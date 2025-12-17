English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • IPL 2026: தோனி பாதிலேயே ஓய்வை அறிவிப்பார்... CSK-வின் முக்கிய பிளான் - பின்னணி என்ன?

IPL 2026: தோனி பாதிலேயே ஓய்வை அறிவிப்பார்... CSK-வின் முக்கிய பிளான் - பின்னணி என்ன?

MS Dhoni IPL Retirement: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சிஎஸ்கே அணிக்கு எம்எஸ் தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாட மாட்டார் என கூறப்படுகிறது. இதன் பின்னணி என்ன என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 17, 2025, 07:26 AM IST
  • பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா என இரு வீரர்களை CSK எடுத்தது.
  • இரு Uncapped வீரர்களையும் தலா ரூ.14.20 கோடிக்கு எடுத்திருக்கிறது.
  • CSK இவர்களை இவ்வளவு அதிக தொகைக்கு எடுக்க காரணம் என்ன?

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ஆன்லைனில் மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ஆன்லைனில் மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? முக்கிய அப்டேட்
&#039;நாட்டாமை&#039; டீச்சரின் மகளா இது..அச்சு அசலாக அப்படியே அம்மா மாதிரி! வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Nattamai Teacher
'நாட்டாமை' டீச்சரின் மகளா இது..அச்சு அசலாக அப்படியே அம்மா மாதிரி! வைரல் போட்டோஸ்..
குரு ட்ரிபிள் பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு ட்ரிபிள் ஜாக்பாட், ட்ரிபிள் லாபம், ட்ரிபிள் மகிழ்ச்சி
camera icon10
Jupiter transit
குரு ட்ரிபிள் பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு ட்ரிபிள் ஜாக்பாட், ட்ரிபிள் லாபம், ட்ரிபிள் மகிழ்ச்சி
2026ல் குருவின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் வெற்றி
camera icon8
Jupiter transit
2026ல் குருவின் இரட்டைப் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் அதிர்ஷ்டம், டபுள் வெற்றி
IPL 2026: தோனி பாதிலேயே ஓய்வை அறிவிப்பார்... CSK-வின் முக்கிய பிளான் - பின்னணி என்ன?

Chennai Super Kings, MS Dhoni IPL Retirement: ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு 5 முறை கோப்பையை வென்று கொடுத்த எம்எஸ் தோனிக்கு, வரும் 2026 சீசன்தான் (IPL 2026) கடைசி சீசன் என்பது பேசப்படுகிறது. அதை உறுதிசெய்யும் வகையில்தான், நேற்றைய ஏலத்திலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வீரர்களை எடுத்திருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

IPL 2026 Mini Auction: கேகேஆர் எடுத்த முக்கிய வீரர்கள் 

அபுதாபியில் ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கான மினி ஏலம் நேற்று (டிசம்பர் 16) நடைபெற்றது. இதில் அதிகபட்சமாக கேகேஆர் ரூ.64.3 கோடியுடனும், சிஎஸ்கே ரூ.43.4 கோடியுடனும் களமிறங்கியது. இந்தச் சூழலில் கேகேஆர் அணி கேம்ரூன் கிரீனை ரூ.25.20 கோடிக்கும், பதிரானாவை ரூ.18 கோடிக்கும் கொக்கிப்போட்டு தூக்கியது. ஆனால், சிஎஸ்கே அணியோ ஏறத்தாழ 4 செட்களுக்கு பொறுமையாகவே இருந்தது. கேம்ரூன் கிரீனுக்கு மட்டுமே ஏலம் கேட்டது, அதுவும் ரூ.25 கோடியுடன் ஒதுங்கிக்கொண்டது.

Chennai Super Kings: நீண்ட நேரம் காத்திருந்த சிஎஸ்கே

சிஎஸ்கே முதல் வீரராக சுழற்பந்துவீச்சு செட்டில் வந்த அகெல் ஹோசைனையே எடுத்தது, அதுவும் ரூ.2 கோடிக்கு அவரது அடிப்படை தொகையிலேயே எடுத்தது. முதல் Capped செட் வீரர்கள் விற்கப்பட்ட பின்னர் சிஎஸ்கேவிடம் ரூ.41.40 கோடி இருந்தது. யாருக்காக சிஎஸ்கே காத்திருக்கிறது என்ற கேள்வி அனைவர் மனதிலும் எழுந்தது. Uncapped வீரர்கள் செட்களும் தொடங்கிய பின்னரே அதற்கான விடை கிடைத்தது.

