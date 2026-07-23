/மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு செல்லும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்? வெளியான புது தகவல்! என்ன விவரம்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த மூன்று சீசன்களாக படுமோசமாக விளையாடி வருகிறது. கடைசியாக 2023 ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்ற நிலையில், அதன்பின்னர் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு கூட முன்னேறாமால் கடுமையாக தடுமாறி வருகிறது. இந்த தடுமாற்றத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரதான் தற்போது சிஎஸ்கே அணி டீல் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. 2027 ஐபிஎல் தொடரில் தரமான கம்பேக்கை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக சில வீரர்களை வெளியேற்றி அதற்கு மாற்று வீரர்களை எடுக்கும் முடிவில் நிர்வாகம் உள்ளது.
அதன் ஒரு பகுதியாகதான் சிஎஸ்கே அணி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவை வாங்கும் முயற்சியில் இருந்து வருகிறது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியோ ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு மாற்றாக சிஎஸ்கே அணியின் தரமான வீரர்களான ஆயூஷ் மாத்ரே, டிவோல்ட் பிரேவிஸ், சிவம் துபே உள்ளிட்ட வீரர்களை எதிர்பார்க்கிறது. ஆனால் இவர்களில் சிவம் துபேவை மட்டுமே விட்டுக்கொடுக்க முடியும் என்றும் கூடுதலாக கலீல் அகமதுவை விட்டுக்கொடுக்கிறோம் என்றும் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் திட்டவட்டமாக கூறி உள்ளது. இதற்கு ஒத்துக்கொள்ள மனமில்லாமல் மும்பை அணி இருந்து வருவதால் இந்த ஹர்திக் பாண்டியா தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை இழுபறியாக இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை கேட்டு சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகத்திடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, நாம் கேப்டன்களை மாற்றிக்கொள்வோம், ஹர்திக் பாண்டியாவை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை எங்களுக்கு தாருங்கள் என மும்பை இந்தியன்ஸ் கேட்டுள்ளது. மேலும், இந்த டீலுக்கு ஓகே என்றால், உடனே டிரேடிங்கை முடித்துக்கொள்ளலாம் என்றும் கூறி உள்ளனர். அதேசமயம் எக்காரணம் கொண்டும் ஹர்திக் பாண்டியாவை பணம் பெற்று கொண்டு விட்டுக்கொடுக்க தயாராக இல்லை, அவருக்கு மாற்றாக ஒரு தரமான வீரர் வேண்டும் என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
இந்த டீலுக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. அவர்கள் உடனே நிராகரித்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் எங்களின் நீண்ட கால கேப்டன். மேலும், ஆயுஷ் மாத்ரே போன்றோரும் எங்களுக்கு முக்கியம் என சிஎஸ்கே கூறி உள்ளதாம்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் இந்த டீலுக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஒத்துக்கொள்ளாததற்கு மிக முக்கிய காரணம் ஒன்று உள்ளது. அதாவது ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு தற்போது 32 வயதாகிறது. அதேசமயம் அவருக்கு அடிக்கடி காயம் ஏற்படுகிறது. இதனால் அவர் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு விளையாடுவார் என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை. இதனால் ஹர்திக் சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டனாக வந்தால் அது சரியாக இருக்காது என சிஎஸ்கே நிர்வாகம் யோசிக்கிறது. இதுவே ஒரு வீரராக வந்தால் சிறந்ததாக இருக்கும் என சிந்திக்கிறது. இதனாலேயே ஹர்திக் பாண்டியாவின் இந்த டீல் பேச்சுவார்த்தையில் சிஎஸ்கே அணியும் விடாப்பிடியாக இருக்கிறது.
மறுபுறம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகிய மூத்த வீரர்களுக்கு வயது அதிகரித்து வருவதால், இளம் வீரர்கள் அணியில் கண்டிப்பாக வேண்டும் என்ற சூழல் உருவெடுத்துள்ளது. இதனால், எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கான சரியான மாற்று வீரராகவும், அணியின் பேட்டிங் வரிசையை பலப்படுத்தவும் திறமையான இளம் இந்திய பேட்டர்களை ஏலத்தில் எடுக்க மும்பை நிர்வாகம் தீவிரமாக யோசித்து வருகிறது.