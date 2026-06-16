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பிரேசில் அணி ரசிகர்களுக்கு ஷாக்... நெய்மர் விளையாடுவதில் சிக்கல் - எப்போது கம்பேக்?

Neymar Injury Updates : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரரான நெய்மரின் காயம் குறித்த புதிய அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. அவர் எப்போது உலகக் கோப்பை போட்டியில் விளையாடுவார் என்பதை இங்கு காணலாம.

Written BySudharsan G
Published: Jun 17, 2026, 12:41 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:41 AM IST
பிரேசில் அணி ரசிகர்களுக்கு ஷாக்... நெய்மர் விளையாடுவதில் சிக்கல் - எப்போது கம்பேக்?
Image Credit: Image Credits : Neymar Injury | Image Source : X/@aemaedkickoff

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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