சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஒருமுறை கூட டக்அவுட் ஆகாத இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள்!

Indian cricket Records : சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பேட்டிங், பவுலிங், பீல்டிங் ஆகியவற்றில் சாதனைகள் படைக்கப்பட்டிருப்பதை கேள்விபட்டிருப்பீர்கள். நாட்அவுட் சாதனைகள் கூட கேள்விபட்டிருப்பீர்கள். ஆனால், தங்களுடைய சர்வதேச கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் டவுக் அட் ஆகாத பேட்ஸ்மேன்கள் சாதனைகள் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?, அதுவும் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் சிலர் இந்தப் பட்டியலில் இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார்? என்ற விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம்.
யஷ்பால் சர்மா
இந்திய கிரிக்கெட் அணி 1974-ஆம் ஆண்டு முதல் ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடத் தொடங்கியது. அன்று முதல் இன்று வரை சுமார் 256-க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் இந்தியாவிற்காக ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளனர். ஆனால், இத்தனை ஆண்டுகளில் ஒருமுறை கூட பூஜ்ஜியத்தில் ஆட்டமிழக்காத ஒரே இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை 1983 உலகக்கோப்பை நாயகன் யஷ்பால் சர்மா பெற்றுள்ளார்.
1978 முதல் 1985 வரை இந்திய ஒருநாள் அணியின் மிடில் ஆர்டரில் தூணாக விளங்கியவர் இவர். தனது காலத்தில் 42 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடிய யஷ்பால் சர்மா, ஒருமுறை கூட ரன் ஏதுமின்றி பெவிலியன் திரும்பியதே இல்லை. 40 இன்னிங்ஸ்களில் களம் கண்டு 883 ரன்களைக் குவித்துள்ள இவர், 28.48 என்ற சராசரியை வைத்திருந்தார். இக்கட்டான சூழலில் விக்கெட்டை விட்டுக் கொடுக்காமல் அணியை மீட்டெடுக்கும் இவருடைய கலை, அந்த காலகட்டத்தில் இவரை ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய பேட்ஸ்மேனாக மாற்றியது.
பிரிஜேஷ் படேலின் சாதனை
நிதானமும் பொறுமையும் அதிகம் தேவைப்படும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகளில், முன்னாள் இந்திய வீரர் பிரிஜேஷ் படேல் ஒரு வியக்கத்தக்க சாதனையைச் செய்துள்ளார். 1974 முதல் 1977 வரையிலான காலகட்டத்தில் 21 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய இவர், மொத்தம் 38 இன்னிங்ஸ்களில் பேட்டிங் செய்துள்ளார். இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த 38 இன்னிங்ஸ்களில் ஒருமுறை கூட அவர் டக்அவுட்டில் ஆட்டமிழந்ததில்லை. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 972 ரன்களைக் குவித்துள்ள இவருடைய அதிகபட்ச ஸ்கோர் 115 (நாட் அவுட்) ஆகும். உலகின் தலைசிறந்த பந்துவீச்சாளர்களை எதிர்கொண்டு நீண்ட நேரம் களத்தில் நிற்கும் திறமை படைத்த இவர், ஒருமுறை 'டக்' ஆகாமல் தனது ஓய்வை அறிவித்தார்.
டி20 கிரிக்கெட்டில் அஷ்வின் மற்றும் இர்பான் பதான்
டி20 கிரிக்கெட்டில், பேட்ஸ்மேன்கள் முதல் பந்திலிருந்தே அதிரடி காட்ட வேண்டியிருக்கும். இத்தகைய சூழலில் டக்அவுட்டில் ஆட்டமிழப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால், இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் மற்றும் இர்பான் பதான் ஆகியோர் டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் ஒருமுறை கூட டக்அவுட்டில் ஆட்டமிழந்ததில்லை.
அஷ்வின் தான் விளையாடிய 65 டி20 போட்டிகளில் 19 முறை பேட்டிங் செய்யும் வாய்ப்பைப் பெற்றார். அதில் 12 இன்னிங்ஸ்களில் அவர் ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தார். அதேபோல், 2006 முதல் 2012 வரை இந்திய அணியின் ஆல்ரவுண்டராகத் திகழ்ந்த இர்பான் பதான், 24 போட்டிகளில் விளையாடி 14 இன்னிங்ஸ்களில் பேட்டிங் செய்தார். இந்த அனைத்து இன்னிங்ஸ்களிலும் அவர் குறைந்தது ஒரு ரன்னாவது எடுத்துள்ளார்.
கிரிக்கெட்டில் எவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவானாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் டக்அவுட் ஆவது தவிர்க்க முடியாதது. ஆனால், யஷ்பால் சர்மா, பிரிஜேஷ் படேல் போன்ற வீரர்கள் தங்களுக்குக் கிடைத்த வாய்ப்புகளில் கவனமாக விளையாடி இத்தகைய தனித்துவமான சாதனையைப் படைத்துள்ளனர். இந்த சாதனை இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு மைல்கல்லாகப் போற்றப்படுகிறது.
