தோனி செய்வது பெரிய தவறு... பிளேயிங் 11 சிக்கல் - CSK செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் என்ன?

Chennai Super Kings, MS Dhoni: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் ஒருவித கலவையாக தென்படுகிறது. முக்கியமான அணிகளுடன் வெற்றிப் பெற்றாலும், முக்கியமான நேரங்களில் தோல்வியை தழுவி பெரும் ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது.
சிஎஸ்கேவின் வெற்றி, தோல்விகள்...
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இதுவரை 8 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளன. 4 போட்டிகளை சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திலும்; 4 போட்டிகளை அவே மைதானங்களிலும் சிஎஸ்கே விளையாடிருக்கிறது.
சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விளையாடிய 4 போட்டிகளில் 2இல் மட்டும் சிஎஸ்கே வென்றிருக்கிறது. அவே மைதானத்தில் ஒரே ஒரு போட்டியில் சிஎஸ்கே வென்றுள்ளது. ஆக, மொத்தம் 8 போட்டிகளில் 3இல் வென்று, 5இல் தோற்று 6 புள்ளிகளுடன் 6வது இடத்தில் சிஎஸ்கே நீடிக்கிறது.
சிஎஸ்கேவின் காம்பினேஷன் முக்கியம்
சிஎஸ்கே அணிக்கு சிறப்பான காம்பினேஷன் அமைந்தால் வெற்றி உறுதிதான். தோல்வியடைந்த அனைத்து போட்டிகளிலும் தவறான காம்பினேஷனில் விளையாடியதுதான் பிரச்னை. வெற்றிபெற்ற போட்டிகளில் காம்பினேஷன் கச்சிதமாக அமைந்தது. சிறந்த உதாரணம் மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டி.
வேகப்பந்துவீச்சில் முகேஷ் சௌத்ரி - அன்சுல் கம்போஜ் - ஓவர்டன் - குர்ஜப்னீத் சிங்; சுழற்பந்துவீச்சில் நூர் அகமது - அகேல் ஹொசைன். இந்த 6 பந்துவீச்சு ஆப்ஷன் உடன் நம்பர் 3இல் ஆயுஷ் மாத்ரேவுக்கு பதில் சர்பராஸ் கான் விளையாடியது. கார்த்திக் சர்மா மட்டுமே சற்று சுமாரான சாய்ஸ் எனலாம், அவருக்கு பதில் பிரசாந்த் வீர் கூட விளையாடியிருக்கலாம்.
குஜராத் போட்டியில் செய்த தவறுகள்
இந்த பிரச்னை நேற்று விஸ்வரூபம் எடுத்தது. நம்பர் 3இல் உர்வில் பட்டேலை விளையாட வேண்டும் என்பதற்காகவும்; டவுன் தி ஆர்டரில் கார்த்திக் சர்மாவை விளையாட வேண்டும் என்பதற்காகவும் சர்பராஸ் கானை சிஎஸ்கே கழட்டிவிட்டது. இது முதல் தவறு.
பவர்பிளேவில் அடுத்தடுத்து விக்கெட் சரிந்ததால், 4வது ஓவரிலேயே இம்பாக்ட் வீரரை களமிறக்கியது இரண்டாவது தவறு. இதனால், பந்துவீச்சில் முகேஷ் சௌத்ரியை எடுத்துவர முடியவில்லை. முகேஷ் சௌத்ரி இருந்திருந்தால் பவர்பிளேவில் குஜராத் அணியின் டாப் ஆர்டரில் ஓரிரு விக்கெட்டை எடுத்திருக்க முடியும். நேற்று அன்சுல் கம்போஜ் சிறப்பாக பந்துவீசியிருந்ததையும் கவனிக்க வேண்டும்.
நம்பர் 3 இடத்தில் யார்?
சிஎஸ்கே அணி சரியான காம்பினேஷனை தேர்வு செய்தால் மட்டும் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெற்றியை குவிக்க முடியும். மீதம் இருக்கும் 6 போட்டிகளிலும் வென்றால் மட்டுமே பிளே ஆப் சுற்றுக்கு செல்ல வாய்ப்பு உருவாகும். எனவே, தற்போதைய பிளேயிங் லெவனில் நம்பர் 3இல் உர்வில் பட்டேலை விளையாட வைக்கலாம். இல்லையெனில் சர்பராஸ் கானை கூட விளையாட வைக்கலாம்.
தோனி வருவாரா?
