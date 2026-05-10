இன்று மழை பெய்தால்? மும்பை அணியின் பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு என்ன ஆகும்?

மும்பை அணிக்கு இன்னும் 4 லீக் போட்டிகள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளன. பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற ஒரு அணிக்கு பொதுவாக குறைந்தபட்சம் 16 புள்ளிகள் தேவைப்படும்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : May 10, 2026, 03:04 PM IST
2026 ஐபிஎல் தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, இந்த சீசனில் கடுமையான பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. இதுவரை விளையாடியுள்ள 10 போட்டிகளில் 7 தோல்விகளை சந்தித்துள்ள மும்பை அணி, புள்ளிப்பட்டியலில் 9-வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதனால், அந்த அணியின் பிளே-ஆஃப் கனவு கிட்டத்தட்ட முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாகவே ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், சில எதிர்பாராத கணக்கீடுகள் மற்றும் முடிவுகளின் மூலம் மும்பை அணி இன்னும் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற வாய்ப்புள்ளது.

மும்பை அணியின் தற்போதைய நிலை

மும்பை அணிக்கு இன்னும் 4 லீக் போட்டிகள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளன. பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற ஒரு அணிக்கு பொதுவாக குறைந்தபட்சம் 16 புள்ளிகள் தேவைப்படும். ஆனால், மும்பை அணி தற்போதைய நிலையில் மீதமுள்ள 4 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றால் கூட, அந்த அணியால் அதிகபட்சமாக 14 புள்ளிகளை மட்டுமே எட்ட முடியும். எனவே, வெறும் 14 புள்ளிகளுடன் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்குள் நுழைவது என்பது, மற்ற அணிகளின் வெற்றி-தோல்விகளை பொறுத்தே அமையும்.

போட்டி ரத்தானால் என்ன நடக்கும்?

ஐபிஎல் தொடரின் முக்கிய போட்டிகளில் மழை அல்லது வேறு ஏதேனும் இயற்கை இடர்பாடுகள் குறுக்கிட்டால், போட்டி ரத்து செய்யப்படலாம். உதாரணமாக, இன்று ஆர்சிபி மற்றும் மும்பை அணிகள் மோதும் முக்கியமான போட்டி மழையால் ரத்து செய்யப்பட்டால், இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி பகிர்ந்துளிக்கப்படும். மும்பை அணியைப் பொறுத்தவரை, இனி வரும் ஒவ்வொரு புள்ளியும் மிக முக்கியமானது. எந்தவொரு போட்டியிலும் ஒரு புள்ளியை பெறுவது அவர்களுக்கு சாதகமாக அமையாது. மீதமுள்ள அனைத்து போட்டிகளிலும் கட்டாயம் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே 14 புள்ளிகளை தொட முடியும். ஏதேனும் ஒரு போட்டி மழையால் ரத்தாகி ஒரு புள்ளி மட்டும் கிடைத்தால், மும்பை அணி 13 புள்ளிகளை மட்டுமே பெறும். இது அவர்களின் பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பை முற்றிலும் முடிவுக்குக் கொண்டு வந்துவிடும்.

மும்பைக்கு தேவையான அந்த மேஜிக் என்ன?

மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளே-ஆஃப் செல்ல வேண்டுமானால், பின்வரும் சாத்தியக்கூறுகள்

தொடர் வெற்றிகள் மும்பை அணி தங்களது மீதமுள்ள 4 போட்டிகளிலும் மிகப்பெரிய ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, தங்களது நெட் ரன் ரேட்டைப் பெருமளவு உயர்த்த வேண்டும்.
மற்ற அணிகளின் தோல்வி புள்ளிப்பட்டியலில் 3 மற்றும் 4-வது இடங்களுக்கு போட்டியிடும் அணிகள் தங்களது வரவிருக்கும் போட்டிகளில் தொடர் தோல்விகளை சந்திக்க வேண்டும்.
14 புள்ளிகளில் போட்டி நான்காவது இடத்தை பிடிக்கும் அணி 14 புள்ளிகளுடன் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் நெட் ரன் ரேட் அடிப்படையில் மும்பை அணி 4-வது இடத்தைப் பிடித்து பிளே-ஆஃப் செல்ல முடியும். 

