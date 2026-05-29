/ஹர்திக் அவுட்... மும்பை அணியின் புதிய கேப்டன்... ரோஹித் ஆசிர்வாதம் பெற்ற வீரர் யார்?

Mumbai Indians : மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் அடுத்த கேப்டன்ஸி யார் என்பது ரோஹித் சர்மாவின் கைகளில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஹர்திக் பாண்டியாவை கேப்டன்ஸியில் இருந்து நீக்கி, டிரேட் செய்ய மும்பை இந்தியன்ஸ் தயாராகி வருவதாக லேட்டஸ்ட் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Mumbai Indians Latest News Updates : மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரோஹித் சர்மாவை கேப்டன்ஸியை கழட்டிவிட்ட பின்னர், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை சீரும் சிறப்புமாக வழிநடத்திய ஹர்திக் பாண்டியாவை தூக்கிக்கொண்டு வந்து கேப்டனாக்கியது. ஆனாலும், மும்பை அணிக்கு கோப்பை மட்டும் கிடைக்கவே இல்லை.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு தற்போது பல்வேறு சிக்கல்கள் உள்ளன. அதில் முக்கியமான ஒன்று, கேப்டன்ஸி சிக்கல். ரோஹித் சர்மாவிடம் இருந்து கேப்டன்ஸி மாற்றம் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு இயல்பாக செல்லவில்லை. 2024ஆம் ஆண்டில் தொடங்கிய சிக்கல் இன்னும் முடியவில்லை.
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் ரோஹித் சர்மா கேப்டன்ஸியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் கடைசியாக கோப்பையை வென்றது. அதன்பின், 2021இல் 5வது இடம், 2022இல் 10வது இடம், 2023இல் குவாலிபயர் 2 போட்டியுடன் வெளியேற்றம் என ரோஹித் சர்மா தலைமையில் மும்பை சற்று சறுக்கியது.
அடுத்து ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டன்ஸியில் 2024இல் 10வது இடம், 2025இல் குவாலிபயர் 2 வெளியேற்றம், 2026இல் 9வது இடம் என மும்பை இந்தியன்ஸின் சோகக் கதை தொடர்ந்து கொண்டே வருகிறது. சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ரோஹித்தை கேப்டன்ஸியில் இருந்து நீக்கியதை போல், ஹர்திக் பாண்டியாவையும் கேப்டன்ஸியில் இருந்து நீக்க மும்பை இந்தியன்ஸ் தயாராகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
HARDIK ERA ENDS AS SKIPPER FOR MI.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 28, 2026
மும்பை இந்தியன்ஸ் ஹர்திக் பாண்டியாவை கழட்டிவிட்டால், அடுத்து யார் கேப்டன் என்ற கேள்வியும் எழாமல் இல்லை. கேப்டன்ஸி மீண்டும் ரோஹித் சர்மாவின் கைகளுக்கு போக வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு. ஆனால் ரோஹித் சர்மாவின் கைக்காட்டும் நபரே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் அடுத்த கேப்டன் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இந்திய டி20ஐ அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் சீனியர் வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் கேப்டன்ஸி ரேஸில் முன்னணியில் உள்ளனர். ஒருவேளை, இளம் கேப்டன் வேண்டுமென்றால் திலக் வர்மாவை ரோஹித் தேர்வு செய்யலாம். திலக் வர்மாவின் திறன் மீது ரோஹித் அதிகம் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார், கடந்த காலங்களில் திலக் வர்மாவை பலமுறை பாராட்டி பேசியிருக்கிறார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் ஹர்திக் பாண்டியாவை கழட்டிவிடுவது மட்டுமின்றி, ஹர்திக் பாண்டியாவும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை கழட்டிவிடுகிறார் என தெரிகிறது. ஒன்று, ஹர்திக் பாண்டியா 2027 மினி ஏலத்திற்கு வருவார் அல்லது டிரேடிங் மூலம் மற்ற அணிகளுக்கும் மாற்றப்படலாம்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேடிங்கில் பெற அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவதாக தகவல்கள் வருகின்றன. சிஎஸ்கே அணியில் சிவம் தூபே, ஆயுஷ் மாத்ரே; கேகேஆர் அணி கேம்ரூன் கிரீன்; எல்எஸ்ஜி ரிஷப் பண்ட் உள்ளிட்ட வீரர்களை ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பதில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கேட்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
1. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஹர்திக் பாண்டியாவையும், ஹர்திக் பாண்டியா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியையும் கழட்டிவிட தயாராகி வருவதாக தகவல்.
2. சூர்யகுமார் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, திலக் வர்மா ஆகியோர் அடுத்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக வர வாய்ப்பு.
3. ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் செய்ய சிஎஸ்கே, எல்எஸ்ஜி, கேகேஆர் அணிகள் தயாராக உள்ளதாக தகவல்.