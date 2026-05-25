/மும்பை இந்தியன்ஸ் படுதோல்வி: கழற்றிவிடப்படும் 5 முக்கிய வீரர்கள்!

ஐபிஎல் 2026ன் படுதோல்விக்கு பிறகு, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது பழைய கம்பீரத்தை மீட்டெடுக்க கேப்டன் உள்பட பல பெரிய தலைகளை மாற்ற திட்டமிட்டுள்ளது.
இந்த ஐபிஎல் 2026 சீசன், ஐந்து முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு ஒரு மறக்க முடியாத தொடராக அமைந்துவிட்டது. மொத்தமாக விளையாடிய 14 லீக் போட்டிகளில் வெறும் 4 வெற்றிகளுடன் புள்ளி பட்டியலில் 9வது இடத்தை பிடித்து, பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு கூட தகுதி பெறாமல் மும்பை அணி பரிதாபமாக வெளியேறியுள்ளது. இந்த தொடர் தோல்விகளை தொடர்ந்து, அணி நிர்வாகம் அடுத்த சீசனுக்காக தற்போதே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை தொடங்கியுள்ளது. இதன்படி, இந்த தொடரில் சோபிக்க தவறிய மற்றும் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட 5 முக்கிய வீரர்களை அணியிலிருந்து அதிரடியாக ரிலீஸ் செய்ய மும்பை இந்தியன்ஸ் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இந்த பட்டியலில் இருக்கும் முதல் பெயர் மும்பை அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா தான். ரோஹித் சர்மாவுக்கு பிறகு அணியை வழிநடத்த குஜராத் அணியிலிருந்து பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுடன் கொண்டு வரப்பட்டவர் பாண்டியா. ஆனால், கடந்த இரண்டு சீசன்களாக இவரது தலைமையில் மும்பை அணி அடுத்தடுத்து சொதப்பி வருகிறது. இந்த 2026 சீசனில் கேப்டனாகவும், ஆல்-ரவுண்டராகவும் பாண்டியா முற்றிலும் தோல்வியடைந்துவிட்டார். களத்தில் இவரின் சில தவறான முடிவுகள் அணியின் தோல்விக்கு காரணமாயின. மேலும், இவரை அணியில் தக்கவைக்க பெரும் தொகை செலவிடப்படுவதால், இவரை ரிலீஸ் செய்துவிட்டு அந்த பணத்தில் புதிய திறமைகளை வாங்க மும்பை திட்டமிட்டு வருகிறது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பழைய வெற்றிகளில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்த நியூசிலாந்தின் இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர் ட்ரெண்ட் போல்ட், இந்த சீசனில் தனது பழைய ஃபார்மை இழந்து தவித்தார். பவர்பிளே ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்துவதில் வல்லவரான போல்ட், இந்த ஆண்டு ரன்களை வாரி வழங்கியதுடன் விக்கெட்டுகளை எடுக்கவும் தடுமாறினார். அவரது வயதும் தற்போதைய ஃபார்மும் மும்பை அணிக்கு சாதகமாக இல்லை என்பதால், அவருக்கு பதிலாக இளம் வெளிநாட்டு வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஒருவரை தேட நிர்வாகம் முற்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஏலத்தில் பெரும் தொகைக்கு வாங்கப்பட்ட இந்திய வேகப்பந்துவீச்சாளர் தீபக் சாஹர், மும்பை அணிக்கு இந்த சீசனில் மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக அமைந்தார். காயத்தில் இருந்து மீண்டு வந்து விளையாடிய சாஹரால், அணியின் நட்சத்திர பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு பக்கபலமாக செயல்பட முடியவில்லை. இவரின் பந்துவீச்சு சராசரியும், எகானமியும் இந்த சீசனில் மிகவும் மோசமாக இருந்தது. அதிக சம்பளம் வாங்கும் இவரை தக்கவைப்பது வீண் என மும்பை அணி நிர்வாகம் கருதுகிறது.
இந்திய அணியின் அனுபவமிக்க ஆல்-ரவுண்டரான சார்துல் தாக்கூர், இந்த சீசனில் பந்துவீச்சில் அதிக ரன்களை வாரி வழங்கியுள்ளார். எகானமி ரேட் மிக மோசமாக இருந்ததோடு, இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியை காப்பாற்ற தவறிவிட்டார். பேட்டிங்கிலும் எதிர்பார்த்த அதிரடியை லோயர் ஆர்டரில் இவரால் கொடுக்க முடியாததால், அடுத்த மெகா ஏலத்திற்கு முன்னதாக இவரை விடுவித்துவிட்டு அணியின் பர்ஸ் தொகையை அதிகரிக்க மும்பை நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
மும்பை அணியின் தூணாக விளங்கிய சூரியகுமார் யாதவ் கடந்த சில சீசன்களாக தனது அசாத்திய ஃபார்மை இழந்து தவித்து வருகிறார். எதிரணிகளின் பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்யும் அவரது வழக்கமான அதிரடி ஆட்டம் இந்த முறை எடுபடவில்லை. மிக அதிக சம்பளம் வாங்கும் வீரர்களில் ஒருவரான இவரை விடுவித்து, மெகா ஏலத்தின் மூலம் அணியின் ஒட்டுமொத்த மிடில்-ஆர்டர் கட்டமைப்பை முற்றிலும் இளமையாக்க மும்பை நிர்வாகம் யோசித்து வருகிறது.
ஹர்திக் பாண்டியா, ரோஹித் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ட்ரெண்ட் போல்ட், வில் ஜாக்ஸ், தீபக் சாஹர், ரையான் ரிக்கெல்டன், ஷர்துல் தாக்கூர், மிட்செல் சான்ட்னர், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், அல்லாஹ் கசான்ஃபர், மயங்க் மார்கண்டே, ராபின் மின்ஸ், நமன் தீர், கார்பின் பாஷ், ராஜ் பாவா, டேனிஷ் மலேவர், மயங்க் ராவத், கிரிஷ் பகத், ரகு சர்மா, அஷ்வனி குமார், முகமது சலாஹுதீன் இஷார், கேசவ் மகாராஜ், மஹிபால் லோம்ரோர், ருசித் அஹிர், டி காக்
|வீரர் பெயர்
|வெளியேற்றத்துக்கான காரணம்
|ஹார்திக் பாண்டியா
|மோசமான கேப்டன்சி
|ட்ரெண்ட் பவுல்ட்
|அதிக ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்தல்
|தீபக் சஹார்
|எதிர்பார்த்த அளவு செயல்படவில்லை
|மிட்செல் சான்ட்னர்
|தாக்கம் குறைவு