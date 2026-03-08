English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • தொடர் நாயகன் விருது! சாம்சன் சகாப்தம் ஆரம்பம்.. உலகக்கோப்பையை ஆக்கிரமித்த கேரள சிங்கம்

தொடர் நாயகன் விருது! சாம்சன் சகாப்தம் ஆரம்பம்.. உலகக்கோப்பையை ஆக்கிரமித்த கேரள சிங்கம்

Sanju Samson News in Tamil: அகமதாபாத்தில் நடந்த 2026 டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், நியூசிலாந்துக்கு எதிராக சஞ்சு சாம்சன் ஆடிய அதிரடி ஆட்டம் (89 ரன்கள்) இந்தியாவை 255 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை எட்ட வைத்தது. அவர் தொடர் நாயகன் (Player of the Tournament) விருதைத் தட்டிச் சென்றார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 8, 2026, 11:54 PM IST

Trending Photos

சிறந்த மனைவியாக திகழும் 7 ராசி பெண்கள் இவர்கள் தான்!
camera icon7
Marriage
சிறந்த மனைவியாக திகழும் 7 ராசி பெண்கள் இவர்கள் தான்!
13 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா.. ரொம்ப கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon7
IRCTC
13 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா.. ரொம்ப கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
சிறுதானிய உணவகம் முதல் நவீன நூலகம் வரை: திருவள்ளூர் மக்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்
camera icon8
Tiruvallur
சிறுதானிய உணவகம் முதல் நவீன நூலகம் வரை: திருவள்ளூர் மக்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்
40 நாட்களுக்கு சனியின் ஆட்டம்: 4 ராசிகள் ரொம்ப கவனம்.. பிரச்னை, பண சிக்கல் வருமாம்
camera icon7
Shani Asta 2026
40 நாட்களுக்கு சனியின் ஆட்டம்: 4 ராசிகள் ரொம்ப கவனம்.. பிரச்னை, பண சிக்கல் வருமாம்
தொடர் நாயகன் விருது! சாம்சன் சகாப்தம் ஆரம்பம்.. உலகக்கோப்பையை ஆக்கிரமித்த கேரள சிங்கம்

சஞ்சு சாம்சன் செய்திகள்: 2026 டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானமே அதிர்ந்தது. அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடந்த பரபரப்பான இறுதிப்போட்டியில், நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்திய அணி மகுடம் சூடியது. இந்தத் தொடர் முழுவதும் தனது அசாத்திய பேட்டிங்கால் அனைவரையும் வாயடைக்கச் செய்த சஞ்சு சாம்சன், 'தொடர் நாயகன்' (Player of the Tournament) விருதைத் தட்டிச் சென்றார்.

Add Zee News as a Preferred Source

தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார் சஞ்சு சாம்சன்

டி20 உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் 'தொடர் நாயகன்' விருதை வெல்லும் மூன்றாவது இந்தியர் என்ற பெருமையை சஞ்சு பெற்றுள்ளார். 31 வயதாகும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு இந்தத் தொடர் ஒரு சாதாரண கிரிக்கெட் பயணமாக அமையவில்லை. இந்திய அணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு, மீண்டும் போராடி இடம்பிடித்து, இன்று உலகக்கோப்பையின் நாயகனாக நின்றிருப்பது ஒரு நிஜமான 'டர்ன்அரவுண்ட்' ஸ்டோரி.

விமர்சனங்களுக்கு மைதானத்தில் தனது பேட் மூலம் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் சஞ்சு. சூப்பர் 8 சுற்றில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான வாழ்வா-சாவா போட்டியில் அவர் அடித்த ஆட்டமிழக்காத 97 ரன்கள் தான் இந்தியாவின் தலையெழுத்தையே மாற்றியது.

இன்றைய நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் சஞ்சு சாம்சன், வெறும் 46 பந்துகளில் 89 ரன்கள் குவித்து கிரிக்கெட் உலகின் அத்தனை சாதனைகளையும் தவிடுபொடியாக்கியுள்ளார். 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 8 மெகா சிக்ஸர்களுடன் அவர் ஆடிய ஆட்டம் ரசிகர்களுக்கு ஒரு தீபாவளி விருந்தாக அமைந்தது.

