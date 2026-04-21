மும்பை அணியின் வெற்றியால் சிஎஸ்கேவிற்கு நடந்த சோகம்! என்ன தெரியுமா?

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 30வது லீக் ஆட்டம், அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும், ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் மோதின. தொடர்ந்து 4 போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் தத்தளித்து கொண்டிருந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, இந்தப்போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே 99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைய செய்துள்ளது.
Yesss, boy! #GTvMI pic.twitter.com/iCgh5gUDVB
— Mumbai Indians (@mipaltan) April 20, 2026
திலக் வர்மாவின் மிரட்டலான சதம்!
இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, ஆரம்பத்திலேயே சில விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறினாலும், நட்சத்திர வீரர் திலக் வர்மா தனி ஆளாக நின்று குஜராத் பந்துவீச்சாளர்களை துவம்சம் செய்தார். மைதானத்தின் அனைத்து திசைகளிலும் பவுண்டரியும் சிக்ஸருமாக விளாசிய அவர், வெறும் 45 பந்துகளில் தனது முதல் ஐபிஎல் சதத்தைப் பதிவு செய்து சாதனை படைத்தார். இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் நின்ற திலக் வர்மா, 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 7 பிரம்மாண்டமான சிக்ஸர்களுடன் 101 ரன்களைக் குவித்தார். அவருக்கு உறுதுணையாக ஆடிய நமன் திர் 45 ரன்கள் எடுத்தார். இதன் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 199 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை குஜராத் அணிக்கு நிர்ணயித்தது. குஜராத் தரப்பில் ககிசோ ரபாடா 3 விக்கெட்டுகளையும், முகமது சிராஜ் ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர்.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் படுதோல்வி
200 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் களமிறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு, ஆரம்பம் முதலே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் அபாரமான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் குஜராத் அணியின் முன்னணி பேட்ஸ்மேன்கள் அனைவரும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினர். குஜராத் அணியில் வாஷிங்டன் சுந்தர் மட்டுமே அதிகபட்சமாக 26 ரன்கள் எடுத்தார். மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் அனைவரும் மும்பையின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஸ்வனி குமாரின் பந்துவீச்சில் சிக்கி திணறினர். அவர் 4 ஓவர்கள் வீசி வெறும் 24 ரன்களை மட்டும் விட்டுக்கொடுத்து 4 முக்கிய விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி குஜராத்தின் முதுகுத்தண்டை உடைத்தார். அவருக்கு இணையாக மிட்செல் சான்ட்னரும் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இறுதியாகக் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 15.5 ஓவர்களில் வெறும் 100 ரன்களுக்கு சுருண்டது. இதன் மூலம் மும்பை அணி 99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்த தொடரின் மிகப் பெரிய வெற்றிகளில் ஒன்றை பதிவு செய்தது. இந்த மெகா வெற்றியின் மூலம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் பெரும் பாய்ச்சலை நிகழ்த்தியுள்ளது. 10-வது இடத்தில் இருந்த அந்த அணி, ஒரே வெற்றியின் மூலம் 3 இடங்கள் முன்னேறி 7-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. மேலும், தங்களின் நெட் ரன் ரேட்டையும் +0.067 ஆக கணிசமாக உயர்த்தி கொண்டுள்ளது. இந்த முன்னேற்றத்தின் மூலம், அதுவரை 7-வது இடத்தில் இருந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை மும்பை இந்தியன்ஸ் 8-வது இடத்திற்கு பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது.
புள்ளிப்பட்டியல்
தற்போது புள்ளிப்பட்டியலில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 6 போட்டிகளில் 3 வெற்றி, 3 தோல்வியுடன் 6 புள்ளிகள் பெற்று 6-வது இடத்தில் உள்ளது. ஆனால் அந்த அணியின் நெட் ரன் ரேட் -0.821 ஆக கடுமையாக சரிந்துள்ளது. தொடர் தோல்விகளால் துவண்டிருந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு, இந்த 99 ரன்கள் வித்தியாச வெற்றி பிளேஆஃப் செல்வதற்கான நம்பிக்கையை மீண்டும் துளிர்க்க செய்துள்ளது. திலக் வர்மாவின் சதமும், பந்துவீச்சாளர்களின் ஆதிக்கமும் மும்பை ரசிகர்களுக்கு பெரும் உற்சாகத்தை கொடுத்துள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி குஜராத் டைட்டன்ஸை எத்தனை ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது?
பதில்: ஏப்ரல் 20, 2026 அன்று அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 99 ரன்கள் என்ற மிகப் பெரிய வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி எவ்வளவு ரன்கள் குவித்தது?
பதில்: முதலில் பேட்டிங் செய்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 199 ரன்களைக் குவித்தது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் தரப்பில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் யார்?
பதில்: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரரான திலக் வர்மா தனி ஆளாக நின்று குஜராத் பந்துவீச்சை எதிர்கொண்டு 101 ரன்கள் குவித்து தனது முதல் ஐபிஎல் சதத்தைப் பதிவு செய்தார்.
