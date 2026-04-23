CSK பௌலரின் தாயார் மரணம்... தோளோடு தோள் நின்ற தோனி!

Mukesh Choudhary Mother Passed Away: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் வேகப்பந்துவீச்சாளர் முகேஷ் சௌத்ரியின் தாயார் பிரேம் தேவி நீண்ட நாட்களாக உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டு வந்தார். மும்பையில் உள்ள டாடா மருத்துவமனையில் கடந்த செவ்வாய்கிழமை அன்று (ஏப்ரல் 21) சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார்.
ராஜஸ்தானில் இறுதிச்சடங்கு
இதைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி அன்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் போட்டிக்கு பின் தனது சொந்த ஊரான ராஜஸ்தானின் பில்வாரா மாவட்டத்திற்கு சென்று, அவரது மூத்த சகோதரர் மருத்துவர் ராஜேஷ் சௌத்ரியுடன் மறைந்த தனது தாயாருக்கு இறுதி சடங்கை நிகழ்த்தி உள்ளார்.
The CSK family mourns the passing of Mukesh Choudhary’s mother.
We stand with Mukesh and his family, keeping them in our thoughts and prayers during this incredibly difficult time.
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
முகேஷ் சௌத்ரியின் தாயார் மறைவுக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தரப்பில் இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து இன்று சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அதன் X பக்கத்தில், "முகேஷ் சௌத்ரி தாயாரின் மறைவுக்கு சிஎஸ்கே குடும்பத்தினர் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இந்த மிக கடினமான நேரத்தில், முகேஷ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருடன் நாங்கள் துணை நிற்கிறோம். அவர்கள் எங்கள் எண்ணங்களிலும் பிரார்த்தனைகளிலும் நினைவுகூர்கிறோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முகேஷ் சௌத்ரி விளையாடுவாரா?
முகேஷ் சௌத்ரி நடப்பு தொடரில் ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டுமே விளையாடி உள்ளார். இந்நிலையில், அவர் தற்போது மும்பையில் சிஎஸ்கே ஸ்குவாட் உடன் இணைந்துவிட்டார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இருப்பினும் அவர் இன்றைய போட்டியில் விளையாட மாட்டார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன, அடுத்து ஏப்ரல் 26ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறும் குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் விளையாடுவார் என கூறப்படுகிறது.
முகேஷ் சௌத்ரிக்கு துணையாய் நின்று தோனி...
இந்தச் சூழலில், முகேஷ் சௌத்ரியின் தாயார் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்தபோது, முகேஷ் சௌத்ரியுடன் சிஎஸ்கேவின் நட்சத்திர வீரர் எம்எஸ் தோனி தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்ததாகவும், மும்பை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தபோது தோனி நேரில் சென்று முகேஷ் சௌத்ரியின் தாயாரிடம் நலம் விசாரித்தாகவும் OneIndia செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
தோனி ரீ-என்ட்ரி
எம்எஸ் தோனி நடப்பு சீசனில் முதல் 6 போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. இன்னும் 8 போட்டிகள் மட்டுமே மீதம் இருக்கும் நிலையில், இன்றைய போட்டியில் தோனி ரீ-என்ட்ரி கொடுக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. சிஎஸ்கே அணி 6 போட்டிகளில் 4இல் தோற்று, 2வென்று, 4 புள்ளிகளுடன் 8வது இடத்தில் நீடிக்கிறது.
பிளேயிங் லெவனில் தோனி
எம்எஸ் தோனி கணுக்கால் காயம் காரணமாகவே தொடக்க போட்டிகளில் விளையாடவில்லை, தற்போது உடற்தகுதிபெற்றுள்ளதாக தெரிகிறது. 44 வயதான தோனி தற்போது முழு வீச்சில் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தார். வலைப் பயிற்சியில் பேட்டிங் மட்டுமின்றி விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சியும் மேற்கொண்டார். இதன்மூலம் அவர் பிளேயிங் லெவனில் நேரடியாக களமிறங்கலாம், இம்பாக்ட் வீரராக வரமாட்டார் என புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.
பயிற்சியில் தோனி...
நேற்றும் கூட தோனி பயிற்சியில் ஈடுபட்டார். ஆரம்பத்தில் குறுகிய நேரம் பயிற்சி மேற்கொண்ட தோனி, பின்னர் சுமார் ஒரு மணிநேரத்திற்கு வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் மற்றும் த்ரோடவுண் வல்லுநர்களை வைத்து பேட்டிங் பயிற்சி செய்துள்ளார். இருப்பினும் தோனி விளையாடுவது அவரின் முடிவு மற்றும் மருத்துவக் குழுவின் கைகளில்தான் உள்ளது என்றும் சிஎஸ்கே பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் எரிக் சைமன்ஸ் கூரி உள்ளார்.
தோனியும் சிஎஸ்கேவும்...
எம்எஸ் தோனி 2008ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2021ஆம் ஆண்டுவரை சிஎஸ்கேவின் கேப்டனாக செயல்பட்டார். இடையே 2016, 2017 சீசன்களில் சிஎஸ்கே தடை செய்யப்பட்டபோது, 2016இல் ரைஸ்ஸிங் புனே சூப்பர் ஜெயன்ஸ்ட் அணிக்கு கேப்டனாக செயல்பட்டார். அதன்பின், 2022இல் ஜடேஜாவுக்கு கேப்டன்ஸியை ஒப்படைத்த தோனி, அதே சீசனில் மீண்டும் கேப்டன்ஸி பொறுப்பை பெற்றார்.
அதன்பின் 2024இல் முழுமையாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிடம் தோனி ஒப்படைத்தார், 2025இல் ருதுராஜின் காயம் காரணமாக தோனி மீண்டும் கேப்டன்ஸியை பெற்றார். தோனியின் தலைமையில் ஐபிஎல் தொடரில் 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 என ஐந்து முறையும்; சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் 2010, 2014 என இரண்டு முறையும் என மொத்தம் 7 முறை சிஎஸ்கே சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