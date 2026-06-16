/பிரேசில் அணி ரசிகர்களுக்கு ஷாக்... நெய்மர் விளையாடுவதில் சிக்கல் - எப்போது கம்பேக்?

Neymar Injury Updates, FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. கத்துக்குட்டி அணிகள், முன்னணி அணிகளை கதறவிட்டு வருகின்றன. பெரும்பாலான போட்டிகள் டிராவாகி உள்ளது. ஸ்பெயின், பிரேசில் போன்ற முன்னணி அணிகள் முதல் போட்டியில் தோல்வியை தவிர்த்தாலும், வெற்றி பெற முடியவில்லை.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் தற்போது 48 அணிகள் விளையாடுகின்றன. இருப்பினும், பிரேசில், அர்ஜென்டினா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ஸ்பெயின், இங்கிலாந்து, போர்ச்சுகல் உள்ளிட்ட அணிகள் மீதே எப்போதும் அதிக வெளிச்சம் இருக்கும்.
அப்படியிருக்க, பிரேசில் அணியின் மீது இப்போது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. 5 முறை சாம்பியன் அணியான பிரேசில் அணி கடைசியாக 2002ஆம் ஆண்டில்தான் உலகக் கோப்பையை வென்றது. சுமார் 24 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிரேசில் அணி தற்போது பிபா உலகக் கோப்பையை வெல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படுகிறது.
முதல் போட்டியில் பிரேசில் அணி, முன்னணி அணியான மொராக்கோவை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டி 1-1 என்ற கணக்கில் அப்போட்டி டிராவானது. இது பிரேசில் அணிக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அடுத்து ஜூன் 20ஆம் தேதி ஹைட்டி, ஜூன் 25ஆம் தேதி ஸ்காட்லாந்து அணியை சந்திக்க இருக்கிறது. இந்த போட்டிகளில் வென்றால் மட்டுமே அடுத்தச் சுற்றுக்கு செல்ல முடியும்.
முதல் போட்டியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிரேசிலின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் விளையாடவில்லை. 34 வயதான அவர் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் இருந்து எவ்வித போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. அவர் தொடர்ச்சியாக காயத்தோடு போராடி வருகிறார். பிரேசில் பயிற்சியாளர் கார்லோ அன்செலோட்டி இதுகுறித்து கூறுகையில் முதல் போட்டியில் மட்டும் நெய்மர் ஓய்வில் இருப்பார் என்றும் ஒருவாரம் கழித்து அடுத்த குரூப் சுற்று போட்டிக்கு தயாராகி வருவார் என்றும் கூறியிருந்தார்.
கடந்த மே 17ஆம் தேதி சாண்டோஸ் அணிக்காக விளையாடியபோது அவருக்கு இரண்டாம் நிலை கெண்டைக்கால் காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. நெய்மரின் உடல்நலம் தேறி வருகிறது. விரைவில் அவர் நியூ ஜெர்ஸியின் மாரிஸ்டவுனில் அணியுடன் மீண்டும் பயிற்சியில் இணைவார் என கூறப்பட்டது.
இருப்பினும் நெய்மர் கூடுதல் பரிசோதனை முடிவுகளுக்காக மருத்துவமனை சென்றார். அதன் முடிவுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை, அதேநேரத்தில் பிரேசில் தேசிய அணியின் மருத்துவக் குழு அவரை அவசரமாக அணிக்குத் திரும்ப அழைக்க விரும்பாததால் நெய்மர் குரூப் சுற்று போட்டிகள் முழுவதையும் தவறவிடக்கூடும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தொடர்ச்சியாக நெய்மர் முழுமையான பயிற்சியில் ஈடுபடவில்லை. தற்சமயம் ஜிம் மற்றும் புனர்வாழ்வுப் பயிற்சிகளில் மட்டுமே ஈடுபடுவதை காண முடிகிறது. முழுமையான பயிற்சி அமர்வுக்கு அவர் தகுதிபெற்று, காயத்தில் இருந்தும் வலியில் இருந்து விடுபட்ட பின்னர் நெய்மர் களமிறங்குவார் என தெரிகிறது. அணி அவரது விஷயத்தில் சற்று எச்சரிக்கை அணுகுமுறையை எடுத்திருக்கிறது. எனவே, நெய்மர் அடுத்த இரண்டு குரூப் சுற்று போட்டிகளில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு.