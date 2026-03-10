அடுத்த டி20 உலக கோப்பை எங்கு நடக்கும்? ஐசிசி வெளியிட்ட அறிவிப்பு!

குஜராத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த டி20 உலக கோப்பை இறுதி போட்டியில் இந்திய அணி சிறப்பான வெற்றியை பதிவு செய்தது. நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான பரபரப்பான இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாக டி20 உலக கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்தது. கடந்த முறை ரோகித் சர்மா தலைமையில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்த முறை சூரியகுமார் யாதவ் தலைமையில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இந்த தொடர் முழுவதும் சிறப்பாக செயல்பட்டது இந்திய அணி. குறிப்பாக அரை இறுதி மற்றும் இறுதி போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் சிறப்பாக விளையாடி இருந்தார். தற்போது இந்த வெற்றி கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அடுத்த டி20 உலக கோப்பை எப்போது நடைபெறும் என எதிர்பார்ப்புகளும் எழுந்துள்ளது.
அடுத்த டி20 உலக கோப்பை எப்போது?
2026 டி20 உலக கோப்பை முடிவடைந்து சில நாட்களே ஆகியிருந்தாலும், அடுத்த டி20 உலக கோப்பைக்காண வேலைகளை ஐசிசி இப்போது இருந்தே தொடங்கியுள்ளது. 2028 ஆம் ஆண்டு அடுத்த டி20 கோப்பை நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எந்த நாட்டில் நடக்கிறது? எத்தனை அணிகள் பங்கேற்க உள்ளது என்பது குறித்த விவரங்களும் வெளியாகி உள்ளது. 2028 ஆம் ஆண்டு நடைபெற டி20 உலக கோப்பை தொடரை ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகள் இணைந்து நடத்த உள்ளன. 2028 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தொடங்கி நவம்பர் இறுதிவரை இந்த டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலிய அணி ஏற்கனவே 2022 ஆம் ஆண்டு ஐசிசி டி20 உலக கோப்பை தொடரை நடத்தியது. முதல் முறையாக நியூசிலாந்து அணியும் டி20 உலக கோப்பையை நடத்த உள்ளது.
போட்டிகள் நடைபெறும் மைதானங்கள்
2028 டி20 உலக கோப்பை போட்டிகள் நடைபெறும் மைதானங்களின் இறுதி பட்டியல் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகவில்லை என்றாலும், உத்தேச பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானம், சிட்னி, அடிலெய்டு ஓவல் மற்றும் பெர்த்தில் உள்ள ஆப்டஸ் மைதானம் ஆகியவற்றில் போட்டிகள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் நியூசிலாந்தில் ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க், வெலிங்டன் ஸ்கை மைதானம் மற்றும் கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் உள்ள ஹாக்லி ஓவல் ஆகிய மைதானங்களில் போட்டிகள் நடைபெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. கடந்த இரண்டு உலகக்கோப்பைகளை போலவே, 2028ம் ஆண்டிலும் மொத்தம் 20 அணிகள் கலந்துகொள்ள உள்ளன. இதில் 12 அணிகள் ஏற்கனவே அடுத்த உலகக்கோப்பைக்கு நேரடியாக தகுதி பெற்றுவிட்டன. அதன்
தகுதி பெற்ற நாடுகள்
2028 டி20 உலக கோப்பையை நடத்தும் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து நேரடியாக தகுதி பெற்றுள்ளன. மேலும் இந்த முறை சூப்பர் 8ல் இடம் பெற்ற இந்தியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், வெஸ்ட் இண்டீஸ், இலங்கை மற்றும் ஜிம்பாப்வே ஆகிய அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன. மேலும் ஐசிசி டி20 தரவரிசைப் பட்டியலில் முன்னிலையில் உள்ள ஆப்கானிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் அயர்லாந்து ஆகிய 3 அணிகளும் நேரடியாக தகுதி பெற்றுள்ளன. எஞ்சியுள்ள 8 இடங்களுக்கு தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. இதில் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் இடம் பெற உள்ளன. சொந்த மண்ணில் 2026ல் கோப்பையை வென்ற சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, 2028ல் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் நடப்பு சாம்பியனாக கெத்தாக களமிறங்க உள்ளது.
