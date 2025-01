Neeraj Chopra: 2024-ன் உலகின் சிறந்த ஈட்டி எறிதல் வீரராக நீரஜ் சோப்ரா தேர்வு

Neeraj Chopra: 'Track and Field News' என்ற அமெரிக்க பத்திரிக்கையில் 2024ஆம் ஆண்டின் உலகின் சிறந்த ஆண் ஈட்டி எறிதல் வீரராக இந்திய நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா இடம் பிடித்துள்ளார். இதன் மூலம் அவர் தனது வாழ்க்கையில் புதிய மைல்கல்லை அடைந்துள்ளார்.

27 வயதான இவர் பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது உட்பட பல்வேறு சிறப்புச் செயல்திறனுக்குப் பின் அவர் இந்த இடத்தை பிடித்துள்ளார். இந்த Track and Feild News பத்திரிக்கையில் நீரஜ் சோப்ரா முதல் இடம் பிடித்துள்ளார். அவரை தொடர்ந்து கிரேனேடியன் ஈட்டி எறிதல் வீரரான ஆன்டர்சன் பீட்டர்ஸ் இரண்டாவது இடத்தையும் செக் குடியரசின் ஜேக்கப் வட்லெஜ் மூன்றாவது இடத்தையும் ஜெர்மனின் வீரர் ஜூலியன் வெபர் நான்காவது இடத்தையும் பாகிஸ்தான் வீரர் அர்ஷத் நதீம் 5வது இடத்தை பிடித்துள்ளனர். மேலும், இந்த வரிசையின் 6வது இடத்தில் பின்லாந்தின் ஆலிவர் ஹெலாண்டர் 6வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

More recognition for Neeraj Chopra!

Track & Field News, a renowned US based sports magazine, has honoured @Neeraj_chopra1 as the best Javelin thrower of 2024.

A proud moment for India as he continues to raise the bar!#Sports #IndianSports #NeerajChopra #champion pic.twitter.com/Q6zvjRWG6J

