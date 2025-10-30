English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • கொல்கத்தா அணிக்கு செல்லும் ரோகித் சர்மா? அதிர்ச்சி.. மும்பை இந்தியன்ஸ் டிவிஸ்ட்!

கொல்கத்தா அணிக்கு செல்லும் ரோகித் சர்மா? அதிர்ச்சி.. மும்பை இந்தியன்ஸ் டிவிஸ்ட்!

Rohit Sharma: ரோகித் சர்மா இனி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடப்போவதாக கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஒரு பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 30, 2025, 07:53 PM IST

Trending Photos

பிக்பாஸ் 9 : வைல்ட் கார்டில் எண்ட்ரி கொடுக்கும் ஸ்டார் தம்பதி! வரலாற்றில் முதல் முறையாம்..
camera icon7
Bigg Boss 9
பிக்பாஸ் 9 : வைல்ட் கார்டில் எண்ட்ரி கொடுக்கும் ஸ்டார் தம்பதி! வரலாற்றில் முதல் முறையாம்..
அதிர்ஷ்டத்தை அளித்தரும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நிதி ஆதாயம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon8
Venus Transit
அதிர்ஷ்டத்தை அளித்தரும் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு நிதி ஆதாயம், அனைத்திலும் வெற்றி
மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025: அதிக ரன்கள் எடுத்த வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு இந்தியர்கள்!
camera icon7
icc womens world cup
மகளிர் உலகக் கோப்பை 2025: அதிக ரன்கள் எடுத்த வீராங்கனைகள்.. லிஸ்ட்டில் இரண்டு இந்தியர்கள்!
ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது... ஓய்வூதியதாரர்களே உஷார்!!
camera icon10
Life Certificate
ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது... ஓய்வூதியதாரர்களே உஷார்!!
கொல்கத்தா அணிக்கு செல்லும் ரோகித் சர்மா? அதிர்ச்சி.. மும்பை இந்தியன்ஸ் டிவிஸ்ட்!

2026 ஐபிஎல் தொடரின் எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. காரணம், சில முக்கிய வீரர்கள் அணி மாற வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. வரும் டிசம்பர் மாதம் 13, 15ஆம் தேதி ஐபிஎல் தொரின் மினி ஏலம் நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக அனைத்து அணிகளும் தயாராகி வருகிறது. உரிமையாளர்கள் தங்கள் தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்களின் பட்டியலை நவம்பர் 15 ஆம் தேதிக்குள் வெளியிட இருக்கிறார்கள். 

Add Zee News as a Preferred Source

ரோகித் சர்மா கேகேஆர் அணியில் இணைகிறாரா? 

இன்று, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இந்திய அணியின் முன்னாள் உதவி பயிற்சியாளர் அபிஷேக் நாயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த சூழலில், அபிஷேக் நாயர் கொல்கத்தா அணியுடன் இணைந்த இதே நாளில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோகித் சர்மா, அந்த அணியில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இந்த நிலையில், ரோகித் சர்மா கேகேஆர் அணியில் சேர மாட்டார் என்பதை மும்பை இந்தியன்ஸ் எக்ஸ் தள வாயிலாக உறுதிபடுத்தி உள்ளது. 

வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி

"நாளை சூரியன் மீண்டும் உதிக்கும், அது நிச்சயம், ஆனால் 'நைட்' உடன்... இது கடினம் மட்டுமல்ல, சாத்தியமற்றது!" என மும்பை இந்தியன்ஸ் எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது. இது ரோகித் சர்மா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலேயே நீடிப்பார் என்பதை காட்டுகிறது. இதன் மூலம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு ரோகித் சர்மா சொல்கிறார் என்ற வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்த சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் ரோகித் சர்மா இம்பேக்ட் வீரராகவே விளையாடினார். இதனால் அதிருப்தி அடைந்த ரோகித் சர்மாவை கேகேஆர் அணி அவரை அணுகியிருக்கலாம் என இதுபோன்ற வதந்திகள் பரவி வந்தன. இந்த நிலையில், மும்பை அணி அவரை விடுவிக்கவோ அல்லது வர்த்தகம் செய்யவோ விரும்பவில்லை என்பதை அவர்களது பதிவு மூலம் தெளிவுபடுத்தி உள்ளது. 

உச்சக்கட்ட ஃபார்மில் ரோகித் சர்மா

ஹிட்மேன் ரோகித் சர்மா இதுவரை ஐபிஎல்லில் 272 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் 29.73 சராசரியுடன் 7046 ரன்களை குவித்துள்ளார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 132.10 ஆகும். மேலும், இரண்டு சதங்களையும் 47 அரை சதங்களையும் அடித்துள்ளார். 302 சிக்ஸர்களை அடித்துள்ளார். சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான சுற்றுப்பயணத்தில் அவர் சிறந்த ஃபார்மில் இருந்ததை நிருபித்தார். மூன்று போட்டிகளில் ஒரு சதம் மற்றும் அரைசதம் அசத்தினார். அத்தொடரின் நாயகன் விருதை அவரே பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா 2வது டி20: நாளைய போட்டியில் மழை குறுக்கிடுமா? அதிர்ச்சி தகவல்.. வானிலை ரிப்போர்ட்!

மேலும் படிக்க: ஹர்ஷித் ராணாவின் இடத்தை.. தட்டி தூக்க வரும் இந்த வீரர் - முழு விவரம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Rohit SharmaMumbai IndiansKolkata Knight RidersIPL 2026IPL Mini Auction

Trending News