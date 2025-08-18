English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

33 வயதில் கம்பேக்.. வருண் சக்கரவர்த்திக்கு உதவிய இந்த 2 வீரர்கள்.. கோலி, ரோகித் இல்லை!

2021ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் 3 ஆண்டுகள் கழித்து டி20 அணியில் கம்பேக் கொடுத்த வருண் சக்கரவர்த்தி தனக்கு உதவிய இரண்டு பேர் குறித்து பேசி இருக்கிறார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 18, 2025, 09:38 PM IST

33 வயதில் கம்பேக்.. வருண் சக்கரவர்த்திக்கு உதவிய இந்த 2 வீரர்கள்.. கோலி, ரோகித் இல்லை!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர சுழற் பந்துவீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி, 33வது வயதில்  இந்திய அணிக்குக் கம்பேக் கொடுத்து அசத்தி உள்ளார். 2021 டி20 உலகக் கோப்பையில் மோசமான செயல்பாட்டால் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவராக இருந்தவரான இவர், கடுமையான உழைப்பாலும் மன உறுதியாலும் 3 ஆண்டுகளுக்குப்பின் 2024ல் வங்கதேச எதிரான டி20 தொடரில் மீண்டும் அணியில் இடம் பிடித்தார்.

இதன் பின் வருண் சக்கரவர்த்தி தவிர்க்க முடியா வீரராக மாறினார். சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்காக விளையாடி வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தார். இந்த நிலையில், கிரிக்கெட் வீரர் வருண் சக்கரவர்த்தி தனது கம்பேக் குறித்து பேசி இருக்கிறார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர்,  "என் வெற்றிக்கு சூரியகுமார் யாதவ், பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரும்தான் முக்கிய காரணம். வங்கதேச தொடருக்கு முன்பு சூரியகுமார் எனக்காக தனிப்பட்ட அக்கறையை காட்டி, 'நீ என் அணியில் இருக்க வேண்டும்' என்று கூறினார். இது மிகவும் நம்பிக்கை அளிக்கிறது என்று வருண் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய வருண் சக்கரவர்த்தி, "கம்பீர் ஒரு போர்வீரருக்கான மன உறுதியை கொண்டவர். அவர் என்னை தொடர்ந்து ஊக்குவித்து, எந்த நேரத்திலும் 'நீ வேலைக்கு இருக்க வேண்டும், யார் நிராகரிக்கிறார்களோ கவலைப்பட வேண்டாம்' என்று சொல்வார். அவர் இருக்கும் இடத்திலும், அணியின் வெற்றியிலும் இந்த மன உறுதி முக்கிய பங்கு வகித்தது,"

இங்கிலாந்து தொடருக்குப் பிறகு அணியின் கம்பேக் மற்றும் வெற்றிகள் குறித்து சூரியகுமார் இதுபோல் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்:  "நீங்கள் அணியின் ஒரு பகுதியாக வருண் சக்கரவர்த்தியின் ஆட்டத்தைக் பார்த்தீர்கள் என்றால், அவரின் கம்பேக் மற்றும் எதிர்கால பங்கு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை புரிந்துகொள்ளுவீர்கள்." என தெரிவித்துள்ளார். 

- 2021 டி20 உலகக் கோப்பையில் மோசமான ஆட்டத்தால் அணியில் இருந்து நீக்கம்  
- 3 ஆண்டுகளுக்குப் பின் 2024 வங்கதேச வருட டி20 தொடர் மூலம் மீண்டும் அணியில் இடம்  
- சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் முக்கிய பங்கு  
- சூரியகுமார் மற்றும் கம்பீரின் தனிப்பட்ட ஆதரவு  
- மன உறுதியால் ஆர்ப்பாட்டியாக கற்பனைப்பட்ட வீரர்  

வருண் சக்கரவர்த்தி 2021ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் மீண்டும் இந்திய அணிக்கு கம்பேக் கொடுத்து அதிரடியான தாக்கத்தால், மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை அளித்துள்ளார். வெள்ளை பந்து கிரிக்கெட்டில் தனது பங்கு இந்திய அணிக்கு மிகவும் முக்கியமானது என்பது நிருபித்துள்ளார்.வரும் ஆசிய கோப்பையில் இடம் பிடித்து இந்திய அணிக்கு உறுதுணையாக இருப்பார் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கபபடுகிறது. 

