IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் வயதான 10 வீரர்கள் யார் யார் தெரியுமா?

IPL 2026 Oldest Players: ஐபிஎல்லில் அனுபவம் மற்றும் அதிக வயதுடைய வீரர்கள் விளையாடி வருகின்றனர். அவர்கள் யார் யாரென்று பார்ப்போம்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 17, 2026, 01:12 PM IST
ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் திருவிழா இந்த மாத இறுதியில் தொடங்க உள்ளது. உலகெங்கிலும் உள்ள கிரிக்கெட் லீக்குகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் மிகப்பெரிய தொடராக பார்க்கப்படுகிறது. உலகம் முழுவதிலும் இருந்து பல்வேறு வெளிநாட்டு வீரர்கள் இந்த தொடரில் விளையாடுகின்றனர். சமீப காலமாக ஐபிஎல் தொடர் இளம் வீரர்களுக்கான தொடராக மாறி வருகிறது. வயது என்பது வெறும் எண் மட்டுமே என்று சொன்னாலும், அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களால் இந்த தொடரில் தாக்குப் பிடிக்க முடிவதில்லை. காரணம் முதல் பந்தில் இருந்தே அடித்து ஆடும் என்ன ஓட்டத்திற்கு நிகராக, அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களால் ஈடு கொடுக்க முடியவில்லை. இந்நிலையில் ஐபிஎல்லில் அனுபவம் மற்றும் அதிக வயதுடைய வீரர்கள் விளையாடி வருகின்றனர். அவர்கள் யார் யாரென்று பார்ப்போம். 

மகேந்திர சிங் தோனி 44 வயது 

ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிகவும் மூத்த வீரராக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி இருக்கிறார். ஐபிஎல் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டிலிருந்து தற்போது வரை விளையாடி வரும் ஒரு சில வீரர்களில் இவரும் ஒருவர். தற்போது 44 வயதாகும் தோனி இந்த சீசனுடன் ஓய்வை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ரோகித் சர்மா 38 வயது 

இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ஆன ரோகித் சர்மா நீண்ட ஆண்டுகளாக ஐபிஎல்லில் விளையாடி வருகிறார். அவருக்கு தற்போது 38 வயது ஆகிறது. சர்வதேச டி20 போட்டியிலிருந்து ஓய்வை பெற்றுள்ள அவர் ஐபிஎல்லில் மற்றும் சர்வதேச ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறார். தற்போது 38 வயதாகும் ரோஹித் சர்மா இன்னும் இரண்டு, மூன்று சீசன்களில் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

விராட் கோலி 37 வயது 

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ரன் மிஷின் என்று அழைக்கப்படும் விராட் கோலிக்கு தற்போது 37 வயது ஆகிறது. உடற்தகுதியிலும், மன வலிமையிலும் மற்ற வீரர்களை ஒப்பிடும்போது விராட் கோலி முன்னணியில் இருக்கிறார். ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் இவரும் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். இவரும் இன்னும் இரண்டு, மூன்று சீசன்கள் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சுனில் நரைன் 37 வயது 

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக நீண்ட ஆண்டுகளாக விளையாடி வரும் சுனில் நரைக்கு தற்போது 37 வயது ஆகிறது. உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு கிரிக்கெட் தொடர்களில் சுனில் நரைன் விளையாடி வருகிறார். மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியை சேர்ந்த இவர் சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடுவதில்லை.

அஜிங்கிய ரகானே 37 வயது 

இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரான அஜிங்கிய ரகானே சமீப ஆண்டுகளாக டி20 போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். 37 வயதான அவர் தற்போது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் சிறப்பாக விளையாடிய அவருக்கு தற்போது கொல்கத்தா அணி கேப்டன்சி பொறுப்பையும் வழங்கி உள்ளது. 

இஷாந்த் சர்மா 37 வயது 

இந்திய அணியின் அனுபவிக்க வேகப்பந்துவீச்சாளராக இருப்பவர் இஷாந்த் சர்மா. தற்போது குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் இவருக்கு 37 வயது ஆகிறது. சர்வதேச போட்டியில் இடம் பெறாத அவர் தொடர்ந்து ஐபிஎல் போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார். 

ரவீந்திர ஜடேஜா 36 வயது 

நீண்ட ஆண்டுகளாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின், முக்கிய ஆல் ரவுண்டாக இருந்தவர் ரவீந்திர ஜடேஜா. தற்போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாட உள்ளார். 36 வயதான இவர் சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். இந்நிலையில் அடுத்த சில ஆண்டுகள் ராஜஸ்தான் அணிக்காக ஐபிஎல்லில் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முகமது ஷமி 35 வயது 

காயத்தால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக சர்வதேச போட்டியில் குறைந்த அளவே விளையாடிய முகமது ஷமி ஐபிஎல்லில் தொடர்ந்து விளையாடுகிறார். தற்போது 35 வயதாகும் அவர் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்காக இந்த ஆண்டு விளையாட உள்ளார். அவரும் இன்னும் சில ஆண்டுகள் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ் 36 வயது

ஆஸ்திரேலிய அணியின் அதிரடி ஆல்ரவுண்டரான மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், 36 வயதில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்காக இந்த சீசனில் விளையாடுகிறார். உலகின் பல்வேறு டி20 லீக் போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவம் கொண்ட இவர், பஞ்சாப் அணியின் மிடில் ஆர்டருக்கு மிக பெரிய பலமாக இருப்பார் என நம்பப்படுகிறது.

மிட்செல் ஸ்டார்க் 35 வயது

உலக முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவரான ஆஸ்திரேலியாவின் மிட்செல் ஸ்டார்க்கிற்கு தற்போது 35 வயதாகிறது. 2026 ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்காக பந்து வீசவுள்ள ஸ்டார்க், மின்னல் வேக பந்துவீச்சின் மூலமும் பேட்ஸ்மேன்களை மிரட்டத் தயாராகி வருகிறார்.