Chennai Super Kings: பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா சாதனை 

உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த 20 வயதான ஆல்-ரவுண்டர் பிரசாந்த் வீர் மற்றும் ராஜஸ்தானைச் சேர்ந்த 19 வயதான விக்கெட் கீப்பர் பேட்டர் கார்த்திக் சர்மா ஆகியோரை தலா ரூ.14.20 கோடி கொடுத்தது சிஎஸ்கே ஏலத்தில் எடுத்திருக்கிறது. ஐபிஎல் ஏல வரலாற்றில் அதிக தொகைக்கும் ஏலம்போன Uncapped வீரர்கள் என்ற பெருமையை இவர்கள் பெற்றுள்ளனர். இதற்கு முன் Uncapped வீரராக ஆவேஷ் கான் 2023 மினி ஏலத்தில் லக்னோ அணியால் ரூ.10 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டது சாதனையாக இருந்தது.

Chennai Super Kings: பிரசாந்த் வீரை எடுத்தது ஏன்?

கையிருப்புத் தொகையில் பாதிக்கும் மேல் இவர்கள் இருவருக்குமே சிஎஸ்கே செலவிட்டுவிட்டது. 19 மற்றும் 20 வயது வீரர்களுக்கு மொத்தம் ரூ.28.40 கோடியை செலவிட வேண்டிய அவசியம் என்ற கேள்விதான் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் உள்பட பலருக்கும் எழுந்திருக்கும். பிரசாந்த் வீரை பொருத்தவரை இடது கை சுழற்பந்துவீச்சாளர், சிக்ஸர் அடிக்கும் திறன்கொண்ட இடது கை பேட்டரும் கூட... இதனால் ஜடேஜாவுக்கு சரியான இந்திய மாற்று வீரராக இருப்பார் என்பதால் சிஎஸ்கே எடுத்திருக்கிறார்கள் என புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. ஆனால், கார்த்திக் சர்மாவுக்கு ஏன் ரூ.14.20 கோடி வரை போனார்கள் என்பது அதிகம் கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுகிறது.

Chennai Super Kings: விலையை ஏற்றிவிட்ட எஸ்ஆர்ஹெச்

சன்ரைசரஸ் ஹைதராபாத் அணி கார்த்திக் சர்மாவுக்கு விலை ஏற்றிவிட்டது. ஏற்கெனவே அவர்களிடம் கிளாசென், இஷான் கிஷன் ஆகிய விக்கெட் கீப்பர்கள் இருந்தாலும் கார்த்திக் சர்மாவுக்கு ரூ.14 கோடி தயங்காமல் ஏலம் கேட்டது. மறுபுறம், பஞ்சாப் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரும், கார்த்திக் சர்மாவை போல் ஹிட்டரான சலீல் அரோராவை ஹைதராபாத் அணி வெறும் ரூ.1.50 கோடிக்கே தூக்கிவிட்டது. இதுவே சிஎஸ்கே கார்த்திக் சர்மாவை ஏன் இவ்வளவு அதிக தொகைக்கு எடுத்தது என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது.

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கேவில் நான்கு விக்கெட் கீப்பர்கள்...

கார்த்திக் சர்மா வரும் 2026 சீசனில் அனைத்து போட்டிகளிலும் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெறுவாரா என்பது சந்தேகம்தான். ஆனால், கார்த்திக் சர்மா தோனிக்கான மாற்று வீரராக அதுவும் நீண்ட காலத்திற்கான வீரராக சிஎஸ்கே பார்க்கிறது என்பதையே ஏலத்தில் ரூ.14.20 கோடி வரை சென்றதன் மூலம் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. தோனிக்கு மாற்றாக தானே சஞ்சு சாம்சனை டிரேட் செய்தார்கள்?, அதுவும் இன்னொரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக உர்வில் பட்டேலும் இருக்கிறாரே? எதற்கு ஒரு அணியில் நான்கு விக்கெட் கீப்பர்கள்? என்ற கேள்விகளும் உங்களுக்கு எழலாம்.

