English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • தோனியே டாப்... வருமான வரி செலுத்துவதில் இவர் தான் ஒஸ்தி!

தோனியே டாப்... வருமான வரி செலுத்துவதில் இவர் தான் ஒஸ்தி!

MS Dhoni: ஜார்க்கண்ட் மற்றும் பீகார் மாநிலங்களைச் சேர்த்து அதிகளவில் வருமான வரி செலுத்துபவர் எம்எஸ் தோனி ஆவார். இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 8, 2026, 06:58 PM IST
  • ஜார்க்கண்டில் மட்டும் ரூ.12 ஆயிரம் கோடி வசூல்
  • பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்டில் ரூ.20 ஆயிரம் கோடி வசூல்
  • அதில் 70% வரி பிடித்தம் ஆகும்.

Trending Photos

விஜய்க்கு பேரிடி! திமுக ஆதரவில் அதிமுக ஆட்சி? ஆளுநரை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி?
camera icon7
Edappadi Palaniswami
விஜய்க்கு பேரிடி! திமுக ஆதரவில் அதிமுக ஆட்சி? ஆளுநரை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி?
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: அடுத்த 45 நாட்கள் இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆடம்பர வெற்றி, பணம், புகழ்
camera icon7
Sevvai Peyarchi
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: அடுத்த 45 நாட்கள் இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஆடம்பர வெற்றி, பணம், புகழ்
விஜய்யின் லக்கி நம்பர்! எல்லா காரிலும் &#039;0277’ எண் தான்.. சென்டிமெண்ட் காரணம்!
camera icon5
tvk vijay
விஜய்யின் லக்கி நம்பர்! எல்லா காரிலும் '0277’ எண் தான்.. சென்டிமெண்ட் காரணம்!
தபால் அலுவலக திட்டங்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்களா? விதிகளில் பெரிய மாற்றம்
camera icon8
Post office
தபால் அலுவலக திட்டங்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்களா? விதிகளில் பெரிய மாற்றம்
தோனியே டாப்... வருமான வரி செலுத்துவதில் இவர் தான் ஒஸ்தி!

Bihar Jharkhand Income Tax Details: 2025-2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஜார்க்கண்ட் மற்றும் பீகார் மாநிலங்களில், வருமான வரித்துறையின் மொத்த வசூல் ரூ.20 ஆயிரம் கோடி என மூத்த வருமான வரித்துறை ஒருவர் நேற்று (மே 7) தெரிவித்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

ரூ.20 ஆயிரம் கோடி வசூல்

ஜார்க்கண்ட் மற்றும் பீகார் வருமான வரித்துறை வசூல் குறித்து குறித்து வருமான வரித்துறையினர் முதன்மைத் தலைமை ஆணையர் (பீகார் - ஜார்க்கண்ட்) டி. சுதாகர ராவ், செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, "2025-26 நிதியாண்டில் பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்களில் இருந்து வசூலிக்கப்பட்ட மொத்தத் தொகை சுமார் ரூ.20 ஆயிரம் கோடியாகும். இதில் ரூ.12 ஆயிரம் கோடி ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இருந்து மட்டுமே வசூலிக்கப்பட்டது" என்றார்.

மேலும் படிக்க | CSK vs LSG: சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய மாற்றம்.. வெளியேறும் பவுலர்

தோனி தான் அதிகம்

மொத்த வசூலில் சுமார் 70% சதவீதம் TDS (வரி பிடித்தம்) மூலம் பெறப்படுகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார். அதேபோல், பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் என இரு மாநிலங்களையும் சேர்த்து அதிக வரி செலுத்திய தனிநபர் என்பவர், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்எஸ் தோனி ஆவார். ஆனால் தோனி எவ்வளவு தொகையை வரியாக செலுத்தி உள்ளார் என்பதை வருமான வரித்துறை வெளிப்படுத்தவில்லை.

வரி வசூல் அதிகரிக்கும்

சென்ட்ரல் கோல்பீல்ட்ஸ் லிமிடெட் (CCL), பாரத் கோகிங் கோல் லிமிடெட் (BCCL) மற்றும் CMPDI ஆகிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களே அதிக வரி செலுத்தி உள்ளன. அதேநேரத்தில், கடந்த நிதி ஆண்டில், கனமழை காரணமாக சுரங்கம் சார்ந்த பணிகளில் க டும் தொய்வு ஏற்பட்டது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் நிதியாண்டில் (2026-27) ரூ.20,000 கோடி வரி வசூலை தாணடுவோம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என்றார். 

மொத்தம் பீகார் மற்றும் ஜார்க்கண்டில் 5.5 கோடி பேர் பான் அட்டையை வைத்துள்ளனர் என்றும் அதில் 40 லட்சம் பேர் வருமான வரியை தாக்கல் செய்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | இலவச டிக்கெட்... பெங்களூருவில் ஐபிஎல் பைனல் நடக்காதது ஏன்? - பிசிசிஐ ஷாக் விளக்கம்

தோனி விளையாடுவாரா?

தோனி தற்போது ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் விளையாடி வருகிறார். நடப்பு தொடரில் அவர் ஒரு போட்டியில் கூட காயம் காரணமாக விளையாடவில்லை. அவருக்கு கெண்டைக்காலில் காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதுவரை அவர் ஐபிஎல் தொடரில் 10 போட்டிகளை தவறவிட்டதே இல்லை. சிஎஸ்கே அணியும் அவர் இல்லாமல் இத்தனை போட்டிகளை விளையாடவும் இல்லை.

சிஎஸ்கே அணி பிளே ஆப் போகுமா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை. அப்படியிருக்க, மீதம் இருக்கும் 4 லீக் போட்டிகளில் சென்னையில் நடைபெற இருக்கும் 2 லீக் ஆட்டங்களில் அவர் பங்கேற்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மே 10ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சிஎஸ்கே - லக்னோ அணிகளும், மே 18ஆம் தேதி சென்னையில் சிஎஸ்கே - ஹைதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த போட்டிகளில் தோனி விளையாட வாய்ப்புள்ளது.

புள்ளிப்பட்டியல் இதோ

நேற்று (மே 8) நடந்து முடிந்த லக்னோ - ஆர்சிபி போட்டிக்கு பின்னர், புள்ளிப்பட்டியலில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 14 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 13 புள்ளிகளுடன் 2வது இடத்திலும் உள்ளன. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் தலா 12 புள்ளிகளுடன் நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் முறையே 3வது, 4வது, 5வது இடத்தில் உள்ளன. 

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட டாப் 5 அணிகளுக்கே தற்போது பிளே ஆப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது. சிஎஸ்கே அணி 10 புள்ளிகளுடன் 6வது இடத்தில் உள்ளது. டெல்லி அணி 8 புள்ளிகளுடன் 7வது இடத்தில் இருக்கிறது. கேகேஆர் அணி 7 புள்ளிகளுடன் 8வது இடத்திலும், மும்பை மற்றும் லக்னோ அணிகள் 6 புள்ளிகளுடன் நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் முறையே 9வது மற்றும் 10வது இடத்திலும் உள்ளன.

மேலும் படிக்க | மிட்செல் மார்ஷ் சதம்.. ஆர்சிபி-யை வீழ்த்தி லக்னோ! ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருக்கு தொடர் தோல்வி

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

MS DhoniCSKIPLIncome TaxJharkhand

Trending News