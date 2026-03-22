தோனி To ஸ்டோய்னிஸ்: 2026 ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வு பெறும் 5 ஸ்டார் வீரர்கள்!

Players who will retire with the 2026 IPL: ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் 2026 ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற இருக்கிறது. இத்தொடருக்கான முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை ஐபிஎல் நிர்வாகம் சமீபத்தில் அறிவித்தது. மீதமுள்ள போட்டிகளுக்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொடருக்காக காத்திருக்கும் ரசிகர்களுக்கு இந்த ஐபிஎல் தொடரின் இறுதியில் சோகமான செய்தி காத்திருக்கின்றன. அதாவது, முக்கிய வீரர்கள் சிலர் இத்தொடருடன் ஓய்வு பெறும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளன.
தோனி (MS Dhoni)
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (Chennai Super Kings) அணியின் அடையாளமாக திகழும் எம். எஸ். தோனியின் ஓய்வு குறித்து பேசப்படுவது புதிதல்ல. கிட்டத்தட்ட 4 ஆண்டுகாலமாகவே அவரது ஓய்வு எப்போது, இதுதான் கடைசி தொடராக இருக்குமோ என்ற பேச்சு ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறது. இருப்பினும், இந்த ஆண்டு அவர் ஓய்வு பெறுவதற்கான சாத்தியகூறுகள் அதிகமாக உள்ளன. காரணம், அவரது முழங்கால் பிரச்சனை அவரது களப் பங்களிப்பை குறைத்துள்ளன. அதேபோல், சிஎஸ்கே (CSK) அணியும் எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து சஞ்சு சாம்சன் போன்ற வீரர்களை அணிக்குள் கொண்டு வந்துள்ளது. மேலும், அடுத்த ஆண்டு முதல் அவர் சிஎஸ்கே அணியின் மெண்டாராக நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. எம்.எஸ். தோனி இதுவரை, 278 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி, 5439 ரன்கள் குவித்திருக்கிறார்.
அஜிங்க்யா ரஹானே (Ajinkya Rahane)
அஜிங்க்யா ரஹானே கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (Kolkata Knight Riders) அணியின் கேப்டனாக இருந்து வருகிறது. அவரது ஐபிஎல் எதிர்காலம் இந்த ஐபிஎல் சீசனில் அவரது செயல்பாட்டை பொறுத்தே இருப்பதாக தெரிகிறது. ஒன்று அவரது தலைமை தாங்கும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணியை சிறப்பாக வழிநடத்தி பிளே ஆஃப், செமி பைனல் வரை கொண்டு வர வேண்டும் அல்லது அவர் ரன் குவிப்பில் ஈடுபட வேண்டும். மொத்தத்தில் இந்த 2026 ஐபிஎல் தொடர் எப்படி அமைகிறது என்பதை பொறுத்தே அஜிங்க்யா ரஹானேவின் ஐபிஎல் எதிர்காலம் உள்ளது. ரஹானேவிற்கு 37 வயதாவது குறிப்பிடத்தக்கது. அஜிங்க்யா ரஹானே இதுவரை, 198 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 5032 ரன்கள் குவித்திருக்கிறார்.
சுனில் நரைன் (Sunil Narine)
நட்சத்திர சுழற் பந்து வீச்சாளர் சுனில் நரைன் சுனில் நரைன் தொடர்ந்து கொல்கத்தா நைட் ரைடஸ் அணியில் பயணித்து வருகிறார். 37 வயது ஆகிய நிலையில்,சுனில் நரைனுக்கு இந்த 2026 ஐபிஎல் தொடரே கடைசி சீசனாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே அந்த அணியில் இருந்து ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல் ஓய்வு பெற்ற நிலையில், இந்தாண்டுடன் சுனில் நரைனும் ஓய்வு முடிவு எடுப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இருப்பினும் இந்த ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடினால், அடுத்த சீசனில் அவர் விளையாடும் வாய்ப்பு உள்ளது. அப்படி இல்லை என்றால், நிச்சயம் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சுனில் நரைன் இதுவரை, 189 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி, 192 விக்கெட்களை கைப்பற்றி அசத்தி உள்ளார். அதேசமயம் பேட்டிங்கில், 1780 ரன்கள் குவித்திருக்கிறார்.
இஷாந்த் ஷர்மா (Ishant Sharma)
இந்திய அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வேகப் பந்து வீச்சாளர் இஷாந்த் சர்மா. இவர் ஐபிஎல்லின் தொடக்க சீசனில் இருந்து பயணித்து வருகிறார். தற்போது குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். 37 வயதாகும் இவர், இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வு பெறுவார் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்ப்பினும், இந்த சீசனில் அவர் சிறப்பாக விளையாடும் பட்சத்தில், அடுத்த ஐபிஎல் தொடரில் தொடர்ந்து விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இஷாந்த் சர்மா இதுவரை, 117 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 90 விக்கெட்களை வீழ்த்தி உள்ளார்.
மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ் (Marcus Stoinis)
ஆஸ்திரேலியா அணியின் நட்சத்திர ஆல் - ரவுண்டர் மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ். இவர் கடந்த சீசனில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் (Punjab Kings) அணிக்காக விளையாடினார். இதனைத் தொடர்ந்து 2026 ஐபிஎல் சீசனுக்காக பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இவரை ரூ. 11 கோடிக்கு தக்கவைத்துக்கொண்டது. 36 வயதாகும் மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ் அடுத்தடுத்த சீசனில் தொடந்து விளையாடுவாரா என்ற கேள்வி உள்ளது. எனவே இவர் இந்த ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வு அறிவிப்பார் என பெரிதும் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம், இந்த ஐபிஎல் தொடரில் அவர் சிறப்பாக விளையாடினால், அடுத்த சீசனில் தொடர்ந்து விளையாடுவார் இல்லையெனில் அவர் நிச்சயம் இந்த ஆண்டுடன் ஓய்வை அறிவிப்பார். இவர் இதுவரை 109 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 2000 ரன்களை குவித்து 44 விக்கெட்களையும் வீழ்த்தி உள்ளார்.
