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MI-ஐ விட்டு வெளியேறும் ரோகித் சர்மா? என்ன காரணம்? பரபர தகவல்!

Mumbai Indians Rohit Sharma Trade News: மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஹர்திக் பாண்டியவை தொடர்ந்து ரோகித் சர்மாவையும் டிரேடிங் மூலம் வெளியேற்ற முடிவு செய்துள்ளது. இதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 01, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:08 AM IST
MI-ஐ விட்டு வெளியேறும் ரோகித் சர்மா? என்ன காரணம்? பரபர தகவல்!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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