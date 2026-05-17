/சேப்பாக்கத்தில் கடைசி ஹோம் மேட்ச்.. 'தல' தோனி விளையாடுகிறாரா? சிஎஸ்கே ப்ளே-ஆஃப் கனவு நீடிக்குமா?

2026 ஐபில் ப்ளே-ஆஃப் கனவைத் தக்கவைக்க மீதமுள்ள இரு போட்டிகளிலும் வென்றாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ள சென்னை அணிக்கு, நாளை ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி சர்ப்ரைஸ் என்ட்ரி கொடுக்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் லீக் சுற்றுகள் முடிவுக்கு வர இருக்கிறது. இதனால் சிஎஸ்கே ரசிகர்களின் இதயத் துடிப்பு எகிறத் தொடங்கியுள்ளது. ஐந்து முறை சாம்பியனான சென்னை அணி, தற்போது புள்ளிப்பட்டியலில் 6-வது இடத்தில் இருந்து வருகிறது. சென்னைக்கு இன்னும் இரண்டே போட்டிகள் மீதமிருப்பதால், ப்ளே-ஆஃப் சுற்றுக்குச் செல்ல இந்த இரண்டிலும் வென்றே தீர வேண்டிய இக்கட்டான சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இந்த சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பே ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக, 44 வயதான சென்னை அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ்.தோனி இதுவரை இந்த சீசனில் ஒரு போட்டியில் கூட களமிறங்காமல் இருந்து வருகிறார். அவர் குணமடைந்து வருவதாக அணி நிர்வாகம் கூறினாலும், அவர் இன்னும்விளையாடாதது ரசிகர்களுக்குப் பெருத்த ஏமாற்றமாகவே இருக்கிறது.
இந்நிலையில், பிரபல கிரிக்கெட் விமர்சகர் ஹர்ஷா போக்லே ஒரு சுவாரஸ்யமான கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இது குறித்து அவர் பேசுகையில், "சென்னையில் சிஎஸ்கே விளையாடப் போகும் கடைசி ஹோம் மேட்ச் இது. மே 18 அன்று ஒட்டுமொத்த சேப்பாக்கமும் மஞ்சள் கூடாரமாக மாறும். அந்தப் போட்டியில் தோனி திடீரென சர்ப்ரைஸ் என்ட்ரி கொடுத்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை!" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மே 16 அன்று நடந்த விறுவிறுப்பான போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி தங்களின் ப்ளே-ஆஃப் வாய்ப்பைத் தக்கவைத்துக் கொண்டது. ஃபின் ஆலனின் அதிரடியான 93 ரன்கள் மற்றும் ரகுவன்ஷியின் ஆட்டமிழக்காத 82 ரன்களின் உதவியோடு கேகேஆர் 247 ரன்கள் குவித்தது. குஜராத் அணியில் சுப்மன் கில் 85, ஜோஸ் பட்லர் 57 போராடியும் 218 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
கேகேஆர் அணியின் இந்த இமாலய வெற்றியால், சிஎஸ்கே ப்ளே-ஆஃப் செல்வதற்கான வாய்ப்பு 28.4%-லிருந்து 28%-ஆக சற்றே குறைந்துள்ளது.
தற்போதைய சூழலில் ஆர்சிபி (RCB) அணி 16 புள்ளிகளுடன் தங்களின் ப்ளே-ஆஃப் இடத்தை கிட்டத்தட்ட உறுதி செய்துவிட்டது. மீதமுள்ள 3 இடங்களுக்குத்தான் குஜராத், ஹைதராபாத், பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், சென்னை மற்றும் கொல்கத்தா ஆகிய 6 அணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. 12 போட்டிகளில் 12 புள்ளிகள் பெற்றுள்ள சென்னைக்கு, இனி வரும் போட்டிகள் எல்லாமே வாழ்வா சாவா போராட்டம் தான்.
நாளை (மே 18, திங்கட்கிழமை) சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை எதிர்கொள்கிறது ருதுராஜ் படை. அதைத் தொடர்ந்து மே 21 அன்று அகமதாபாத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் உடன் மோதவுள்ளது.
இந்த இக்கட்டான சூழலில், நாளை சேப்பாக்கத்தில் தோனி என்ட்ரி கொடுப்பாரா என்பதுதான் கேள்வியாக உள்ளது. இத்தொடரில் சென்னையில் நடக்கும் கடைசி போட்டி என்பதால் அவர் விளையாட வேண்டும் என்பதே ரசிகர்களின் ஆசையாக இருக்கிறது. ’தல’ தோனி களமிறங்குவாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.