Chennai Super Kings: தோனிக்கு மாற்று வீரர் கார்த்திக் சர்மா

இதில் நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயம், சஞ்சு சாம்சனும் உர்வில் பட்டேலும் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள். இவர்கள் மிடில் ஆர்டரிலோ அல்லது பின்வரிசையிலோ இறங்கி ஆட்டத்தை முடித்துக்கொடுக்கும் அனுபவத்தை கொண்டவர்கள் அல்ல. அவர்களுக்கு சிக்ஸ் அடிக்கும் திறன் அதிகமாக இருக்கலாம், ஆனால் கடைசி கட்டத்தில் களமிறங்கி அதிக அழுத்தத்தில் தோனி போல் சிக்ஸர் அடிக்க தனியாக ஒரு வீரர் வேண்டும் என்பதை சிஎஸ்கே முடிவு செய்திருக்கிறது.

Chennai Super Kings:  கார்த்திக் சர்மாவை குறிவைத்தது ஏன்?

தற்போது கார்த்திக் சர்மாவுக்கு வயது 19 தான் ஆகிறது. அடுத்து மெகா ஏலம் வர இன்னும் 2 ஆண்டுகள் ஆகும். ஒருவேளை அவர் சிறப்பாக விளையாடினால் அடுத்து குறைந்த தொகையில் தக்கவைத்துக்கொள்ளலாம். எனவே நீண்ட கால வீரராக சிஎஸ்கே, கார்த்திக் சர்மாவை பார்க்கிறது. கார்த்திக் சர்மா கடந்த ஆண்டே சிஎஸ்கே உடன் பயணித்தவர். வன்ஷ் பேடி காயமடைந்தபோது அவருக்கு பதில் உர்வில் பட்டேலை சிஎஸ்கே எடுத்தது, ஆனால் அப்போதே சிஎஸ்கேவின் திட்டத்தில் கார்த்திக் சர்மா இருந்திருக்கிறார். கார்த்திக் சர்மா சிஎஸ்கே உடன் நீண்ட காலம் பயணித்தவர் என்பதாலேயே சலீல் அரோரா போன்ற வீரர்களை எடுக்காமல் கார்த்திக் சர்மாவை மட்டும் சிஎஸ்கே குறிவைத்திருக்கிறது.

MS Dhoni IPL Retirement: தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாட மாட்டார்

தற்போது கார்த்திக் சர்மாவை இவ்வளவு அதிக தொகைக்கு எடுத்ததன் மூலமே எம்எஸ் தோனி வரும் 2026 சீசனோடு விடைபெறுகிறார் என்பதையும், அவர் அனைத்து போட்டிகளிலும் விளையாடும் வாய்ப்பும் குறைவு என்பதையும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. ஒருவேளை, எம்எஸ் தோனி அனைத்து போட்டிகளிலும் Impact Sub பட்டியலில் இருப்பார், தேவைப்பட்டால் மட்டும் களமிறங்குவார் என கூறப்படுகிறது. இதனால் தோனியை அணியில் வைத்துக்கொண்டே கார்த்திக் சர்மாவை சிஎஸ்கேவால் எடைப்போட முடியும். மேலும், தொடரின் பாதியிலேயே தோனி அவரது ஓய்வையும் அறிவிக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும் இதே கருத்தை தான், ஏலத்திற்கு பின் சிஎஸ்கே முன்னாள் வீரர்களான ராபின் உத்தப்பாவும், ரவிசந்திரன் அஸ்வினும் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | CSK: ரூ.14.20 கோடிக்கு ஏலம்! யார் இந்த பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா?

மேலும் படிக்க | ரூ.14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே வாங்கிய கார்த்திக் சர்மா! இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பு இல்லையா?

மேலும் படிக்க | ஏலத்தில் தவறவிட்ட சிஎஸ்கே! பதிரானா வெளியிட்ட எமோஷனல் பதிவு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

IPL 2026MS DhoniCSKKarthik SharmaPrashant Veer

Trending News