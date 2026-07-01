/MI-ஐ விட்டு வெளியேறும் ரோகித் சர்மா? என்ன காரணம்? பரபர தகவல்!

ஐபிஎல் தொடர்பான தகவல்கள் நாளுக்கு நாள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. முன்னதாக ரிஷப் பண்ட் டிரேட் பேச்சுவார்த்தை சூட்டை கிளப்பிய நிலையில், தற்போது ஹர்திக் பாண்டியா டிரண்டிங்கில் உள்ளார். அவரது கேப்டன்சியில் கடந்த இரண்டு ஐபிஎல் தொடர்களில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மோசமான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்திய நிலையில், அவரை வெளியேற்றும் முடிவை நிர்வாகம் எடுத்து அது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கிட்டத்தட்ட ஹர்திக் பாண்டியாவின் டிரேட் டீல் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. சிஎஸ்கே மற்றும் கேகேஆர் அணிகள் ஆர்வம் காட்டி உள்ளன. ஆனால் எந்த அணிக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை ஹர்திக் பாண்டியாவே முடிவு செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், அதிர்ச்சி தகவலாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முகமாக இருக்கும் ரோகித் சர்மாவையும் வெளியேற்ற முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 39 வயதான ரோகித்தை அணியில் இருந்து தூக்கிவிட்டு அவருக்கு பதில் ஒரு இளம் வீரரை வாங்க முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அதாவது ரோகித் சர்மாவுக்கு வயதாகிவிட்டது. அதனால் அவர் ஓய்வு பெற்றால் அவரது இடத்தில் விளையாட ஒரு தரமான ஓப்பனர் தேவை. முதலில், இதற்காக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. ஹர்திக் பாண்டியாவை கொடுக்கிறோம் என்றும் அவருக்கு மாற்றாக யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் வேண்டும் என்றும் டீல் பேசியது.
இந்த டீலுக்கு ராஜஸ்தான் அணியும் ஜெய்ஸ்வாலும் ஒப்புக்கொண்டனர். ஆனால் ஜெய்ஸ்வால் கேப்டன் பதவி வேண்டும் என டிமெண்ட் வைத்தார். அதேசமயம் ஹர்திக் பாண்டியாவும் ராஜஸ்தான் அணிக்கு செல்ல விருப்பம் இல்லை என கூறியதால் இந்த டீல் பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. இந்த சூழலில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஹர்திக் பாண்டியாவை காட்ட ஆர்வம் காட்டி உள்ளது. ஆனால் அவர் தொடக்க வீரர்களை விட்டுக்கொடுக்க தயாராக இல்லை.
இந்த நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மீண்டும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதாவது ரோகித் சர்மாவை கொடுத்துவிட்டு ஜெய்ஸ்வாலை கேட்டு வருகின்றனர். ஆனால் ரோகித் சர்மா ஓய்வு பெறும் தருவாயில் இருப்பதால், அவருடன் இன்னொரு வீரரையும் அனுப்பினால் ஜெய்ஸ்வாலை விட்டுக்கொடுகிறோம் என ராஜஸ்தான் அணி நிர்வாகம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக ரோகித்துடன் நமன் தீரை அனுப்பினால் உடனே ஜெய்ஸ்வாலை தருகிறோம் என கூறி இருக்கின்றனராம்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஓப்பனர் தேவை. அதேசமயம் நமன் தீரை விட்டுக்கொடுப்பது ஒன்றும் அவர்களுக்கு சிரமம் இல்லை. இதனால் இந்த டீலுக்கு மும்பை அணி ஓகே சொல்லவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், இதற்கு ரோகித் சர்மா இன்னும் ஓகே சொல்லவில்லை. எனவே அவரின் இறுதி முடிவை பொறுத்துதான் இந்த டீல் ஓகே ஆகும்.
மொத்தத்தில், மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் எதிகாலத்தை மனதில் வைத்து தனது அணியை மறுகட்டமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இதனாலேயே இப்படியான அதிரடி முடிவுகளை எடுத்து வருகின்றனர். அந்த அணி கடைசியாக 2020 ஆம் ஆண்டிதான் ஐபிஎல் கோப்பையை கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.