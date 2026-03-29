மும்பை அணி செம ஹேப்பி; 14 ஆண்டுகால சாபம் நீங்கியது - சேஸ்ஸிங்கிலும் சாதனை!

MI vs KKR 2026 Highlights: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் 2வது லீக் போட்டியில், கேகேஆர் அணி நிர்ணயித்த 221 ரன்கள் என்ற இலக்கை, 5 பந்துகள் மிச்சம்வைத்து மும்பை இந்தியன்ஸ் சேஸ் செய்தது. மும்பை இந்தியன்ஸ் - கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இப்போட்டியின் ஹைலைட்ஸை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 30, 2026, 12:17 AM IST
  • எம்ஐ 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
  • இதுதான் மும்பை அணியின் அதிகபட்ச சேஸ்ஸிங்
  • 14 ஆண்டுகளுக்கு பின் முதல் போட்டியில் மும்பை வெற்றி

MI vs KKR 2026 Highlights: ஐபிஎல் 2026 தொடர் நேற்று (மார்ச் 28) தொடங்கிய நிலையில், 2வது லீக் போட்டி இன்று (மார்ச் 29) மும்பை வான்கடே மைதானத்தில்  மும்பை இந்தியன்ஸ் - கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதின.

ஹை-ஸ்கோரிங் ஆடுகளம்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா டாஸ் வென்று பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். இன்றைய போட்டியின் ஆடுகளம், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான அரையிறுதி போட்டியில் பயன்படுத்தப்பட்ட அதே ஆடுகளம்தான். அன்றைய போட்டியில் இந்தியா 253 ரன்களை அடிக்க, இங்கிலாந்து 246 ரன்களை அடித்தது. மொத்தம் 499 ரன்கள் அன்று அடிக்கப்பட்டது.

களமிறங்கிய புதுமுகங்கள்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் ஷெர்ப்ரேன் ரூதர்போர்ட், ஷர்துல் தாக்குல், மயங்க் மார்க்கண்டே, அல்லாஹ் கசன்பர் ஆகியோர் விளையாடினர். வில் ஜாக்ஸ், சான்ட்னர், டி காக் ஆகியோர் விளையாடவில்லை. கேகேஆர் அணியில் பின் ஆலன், கேம்ரூன் கிரீன், பிளெஸ்ஸிங் முசர்பானி ஆகியோர் புதிதாக இடம்பெற்றனர். இம்பாக்ட் வீரராக கார்த்திக் தியாகி களமிறங்கினார்.

ஓபனிங் மிரட்டல்

முதலில் பேட்டிங் செய்த கேகேஆர் அணிக்கு பின் ஆலன் - ரஹானே தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கினர். பின் ஆலன் 17 பந்துகளில் 6 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர் என 37 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். நம்பர் 3 இடத்தில் களமிறங்கிய கேம்ரூன் கிரீன் 10 பந்துகளில் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் என 18 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அஜிங்கயா ரஹானே சிறப்பாக விளையாடினாலும் கடைசி கட்டத்தில் சற்று நிதானம் காட்டியதால் ரன்ரேட் மிடில் ஓவர்களில் குறைந்தது. ரஹானே 40 பந்துகளில் 3 பவுண்டரி, 5 சிக்ஸருடன் 67 ரன்களையும், ரகுவன்ஷி 29 பந்துகளில் 6 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸருடன் 51 ரன்களையும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். அதேநேரத்தில் கடைசி 3 ஓவர்களில் 29 ரன்களை மட்டுமே மும்பை கொடுத்தது. 

சிக்ஸ் அடிக்காத ரின்கு சிங்

இதனால் கேகேஆர் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 220 ரன்களை சேர்த்தது. ரிங்கு சிங் 21 பந்துகளில் 4 பவுண்டரியுடன் 33 ரன்களை சேர்த்தார். இவர் சிக்ஸர்களை அடிக்காதது பெரிய பின்னடைவாக பார்க்கப்பட்டது. மும்பை பந்துவீச்சில் ஷர்துல் தாக்கூர் 3 விக்கெட்டை எடுத்தார். 

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece.

