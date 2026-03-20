கடப்பாரை மும்பை அணி... மிரட்டும் இந்த 2 வீரர்கள் - 6வது கப் உறுதி!

ஐபிஎல் 2026, மும்பை இந்தியன்ஸ் செய்திகள்: 19வது ஐபிஎல் சீசன் தொடர் வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கிறது. மே மாதம் இறுதி வரை இத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. 10 அணிகள் மோத உள்ளன.
விரைவில் முழு அட்டவணை
தற்சமயம் முதல் 20 போட்டிகளை உள்ளடக்கிய முதற்கட்ட ஐபிஎல் அட்டவணை ஏற்கெனவே வெளியிடப்பட்டது. 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், விரைவில் இரண்டாம் கட்ட ஐபிஎல் அட்டவணை வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாடு (சென்னை), மேற்கு வங்கம் (கொல்கத்தா), அசாம் (கௌகாத்தி) உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஐபிஎல் போட்டி நடைபெறும் நேரத்தில் தேர்தல் இருப்பதால்தான், ஐபிஎல் தொடரின் முழு அட்டவணை இன்னும் தயாராகவில்லை.
மிரட்டும் மும்பை இந்தியன்ஸ்
முதல் போட்டியாக நடப்பு சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதாராபாத் அணியை சந்திக்கிறது. மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி வரையிலான போட்டிகளின் அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், இந்த முறை ஆர்சிபி மட்டுமின்றி சிஎஸ்கே மற்றும் மும்பை அணி மீது பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.
அதிலும் குறிப்பாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடைசியாக கோப்பையை வென்று 5 ஆண்டுகள் ஆகிறது. 2020ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் கோப்பையை வென்ற பின் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியால் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஒரு முறை கூட இறுதிப்போட்டிக்கு வந்தது இல்லை. ஆனால் இம்முறை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பலமான அணியாக திகழ்கிறது. பேட்டிங், பந்துவீச்சு மட்டுமின்றி உலகின் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இருக்கின்றனர்.
ஒரே அணியில் இரண்டு ரஸ்ஸல்
இந்நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி குறித்து, தென்னாப்பிரிக்காவின் மூத்த வீரரான பாப் டூ பிளெசிஸ் தெரிவித்துள்ள கருத்தின் மூலம் அதன் பலத்தை புரிந்துகொள்ளலாம். குறிப்பாக ஷெர்ப்ரைன் ரூதர்போர்ட், வில் ஜாக்ஸ் ஆகியோர் வைத்திருப்பதன் மூலம் இரண்டு ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸலை அணியில் வைத்திருப்பதற்கு சமம் என அவர் பேசி உள்ளார்.
டூ பிளெசிஸ் சொல்வது என்ன?
ESPNcricinfo தளத்திற்கு டூ பிளெசிஸ் அளித்த பேட்டியில், "கடந்தாண்டு ரதர்போர்டின் ஆட்டத்தை நீங்கள் கவனித்திருந்தால், டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரை அவர் உச்சகட்ட பார்மில் இருந்தார். தற்போது நடைபெறும் ஒவ்வொரு போட்டியிலும் அவர் இருக்கிறார், பந்தை அதிரடியாக அடிக்கிறார்.
அடுத்து ஜாக்ஸ் இருக்கிறார். அவர் ஒரு தொடக்க ஆட்டக்காரராக மட்டும் பார்க்கப்படாமல், தன்னை மீட்டெடுத்துள்ளார். அவரது திறனையும் ஆஃப் ஸ்பின் பந்துவீச்சையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்" என்றார். தற்போது உங்கள் அணியில் இரண்டு ரஸ்ஸல்கள் இருப்பது போல் இருக்கிறது. அவர்களின் அணி நம்ப முடியாத அளவிற்கு சிறப்பாக உள்ளது" என்றார். மேற்கு இந்திய தீவுகளின் அதிரடி வீரரான ரஸ்ஸல் சிறப்பான பந்துவீச்சுக்கும், அதிரடி பினிஷிங்கிற்கும் பெயர் பெற்றவர். 12 ஆண்டுகள் கேகேஆர் அணியில் இருந்த ரஸ்ஸல், நடப்பு சீசனில் இருந்து ஓய்வுபெற்றார்.
மேலும் படிக்க | நாதன் எல்லிஸ் விலகல் - CSK குறிவைக்கும் 5 பௌலர்கள் - யாருக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு?
மேலும் படிக்க | IPL 2026: சுரேஷ் ரெய்னா டூ ரோகித் சர்மா: ஐபிஎல்லில் இதுவரை ஆரஞ்சு கேப் வெல்லாத ஸ்டார் வீரர்கள்!
மேலும் படிக்க | CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. இம்பேக்ட் வீரர் தோனி? முழு விவரம்
