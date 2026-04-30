English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
பிளே ஆப் வாய்ப்பை இழந்ததா மும்பை இந்தியன்ஸ்? அதிர்ச்சி தகவல்!

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள் முடிந்துவிட்டதா அல்லது இன்னும் வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் பரவலாக எழுந்துள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 30, 2026, 06:28 AM IST
  • மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி..
  • பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள் முடிந்துவிட்டதா?
  • ரசிகர்கள் கவலை!

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மே மாதம் வழங்கப்படுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மே மாதம் வழங்கப்படுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
லண்டன் மாப்பிள்ளையை ஏமாற்றிய பிரபல நடிகை! பல கோடி ரூபாயுடன் அபேஸ்..யார் இவர்?
camera icon7
Ashu Reddy
லண்டன் மாப்பிள்ளையை ஏமாற்றிய பிரபல நடிகை! பல கோடி ரூபாயுடன் அபேஸ்..யார் இவர்?
IPL தொடரில் 10 அணிகளின் குறைந்த ஸ்கோர்... லிஸ்டில் RCB தான் டாப்!
camera icon10
IPL
IPL தொடரில் 10 அணிகளின் குறைந்த ஸ்கோர்... லிஸ்டில் RCB தான் டாப்!
குரு - சூரியன் சேர்க்கை : இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் மெகா ஜாக்பாட்
camera icon10
Guru Peyarchi
குரு - சூரியன் சேர்க்கை : இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் மெகா ஜாக்பாட்
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2026 தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, தற்போதைய புள்ளி பட்டியலில் மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை அணி, இதுவரை விளையாடியுள்ள 8 போட்டிகளில் வெறும் 2-ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்று, 4 புள்ளிகளுடன் கடுமையான நெருக்கடியில் தவித்து வருகிறது. அண்மையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில் 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அடைந்த மாபெரும் தோல்வி, மும்பை அணியின் நெட் ரன் ரேட்டையும் பெருமளவில் பாதித்துள்ளது. மேலும் SRH அணிக்கு எதிராகவும் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள் முடிந்துவிட்டதா அல்லது இன்னும் வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் பரவலாக எழுந்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மும்பைக்கு பிளே ஆஃப் செல்ல எத்தனை புள்ளிகள் தேவை?

ஐபிஎல் தொடர் 10 அணிகள் கொண்ட தொடராக மாறிய பிறகு, பிளே ஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதிபெற ஒரு அணி குறைந்தபட்சம் 16 புள்ளிகளைப் பெற வேண்டும் என்பது பொதுவான விதியாக பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு அணி லீக் சுற்றில் மொத்தம் 14 போட்டிகளில் விளையாடும். தற்போது மும்பை அணி 8 போட்டிகளில் விளையாடி முடித்துள்ள நிலையில், மீதம் 6 போட்டிகள் உள்ளன. 

தகுதிபெற என்ன செய்ய வேண்டும்?

மும்பை இந்தியன்ஸ் எவ்வித குழப்பமும் இல்லாமல், பிற அணிகளின் முடிவுகளை சாராமல் நேரடியாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற வேண்டுமானால், அவர்கள் குறைந்தபட்சம் 16 புள்ளிகளை எட்ட வேண்டும். அதாவது, மீதமுள்ள 6 போட்டிகளில் அனைத்திலும் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் மும்பை உள்ளது. மீதமுள்ள போட்டிகளில் ஒன்றில் தோற்றால் கூட அது அவர்களின் வாய்ப்பை கடுமையாக பாதிக்கும். 6-க்கு 6 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றால், 16 புள்ளிகளுடன் அவர்கள் எளிதாக உள்ளே நுழையலாம். 

14 புள்ளிகளுடன் தகுதிபெற முடியுமா? 

ஒருவேளை மும்பை அணி மீதமுள்ள 6 போட்டிகளில் 5-ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்று 1-ல் தோல்வியடைந்தால், அவர்களின் மொத்த புள்ளிகள் 14 ஆக மட்டுமே இருக்கும். ஐபிஎல் வரலாற்றில் சில சமயங்களில் 14 புள்ளிகள் பெற்ற அணிகள் கூட பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன. ஆனால், அது ஒரு மிகப் பெரிய அதிர்ஷ்டத்தை நம்பியிருக்கும் செயலாகவே அமையும். ஏனெனில், 14 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 4வது இடத்தை பிடிக்க பல அணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவும். அப்போது, நெட் ரன் ரேட் மட்டுமே எந்த அணி பிளே ஆஃப் செல்லும் என்பதை தீர்மானிக்கும். தற்போதைய நிலையில் மும்பை அணியின் ரன் ரேட் மிகவும் மோசமாக உள்ளதால், அவர்கள் இனி வரும் அனைத்து போட்டிகளிலும் வெறும் வெற்றி பெறுவது மட்டுமின்றி, மிக பெரிய வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே தங்களது ரன் ரேட்டை கூட்ட முடியும். 

ஹர்திக் பாண்டியா சவால்கள்!

பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான தகுதி ஒருபுறம் இருக்க, மும்பை அணி அடுத்து சந்திக்கவிருக்கும் அணிகள் மிகவும் பலம் வாய்ந்தவை. அடுத்த 6 போட்டிகளில் பெங்களூரு (RCB), ராஜஸ்தான் (RR), மற்றும் பஞ்சாப் (PBKS) போன்ற வலுவான அணிகளை அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி உள்ளது. இந்த அணிகள் அனைத்தும் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி வருவதால், ஹர்திக் பாண்டியாவின் படை ஒவ்வொரு போட்டியையும் வாழ்வா சாவா ஆட்டமாகவே எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள் இன்னும் முழுமையாக முடிந்துவிடவில்லை. ஆனால், அவர்கள் எந்த தவறும் செய்ய கூடாத மிக இக்கட்டான நிலையில் உள்ளனர். மீதமுள்ள 6 போட்டிகளில் 6 வெற்றிகளை பெற்றால் மட்டுமே, ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை அணி பிளே ஆஃப் கனவை நனவாக்க முடியும். 

மேலும் படிக்க: டி20ல் அதிக ரன்கள் அடித்தும் தோற்ற அணி எது தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: IPL தொடரில் 10 அணிகளின் குறைந்த ஸ்கோர்... லிஸ்டில் RCB தான் டாப்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Mumbai IndiansIPLSRHHardik PandyaMI Playoff

Trending News