கடப்பாரை மும்பை இஸ் பேக்... ஒரே வெற்றியில் 4 இடம் முன்னேற்றம் - கதிகலங்கும் CSK!

GT vs MI Highlights: குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை 99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பெரிய வெற்றியை குவித்துள்ளது. இதன்மூலம் நெட் ரன்ரேட் உயர்ந்து சிஎஸ்கேவை முந்தி 7வது இடத்திற்கு முன்னேறியது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 20, 2026, 11:38 PM IST
  • திலக் வர்மா 45 பந்துகளில் சதம் அடித்து மிரட்டல்.
  • மும்பை பந்துவீச்சில் அஸ்வானி குமார் 4 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்.
  • ஆட்ட நாயகனாக திலக் வர்மா தேர்வு.

ஐபிஎல்லில் அதிக முறை தொடக்க வீரராக டக் அவுட்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்
IPL 2026, GT vs MI Highlights: ஐபிஎல் 2026 சீசனின் 30வது லீக் ஆட்டத்தில் 10வது இடத்தில் இருந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும், 6வது இடத்தில் இருந்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும் மோதின. 

அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி கேப்டன் சுப்மான் கில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். குஜராத் அணி எவ்வித மாற்றத்தையும் செய்யாத நிலையில், மும்பை இந்தியன் அணி 4 மாற்றங்களை மேற்கொண்டன.

மும்பை அணியின் 4 மாற்றங்கள்

ரயான் ரிக்கல்டன், தீபக் சஹார், ஷர்துல் தாக்கூர், மயங்க் ராவத் ஆகிய நான்கு பேரை அதிரடியாக நீக்கிய மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, டேனிஷ் மலேவர், கிரிஸ் பகத், அஸ்வானி குமார், மிட்செல் சான்ட்னரை மீண்டும் அணிக்குள் கொண்டுவந்தது. 

பவர்பிளேவில் சொதப்பிய மும்பை பேட்டிங்

அகமதாபாத் நகரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வென்றதே இல்லை என்ற அழுத்தத்துடனும்; தொடர்ச்சியான நான்கு தோல்விகளுடனும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்த போட்டியை எதிர்கொண்டது. பவர்பிளே முடிவில் கூட 46 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்டை இழந்தது மும்பை அணி. 10 ஓவர்களில் 76 ரன்களையே அடித்திருந்தது. டி காக் 13, மலேஷ்வர் 2, சூர்யகுமார் 15 என ஆட்டமிழந்தனர். நமன் திர் 32 பந்துகளில் 45 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழக்கும்போது, 12.3 ஓவரில் 96 ரன்களை எடுத்து 4வது விக்கெட்டை மும்பை இழந்தது.

நொறுக்கி எடுத்த திலக் வர்மா

அடுத்து 14வது ஓவரில் திலக் வர்மா விஸ்வரூபம் எடுக்கத் தொடங்கினார். முதல் 22 பந்துகளில் 19 ரன்களை மட்டுமே திலக் வர்மா அடித்திருந்தார். ஆனால், அதற்கு பின் விஸ்ரூபம் எடுத்து சதம் விளாசினார். மும்பை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டை இழந்து 199 ரன்களை எடுத்தது. திலக் வர்மா 45 பந்துகளுக்கு 8 பவுண்டரி, 7 சிக்ஸர் உள்பட 101 ரன்களை அடித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். குஜராத் பந்துவீச்சில் ரபாடா மட்டும் 3 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்.

ஆட்டம் கண்ட குஜராத் டாப் ஆர்டர்

200 ரன்கள் என்ற டார்கெட்டை நோக்கி வந்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. சாய் சுதர்சன் 0, பட்லர் 5, சுப்மான் கில் 14 என பவர்பிளேவிலேயே டாப் ஆர்டர் காலியானது. இது குஜராத் அணியில் மிக அரிதான ஒன்றாகும்.

சட்டுனு சரிந்த விக்கெட்டுகள்

அடுத்து வந்த வாஷிங்டன் சுந்தர் 28, கிளென் பிளிப்ஸ் 6 ஆகியோர் சான்ட்னர் பந்தவீச்சிலும், ராகுல் தெவாட்டியா 8, ஷாருக் கான் 17, ரஷித் கான் 4 என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். கடைசியில் போராடிய ரபாடா 12, சிராஜ் 0 என கசன்பர் பந்துவீச்சில் நடையைக்கட்டினர்.

ஆட்டநாயகன் திலக் வர்மா

இதனால், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 100 ரன்களையே எடுத்து ஆல்-அவுட்டானது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி  99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.மும்பை இந்தியன்ஸ் பந்துவீச்சில் அஸ்வானி குமார் 4, சான்ட்னர் 2, கசன்பர் 2, பும்ரா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா தலா 1 விக்கெட்டை சரித்தனர். சதம் விளாசிய திலக் வர்மா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். 

மும்பைக்கு 7வது இடம்

மும்பை அணி ஒரே வெற்றியில் நான்கு இடங்கள் முன்னேறி தற்போது 7வது இடத்தில் உள்ளது. நெட் ரன்ரேட் +0.067 சிறப்பாக உயர்ந்துள்ளது. 6 போட்டிகளில் 2 வெற்றிகளுடன் 4 புள்ளியை பெற்று, மும்பை இந்தியன்ஸ் நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் சிஎஸ்கே (8வது), லக்னோ (9வது), கேகேஆர் (10வது) இடத்திற்கு தள்ளியுள்ளது.

குஜராத் அணிக்கு பெரிய அடி

குஜராத் அணியின் நெட் ரன்ரேட் கடுமையாக வீழ்ச்சியை கண்டுள்ளது, 6 புள்ளிகளை பெற்று 6வது இடத்தில் நீடிக்கிறது. குஜராத் டைட்டன்ஸின் நெட் ரன்ரேட் சிஎஸ்கேவை விட மோசமான நிலையில் உள்ளது.

அச்சத்தில் CSK

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அடுத்து வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை சந்திக்க இருக்கிறது. பலம்பெற்று பழைய கடப்பாரை MI அணியாக வரும் மும்பை, சிஎஸ்கே எப்படி எதிர்கொள்ளும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

