாதவ், முகேஷ் குமார், விப்ராஜ் நிகம், மிட்செல் ஸ்டார்க், திரிபுராண விஜய், டேவிட் மில்லர், பென் டக்கெட், ஆக்கிப் நபி தர், பதும் நிஸ்ஸங்க, லுங்கி என்கிடி, பிருத்வி ஷா, கைல் ஜேமிசன், அஜய் ஜாதவ் மண்டல், மாதவ் திவாரி, டி. நடராஜன், சாஹில் பராக். 

மேலும் படிக்க: சஞ்சு சாம்சன் vs சிஎஸ்கே: பிளெமிங் சொன்ன அந்த ரகசியம்.. அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

மேலும் படிக்க: KKR vs PBKS: கொல்கத்தா - பஞ்சாப் போட்டி ரத்து.. புள்ளிப்பட்டியலில் மாற்றம்! யார் யாருக்கு எந்த இடம்?

மேலும் படிக்க: ஐபிஎல்லால் பணக்காரர்கள் ஆகிய 7 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 சிஎக்ஸ் வீரர்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
IPL 2026MS DhoniCSK vs DCChennai Super Kings

Trending News