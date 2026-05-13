/ஐபிஎல் 2027ல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் யார் தெரியுமா?

மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பதிலாக பும்ராவை நியமிக்கலாம் என்று சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
இந்த ஆண்டு நடைபெறும் ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மிகவும் மோசமான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. மேலும், முதல் அணியாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது. ஆரம்பத்தில், இந்த சீசனில் மிகவும் பலம் வாய்ந்த அணியாகவே மும்பை இந்தியன்ஸ் பார்க்கப்பட்டது; காரணம், உலக கோப்பையை வென்ற பல நட்சத்திர வீரர்கள் மும்பை அணியில் இடம்பெற்றிருந்தனர். இருப்பினும் தொடர் தோல்விகள், அணியின் மோசமான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கேப்டன் மீதான விமர்சனம் எனப் பல பிரச்சினைகளால் தவித்து வரும் மும்பை அணி, நடப்பு தொடரிலிருந்து பரிதாபமாக வெளியேறியுள்ளது.
இந்நிலையில், முன்னாள் வீரரும் பிரபல வர்ணனையாளருமான சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு ஒரு ஆலோசனையை வழங்கியுள்ளார். அதில், தற்போதைய மும்பை அணியின் கேப்டனான ஹர்திக் பாண்டியாவின் தலைமை அணிக்கு எந்த விதத்திலும் கைகொடுக்கவில்லை என்பதால், அவருக்கு பதிலாக அடுத்த சீசனில் வேறொரு நட்சத்திர வீரரை கேப்டனாக நியமிக்கலாம் என்று தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
நடப்பு சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இதுவரை விளையாடிய 11 போட்டிகளில் வெறும் 3 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. மீதமுள்ள 8 போட்டிகளிலும் தோல்வியை சந்தித்து, புள்ளிப்பட்டியலில் ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ளது. மேலும், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பையும் அதிகாரப்பூர்வமாக இழந்துள்ளது. இந்த மோசமான செயல்பாடுகளுக்கு ஹர்திக் பாண்டியாவின் கேப்டன்சி ஒரு முக்கியமான காரணமாகக் கூறப்பட்டு வருகிறது. ரோகித் சர்மாவை கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கிவிட்டு, ஹர்திக் பாண்டியாவை கேப்டனாக நியமித்தபோதே மும்பை ரசிகர்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருந்தனர். மேலும், பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலுமே ஹர்திக் பாண்டியா இந்த சீசனில் பெரிதாக எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை.
இது தொடர்பாக பேசிய சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தற்போதைய நிலைமை குறித்து வெளிப்படையாக பேசியுள்ளார். "மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் ஹர்திக் பாண்டியாவை தாண்டி வேறொரு புதிய கேப்டனை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. ஏனெனில், அவரை கேப்டனாக நியமித்த அந்த அதிரடி முடிவு அணிக்கு எந்த வகையிலும் வேலை செய்யவில்லை என்பது தெளிவாக தெரிந்துவிட்டது," என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் பேசிய அவர், "ஹர்திக் பாண்டியாவை மட்டும் குறை சொல்வதும் நியாயமில்லை. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் அவர் கேப்டனாக சிறப்பாக செயல்பட்டார் என்றால், அவருக்கு பின்னால் ஆஷிஷ் நெஹ்ரா இருந்தார். ஹர்திக்கை மும்பை அணிக்கு கொண்டு வரும்போதே, ஆஷிஷ் நெஹ்ராவையும் சேர்ந்தே கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், அது நடக்கவில்லை," என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பதிலாக இளம் வீரர் திலக் வர்மாவை அடுத்த கேப்டனாக நியமிக்க வேண்டும் என்று பலரும் சமூக வலைதளங்களில் தெரிவித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் வேறு ஒருவரை முன்மொழிந்துள்ளார். மூத்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவை கேப்டனாக நியமிக்க வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
"மும்பை அணியின் அடுத்த கேப்டனாக பும்ராவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நான் மனதார விரும்புகிறேன். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் கேப்டனாக இருப்பதை போல, டி20 வடிவத்தில் பும்ராவுக்கு இது ஒரு பெரிய சுமையாக இருக்காது," என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
டெஸ்ட் போட்டிகளில் கேப்டனாக இருந்தால் உடல் தகுதியை முழுமையாக பராமரித்து ஒவ்வொரு போட்டியிலும் விளையாடுவது ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளருக்கு கடினமான காரியமாக இருக்கும். ஆனால், ஐபிஎல் போன்ற டி20 தொடர்களில் நான்கு ஓவர்கள் மட்டுமே வீச வேண்டியிருப்பதால், அவரால் ஒரு கேப்டனாக அணிக்குச் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்க முடியும் என்று சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் தனது கருத்தை முன்வைத்துள்ளார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. ஐபிஎல் 2026 தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தற்போதைய நிலை என்ன?
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இதுவரை விளையாடிய 11 போட்டிகளில் வெறும் 3-ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் 9-வது இடத்தில் உள்ளது. மேலும், பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பையும் இழந்து வெளியேறியுள்ளது.
2. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் மோசமான செயல்பாட்டிற்கு என்ன காரணம்?
அணியின் தொடர் தோல்விகள், வீரர்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு இல்லாமை மற்றும் தற்போதைய கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவின் தலைமை ஆகியவையே முக்கியக் காரணங்களாக விமர்சிக்கப்படுகின்றன.
3. ஹர்திக் பாண்டியா குறித்து சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கரின் கருத்து என்ன?
மும்பை அணி நிர்வாகம் ஹர்திக் பாண்டியாவைத் தாண்டி வேறொரு புதிய கேப்டனைப் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டும் என்றும், அவரை கேப்டனாக நியமித்த முடிவு மும்பை அணிக்குக் கைகொடுக்கவில்லை என்றும் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் தெரிவித்துள்ளார்.