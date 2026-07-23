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மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு செல்லும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்? வெளியான புது தகவல்! என்ன விவரம்?

CSK Trade News Latest Update: சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை கேட்டு ஒரு ஐபிஎல் அணி டீல் பேசியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 23, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:03 PM IST
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு செல்லும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்? வெளியான புது தகவல்! என்ன விவரம்?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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