மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளேயிங் 11இல்... இந்த 3 முக்கிய வீரர்களுக்கு இடமில்லை!

IPL 2026, Mumbai Indians: ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் வெற்றிகரமான அணிகளில் ஒன்று, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி. இதுவரை 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை ரோஹித் சர்மாவின் கீழ் வென்றிருக்கிறது. கடைசியாக 2020ஆம் ஆண்டில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கோப்பையை வென்றது. கடந்த 5 சீசன்களாக கோப்பை கைநழுவி வருகிறது, ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு சீசனில் கூட இறுதிப்போட்டி வரை கூட மும்பை அணி இன்னும் வரவில்லை.
Mumbai Indians: டிரேடிங்கில் மிரட்டிய மும்பை
தற்போது ஹர்திக் பாண்டியாவின் கீழ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி விளையாடி வருகிறது. கடந்த 2025 மெகா ஏலத்தில் சிறப்பான வீரர்களை மும்பை அணி எடுத்தது. கடந்த சீசனிலும் 3வது இடத்தில் மும்பை அணி நிறைவுசெய்திருந்தது. இதனால் பல முக்கிய வீரர்களை மும்பை அணி தக்கவைத்திருந்தது, மினி ஏலத்திற்கு முன்னரும் டிரேடிங் மூலம் சில வீரர்களையும் மும்பை அணி எடுத்திருந்தது. ஷர்துல் தாக்கூரை லக்னோ அணியில் இருந்தும், மயங்க் மார்க்கண்டேவை கேகேஆர் அணியில் இருந்தும் மும்பை அணி டிரேட் செய்துகொண்டது.
Mumbai Indians: இந்த 3 வீரர்களுக்கு இடமில்லை
ஷர்துல் தாக்கூரை எடுத்ததன் மூலம் தீபக் சஹாருக்கு பேக்-அப் கிடைத்திருக்கிறது. இந்திய சுழற்பந்துவீச்சாளர் இல்லாத குறையா மயங்க் மார்க்கண்டே டிரேட் மூலம் மும்பை தீர்த்துக்கொண்டது. மினி ஏலத்தில் கையில் இருந்த ரூ.2.75 கோடியை வைத்து குவின்டன் டி காக்கை மும்பை அணி எடுத்தது. ரியான் ரிக்கல்டன் அல்லது குவின்டன் டி காக் ஆகியோரில் ஒருவர் ரோஹித் சர்மா உடன் ஓபனிங்கில் இறங்குவார்கள். இந்த முறை அல்லா கசன்ஃபர் கண்டிப்பாக விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிரென்ட் போல்ட் நிச்சயம் விளையாடுவார். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் பிரதான பிளேயிங் லெவனில் இந்த மூன்று முக்கிய வீரர்களுக்கு இடம் கிடைக்காது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
Mumbai Indians: மிட்செல் சான்ட்னர்
2026 சீசனில் வில் ஜாக்ஸ் மற்றும் மிட்செல் சான்ட்னர் இடையேதான் அதிக போட்டி இருக்கும். இதில் வில் ஜாக்ஸ் விளையாடவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. அல்லா கசன்ஃபர் நிச்சயம் விளையாடுவார் என்பதால் மற்றொரு வெளிநாட்டு ஸ்பின்னர் தேவை மும்பைக்கு இருக்காது, எனவே சான்ட்னருக்கு இடமில்லை. வில் ஜாக்ஸ் ஆப் ஸ்பின் வீசுவார். இதனால் காம்பினேஷனும் சரியாக இருக்கும். தேவைப்பட்டால் மயங்க் மார்க்கண்டேவை இம்பாக்ட் வீரராக பயன்படுத்தலாம்.
Mumbai Indians: கார்பின் பாஷ்
ஓடிஐ, டி20ஐ தொடரில் இந்திய அணிக்கு எதிராக தென்னாப்பிரிக்கா வீரர் கார்பின் பாஷ் சிறப்பாக விளையாடினார். பேட்டிங் ஆல்-ரவுண்டரான இவர் டெத் ஓவரில் சிறப்பாக பந்துவீசுகிறார், பேட்டிங்கிலும் சிக்ஸ் பறக்கவிடுகிறார். ஆனாலும் இவருக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இடம் இருக்காது. நான்கு வெளிநாட்டு வீரர்கள் செட்டாகிவிட்டார்கள். போல்ட் பந்துவீச்சில் நிலையாக இருப்பதால் இவருக்கு இடமில்லை.
Mumbai Indians: அஸ்வானி குமார்
இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரான அஸ்வானி குமார் கடந்த சீசனில் மும்பை அணிக்காக பல முக்கிய போட்டிகளில் சிறப்பாக பந்துவீசினார். இருப்பினும் இந்த சீசனில் இவருக்கு இடமிருக்காது. ஏற்கெனவே, தீபக் சஹார், ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் இருக்கும் நிலையில், ஷர்துல் தாக்கூரும் வந்துவிட்டதால் இனி அஸ்வானி குமாருக்கு இடமில்லை. அதேநேரத்தில், உள்நாட்டு தொடர்களிலும் இவர் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை.
