/4 ஆண்டுகளுக்கு பின்... நியூசிலாந்து போகும் இந்திய அணி... T20I, ODI, டெஸ்ட் அட்டவணை வெளியீடு

New Zealand vs India Tour Schedule: ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த இரண்டு நாள்கள் தான் ஆகிறது, அதற்கு அனைவருக்கும் அடுத்த கிரிக்கெட் போட்டி எப்போது என்ற கேள்வி எழத் தொடங்கிவிட்டது. இனி சர்வேதச போட்டிகள் அடுத்தடுத்து நடைபெற இருக்கின்றன.
2027ஆம் ஆண்டில் ஐசிசி உலகக் கோப்பை மற்றும் ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டி என இரண்டு ஐசிசி தொடர்கள் இருக்கின்றன. எனவே, அனைத்து அணிகளும் டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ போட்டிகளில் அதிக சிரத்தை எடுக்கும்.
இந்திய அணியை பொருத்தவரை ஆப்கானிஸ்தான் அணியுடன் தலா 1 டெஸ்ட் போட்டி மற்றும் 3 ஓடிஐ போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. இங்கிலாந்து அணியோடு 5 டி20ஐ மற்றும் 3 ஓடிஐ போட்டியை இந்திய அணி அடுத்து விளையாட இருக்கிறது. ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இலங்கை அணியுடன் 2 டெஸ்ட் போட்டிகளை இலங்கையில் இந்திய அணி விளையாட இருக்கிறது.
இவற்றை தாண்டி இந்திய அணிக்கு முக்கியமானதாக நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணம் அமைந்திருக்கிறது. அக்டோபர் - நவம்பர் மாதங்களில் டெஸ்ட், ஓடிஐ, டி20ஐ என மூன்று பார்மட்டையும் இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன. கடைசியாக இந்திய அணி கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில்தான் நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்று 3 டி20ஐ மற்றும் 3 ஓடிஐ போட்டிகளை விளையாடின.
இந்நிலையில் வரும் அக்டோபர் - நவம்பர் மாதங்களில் நியூசிலாந்து - இந்தியா அணிகள் 5 ஓடிஐ, 5 டி20ஐ, 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் மோத உள்ளன. அதன் அட்டவணை இங்கு வெளியாகி உள்ளது.
A historic tour of New Zealand becko— BCCI (@BCCI) June 3, 2026
Presenting the full schedule for #TeamIndia's tour of New Zealand starting in October 2026 comprisingT20Is,ODIs, an TestNZvIND pic.twitter.com/M47AAAG9AG
|போட்டி
|தேதி
|நேரம் (IST)
|இடம்
|முதல் டி20ஐ
|அக்டோபர் 22
|மதியம் 1.30 மணி
|கிறிஸ்ட்சர்ச்
|2வது டி20ஐ
|அக்டோபர் 24
|மதியம் 1.30 மணி
|கிறிஸ்ட்சர்ச்
|3வது டி20ஐ
|அக்டோபர் 27
|மதியம் 1.30 மணி
|வெல்லிங்டன்
|4வது டி20ஐ
|அக்டோபர் 30
|மதியம் 1.30 மணி
|ஆக்லாந்து
|5வது டி20ஐ
|நவம்பர் 1
|மதியம் 1.30 மணி
|ஹமில்டன்
|போட்டி
|தேதி
|நேரம் (IST)
|மைதானம்
|முதல் ஓடிஐ
|நவம்பர் 4
|காலை 8.30 மணி
|ஆக்லாந்து
|2வது ஓடிஐ
|நவம்பர் 7
|காலை 8.30 மணி
|வெல்லிங்டன்
|3வது ஓடிஐ
|நவம்பர் 10
|காலை 8.30 மணி
|ஹமில்டன்
|4வது ஓடிஐ
|நவம்பர் 13
|காலை 8.30 மணி
|மவுண்ட் மவுங்கானுய்
|5வது ஓடிஐ
|நவம்பர் 15
|காலை 8.30 மணி
|மவுண்ட் மவுங்கானுய்
|போட்டி
|தேதிகள்
|நேரம் (IST)
|மைதானம்
|முதல் டெஸ்ட்
|19-23 நவம்பர்
|அதிகாலை 4.30 மணி
|வெலிங்டன்
|2வது டெஸ்ட்
|27 நவம்பர் - 1 டிசம்பர்
|அதிகாலை 4.30 மணி
|கிறிஸ்ட்சர்ச்