கார்த்திக் சர்மா இடத்தில் பிரசாந்த் வீர் சரியாக இருப்பார். இல்லை அவர் சரியாக வரமாட்டார் என தோன்றினால் நிச்சயம் தோனி பிளேயிங் லெவனில் விளையாடியாக வேண்டும். தோனி கெண்டைக்கால் காயத்தில் இருந்து முழுமையாக மீண்டு உடற்தகுதி பெற்றுவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
காம்பினேஷனை கெடுக்க வேண்டாம் என்ற ரீதியில் தோனி போட்டிகளில் விளையாடவில்லை என்றும் அடுத்தடுத்து சிஎஸ்கேவின் வெற்றி, தோல்விகளை பொறுத்து ஓரிரு போட்டிகளில் மட்டும் தோனி விளையாடுவார் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆனால், தோனி செய்வது தவறானதாகும்.
Wait for Thala's entry in the en#WhistlePodu #MIvCSK pic.twitter.com/DNy93wOVy8
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026
தோனி செய்வது தவறு... ஏன்?
தோனி நிச்சயம் டவுன் தி ஆர்டரில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளார். ஆர்சிபி மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டிகளில் தோனி இருந்திருந்தால் நிச்சயம் இலக்கை வெற்றிகரமாக சேஸ் செய்திருக்கலாம். ஆனால், அப்போது தோனி உடற்தகுதியுடன் இல்லை. ஆனால் இப்போது நிலைமை வேறு.
சிஎஸ்கே செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கும், பிற சிஎஸ்கே வீரர்களுக்கும் நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில், ஒரு மூத்த வீரர் என்ற வகையில் தோனி அடுத்த போட்டியிலேயே நேரடியாக பிளேயிங் லெவனில் களமிறங்க வேண்டும். நம்பர் 3இல் உர்வில் பட்டேலா அல்லது சர்பராஸ் கானா என்ற முடிவை சிஎஸ்கே உறுதிசெய்ய வேண்டும். முகேஷ் சௌத்ரி அல்லது ஆகாஷ் மத்வால் ஆகியோரை பௌலிங் லைன்-அப்பில் பொருத்த வேண்டும்.
தோனி மனசு வைப்பாரா?
சிஎஸ்கே அணி இத்தனை மாற்றங்களை செய்து, அடுத்த 6 போட்டிகளிலும் வென்றால் மட்டுமே 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். தோனி விளையாடுவது சிஎஸ்கே கையில் இல்லை. தோனி மனது வைத்தால் அவர் விளையாடலாம் என்பதால், தோனி அணியின் நலன் கருதி உடனே பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற வேண்டும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. முகேஷ் சௌத்ரியின் பங்களிப்பு ஏன் முக்கியம்?
குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், இம்பாக்ட் பிளேயரை சீக்கிரம் பயன்படுத்தியதால் முகேஷ் சௌத்ரியை பிளேயிங் லெவனில் வைக்க முடியாமல் போனது, இது வியூக ரீதியிலான தவறு. பவர்பிளே ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த முகேஷ் சௌத்ரி அல்லது ஆகாஷ் மத்வால் போன்ற அனுபவமுள்ள வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் அணியில் இருப்பது முக்கியமாகும்.
2. தோனி ஏன் அடுத்த போட்டியில் விளையாட வேண்டும்?
தோனி தற்போது காயத்தில் இருந்து மீண்டு முழு உடற்தகுதியுடன் இருக்கிறார். ருதுராஜ் தலைமையிலான இளம் அணிக்கு களத்தில் ஒரு சீனியர் வீரரின் வழிகாட்டுதல் அவசியம் தேவை. ஆர்சிபி மற்றும் ஹைதராபாத் போட்டிகளில், பேட்டிங் வரிசையில் தோனி இல்லாதது ஒரு குறையாக இருந்தது. சிஎஸ்கே மிகவும் இக்கட்டான நிலையில் இருப்பதால், அவர் விளையாடுவது வீரர்களின் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
3. சிஎஸ்கே பிளே-ஆப் சுற்றுக்கு போகுமா?
புள்ளிப்பட்டியலில், சிஎஸ்கே தற்போது 6 புள்ளிகளுடன் 6வது இடத்தில் இருக்கிறது. பாக்கியுள்ள ஆறு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே எவ்வித சிக்கலுமின்றி பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற முடியும். இனி வரும் ஒவ்வொரு போட்டியும் சிஎஸ்கேவுக்கு வாழ்வா-சாவா போராட்டம் தான்.
மேலும் படிக்க | ஐபிஎல் 2026ல் இருந்து தோனி விலகல்? வெளியான அதிர்ச்சியான தகவல்!
மேலும் படிக்க | படுகுழியில் CSK... இனி தேறவே தேறாது... தோல்விக்கான முக்கிய காரணங்கள்
மேலும் படிக்க | தோனி வேண்டும் என்றே விலகியிருக்கிறாரா? காயம் மட்டும் காரணம் இல்லை?