விராட் கோலியின் 'மகா' சாதனையை முறியடித்த சஞ்சு சாம்சன்

இதுவரை டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்திய வீரர் ஒருவரால் எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ஸ்கோர் விராட் கோலியின் 77 ரன்கள் தான். ஆனால், இன்று சஞ்சு சாம்சன் 89 ரன்கள் அடித்து அந்தச் சாதனையைத் தன் வசமாக்கினார். அதுமட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த டி20 உலகக்கோப்பை வரலாற்றிலேயே இறுதிப்போட்டியில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர் (89) என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார் (இதற்கு முன் 2016-ல் மார்லன் சாமுவேல்ஸ் அடித்த 85 ரன்களே சாதனையாக இருந்தது).

ஒரே தொடரில் அதிக ரன்கள் - சஞ்சு சாம்சன் புதிய வரலாறு

இந்த உலகக்கோப்பைத் தொடரில் வெறும் 5 போட்டிகளில் விளையாடிய சஞ்சு, 321 ரன்களை குவித்து மலைக்க வைத்துள்ளார். இதன் மூலம் 2014-ல் விராட் கோலி படைத்த 319 ரன்கள் என்ற சாதனையை முறியடித்து, ஒரு டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்கள் எடுத்த இந்திய வீரர் என்ற மகுடத்தைச் சூடிக்கொண்டார்.

சஞ்சு சாம்சனின் டி20 உலகக்கோப்பை 2026 தொடரின் புள்ளிவிவரம்

  • மொத்த ரன்கள்: 321
  • சராசரி: 80.25
  • ஸ்ட்ரைக் ரேட்: 199.37
  • அதிகபட்ச ஸ்கோர்: 97

சஞ்சு சாம்சன் சிக்ஸர் மழை: ரோஹித் ஷர்மாவின் சாதனை சமன்!

இறுதிப்போட்டியில் 8 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்ட சஞ்சு, ஒரே இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த இந்திய வீரர் என்ற ரோஹித் ஷர்மாவின் (2024-ல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 8 சிக்ஸர்கள்) சாதனையை சமன் செய்தார். மேலும் இந்தத் தொடரில் மொத்தம் 21 சிக்ஸர்களை அடித்து, ஒரே எடிஷனில் அதிக சிக்ஸர் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் நியூசிலாந்தின் ஃபின் ஆலனிடமிருந்து தட்டிப் பறித்தார்.

சஞ்சு சாம்சன்: அரைசதத்தில் 'ஹாட்ரிக்'

அரை இறுதி மற்றும் இறுதிப்போட்டி என இரண்டிலும் 50+ ரன்கள் அடித்த மூன்றாவது வீரர் என்ற பெருமையை சாம்சன் பெற்றார். இதற்கு முன் ஷாஹித் அப்ரிடி (2009) மற்றும் விராட் கோலி (2014) மட்டுமே இந்தச் சாதனையைச் செய்துள்ளனர். மேலும் தொடர்ச்சியாக மூன்று அரைசதங்களை விளாசி ஜயவர்தனே, பாபர் அசாம் போன்ற ஜாம்பவான்களின் வரிசையில் இணைந்துள்ளார்.

டி20 உலக கோப்பையை கைப்பற்றிய இந்தியா

சஞ்சுவின் அதிரடி ஒருபுறம் இருக்க, அபிஷேக் ஷர்மாவின் மின்னல் வேக 52 (21 பந்துகள்), இஷான் கிஷனின் அரைசதம் (54) மற்றும் கடைசி நேரத்தில் சிவம் துபேயின் அதிரடி (26* ரன்கள், 8 பந்துகள்) ஆகியவற்றால் இந்தியா 20 ஓவர்களில் 255/5 என்ற இமாலய இலக்கை நியூசிலாந்துக்கு நிர்ணயித்தது. மிகப்பெரிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்க நியூசிலாந்து அணி, இறுதியில் அனைத்து விக்கெட்டையும் இழந்து 159 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன்மூலம் இந்திய அணி 2026 டி20 உலக கோப்பையை மீண்டும் தட்டி தூக்கியது.

சஞ்சு சாம்சன் ஆடிய அதிரடி ஆட்டத்தை பார்க்கும் போது, நிச்சயமாக இது 'சாம்சன் சகாப்தத்தின்' ஆரம்பம் என்றே சொல்லலாம்!

மேலும் படிக்க - T20 Worldcup Final: வெற்றி! சாதனை படைத்த இந்தியா! ஐசிசி வரலாற்றில் முதல் முறை!

மேலும் படிக்க - IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!

மேலும் படிக்க - ஐசிசி டி20 உலகக்கோப்பை: தோற்ற அணிக்கும் இத்தனை கோடி பரிசா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Sanju SamsonT20 World Cup 2026India vs New ZealandPlayer of the tournamentTeam India

Trending News