நடைமுறையில் இது சாத்தியமா?

இது ஒரு நுட்பமான கணக்கீடாக இருந்தாலும், நடைமுறையில் இது நடப்பது மிகவும் கடினம். காரணம், ஆர்சிபி மற்றும் சிஎஸ்கே போன்ற அணிகள் சிறப்பான ஃபார்மில் விளையாடி வருகின்றன. மேலும், கடந்த ஏப்ரல் 11 அன்று வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில், ஆர்சிபி அணி 240 ரன்கள் குவித்து மும்பை அணியை 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது மும்பைக்கு மிக பெரிய அடியாக அமைந்தது. ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை அணி, பந்துவீச்சு மற்றும் பேட்டிங் என இரண்டு துறைகளிலுமே இந்த சீசனில் தடுமாறி வருகிறது. மீதமுள்ள போட்டிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் தோல்வியடைந்தாலோ அல்லது போட்டி மழையால் ரத்தானாலோ, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் 2026 ஐபிஎல் பயணம் அதிகாரப்பூர்வமாக முடிவுக்கு வந்துவிடும். 

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 

1. 2026 ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தற்போதைய நிலை என்ன?

நடப்பு 2026 ஐபிஎல் தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடுமையான பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது. விளையாடிய பெரும்பாலான போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து புள்ளிப்பட்டியலில் பின்தங்கியுள்ளது. 

2. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இன்னும் பிளேஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதிபெற முடியுமா?

பிளேஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறச் சாத்தியக்கூறுகள் மிகவும் குறைவு. மீதமுள்ள அனைத்துப் போட்டிகளிலும் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது மட்டுமின்றி, மற்ற அணிகளின் வெற்றி தோல்விகள் மற்றும் நெட் ரன் ரேட் அடிப்படையில் மட்டுமே மும்பைக்கு நூலிழை வாய்ப்புள்ளது.

3. ஒரு அணி பிளேஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதிபெறக் குறைந்தபட்சம் எத்தனை புள்ளிகள் தேவை?

பொதுவாக ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு அணி பாதுகாப்பாகப் பிளேஆஃப் சுற்றுக்குள் நுழையக் குறைந்தபட்சம் 16 புள்ளிகள் தேவைப்படும். சில நேரங்களில் நெட் ரன் ரேட் அடிப்படையில் 14 புள்ளிகளுடனும் தகுதிபெற வாய்ப்புள்ளது.

4. மழையால் ஒரு ஐபிஎல் போட்டி பாதிக்கப்படும்போது புதிய விதிகள் என்ன சொல்கின்றன?

மழை காரணமாகப் போட்டி தடைப்பட்டால், கூடுதலாக 2 மணி நேரம் வரை காத்திருக்கப்படும். அந்த நேரத்திற்குள் முழு போட்டியை நடத்த முடியாவிட்டால், குறைந்தபட்சம் 5 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியாக நடத்தி முடிவைத் தீர்மானிக்க நடுவர்கள் முயற்சி செய்வார்கள். அதுவும் சாத்தியமில்லையெனில், சூப்பர் ஓவர் மூலம் வெற்றியாளர் தேர்வு செய்யப்படலாம். 

5. 5 ஓவர்கள் கூட விளையாட முடியாத அளவுக்கு மழை நீடித்தால் என்ன நடக்கும்?

5 ஓவர்களுக்குக் கூடப் போட்டியை நடத்த முடியாத அளவுக்கு மழை அல்லது மைதானத்தின் நிலைமை மோசமாக இருந்தால், அந்த ஆட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்படும்.

