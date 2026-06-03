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4 ஆண்டுகளுக்கு பின்... நியூசிலாந்து போகும் இந்திய அணி... T20I, ODI, டெஸ்ட் அட்டவணை வெளியீடு

NZ vs IND Tour Schedule : இந்திய அணி வரும் அக்டோபர் - நவம்பர் மாதங்களில் நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறது. மொத்தம் 5 டி20ஐ, 5 ஓடிஐ, 2 டெஸ்ட் என 12 போட்டிகளில் மோதுகின்றன. இந்த போட்டிகளின் முழு அட்டவணை தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 03, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:25 PM IST
4 ஆண்டுகளுக்கு பின்... நியூசிலாந்து போகும் இந்திய அணி... T20I, ODI, டெஸ்ட் அட்டவணை வெளியீடு
Image Credit: Image Credit : New Zealand vs India Tour Schedule (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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