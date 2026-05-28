/Norway Chess: நார்வே செஸ் போட்டியில் கார்ல்சனை வீழ்த்தி பிரக்ஞானந்தா!

Norway Chess: நார்வே செஸ் போட்டியில் கார்ல்சனை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பிரக்ஞானந்தா.
Norway Chess: 2026 ஆம் ஆண்டு நார்வே செஸ் (Norway Chess) தொடரின் மூன்றாவது சுற்றில், இந்தியாவின் இளம் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆர். பிரக்ஞானந்தா, உலகத்தொடரின் நம்பர் ஒன் வீரரான மேக்னஸ் கார்ல்சனை வீழ்த்தி ஒட்டுமொத்த செஸ் உலகையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். கார்ல்சனின் சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டம், செஸ் விளையாட்டின் உச்சகட்ட பரபரப்புக்கு இடையே நடந்தது. கடைசிநேர நெருக்கடியில் இருவரும் மாறி மாறி செய்த தவறுகள் போட்டியை மேலும் மேலும் சுவாரஸ்யமாக்கியது.
இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே பிரக்ஞானந்தா அதிரடி காட்டத் தொடங்கினார். கார்ல்சனின் வலுவான சிசிலியன் நஜ்டார்ஃப் (Sicilian Najdorf)-க்கு எதிராக, பிரக்ஞானந்தா தனது 6வது நகர்வில் 6.h4 என்ற நகர்வை மேற்கொண்டார். செஸ் வரலாற்றில் இந்த நிலையில் இந்த நகர்வு மிகவும் அரிதானது மற்றும் 13ஆவது இடத்தில் உள்ள ஒரு நகர்வாகும். இந்த எதிர்பாராத நகர்வு கார்ல்சனை அதிர்ச்சியடையச் செய்தது. ஆட்டத்தின் நடுவே உள்ள கன்ஃபெஷனல் பூத்தில் பேசிய கார்ல்சன், வெள்ளை நிறக் காய்களுடன் விளையாடுபவருக்கு இந்த இடத்தில் குறைந்தபட்சம் 18 சிறந்த நகர்வுகள் உள்ளன, ஆனால் பிரக்ஞானந்தா இந்த நகர்வின் மூலம் என்னை ஆச்சரியப்படுத்திவிட்டார் என்று தனது வியப்பை வெளிப்படுத்தினார்.
பிரக்ஞானந்தாவின் வியூகத்தால் தொடக்கத்தில் கார்ல்சன் சற்று திணறினாலும், தனது அசாத்திய திறமையால் ஆட்டத்தை மெதுவாகத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தார். ஆட்டத்தின் 36ஆவது நகர்வின் போது, பிரக்ஞானந்தா ஒரு சிறிய தவறை (36.c5?) செய்தார். இதனைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட கார்ல்சன், 36...g5! மற்றும் 37...g4 ஆகிய நகர்வுகளின் மூலம் ஆட்டத்தை முற்றிலும் தனது கைக்குள் கொண்டு வந்தார். அந்த நேரத்தில் கார்ல்சன் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மிக பிரகாசமாக இருந்தது. தான் முற்றிலும் தோற்கும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுவிட்டதாக பிரக்ஞானந்தாவே பின்னர் ஒப்புக்கொண்டார்.
நார்வே செஸ் தொடரின் விதிமுறைகளின்படி, வீரர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் 120 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும். ஆனால், 40 நகர்வுகள் முடியும் வரை ஒவ்வொரு நகர்வுக்கும் கூடுதல் நேரம் வழங்கப்பட மாட்டாது. 41ஆவது நகர்வுக்குப் பிறகே வெறும் 10 விநாடிகள் கூடுதல் நேரம் வழங்கப்படும். ஆட்டம் 40 நகர்வுகளைக் கடந்தபோது இரு வீரர்களின் கடிகாரத்திலும் சில விநாடிகள் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தன. இந்த அதீத நேர நெருக்கடியில் ஆட்டம் முற்றிலும் திசைமாறியது. பிரக்ஞானந்தா தனது கோட்டையைக் காக்க ஒரு தவறான நகர்வை (44.Rg8?!) மேற்கொண்டார். ஆனால், கடிகாரத்தின் சத்தத்தால் ஏற்பட்ட பதற்றத்தில், கார்ல்சன் அதைவிட ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்றுப் பிழையைச் செய்தார். தனது ராஜாவை 44...Kg7?? என்ற கட்டத்திற்கு நகர்த்தினார்.
கார்ல்சன் செய்த இந்த ஒரு தவறு, அவர் அதுவரை கட்டியெழுப்பிய ஒட்டுமொத்த வெற்றிக் கோட்டையையும் தகர்த்தது. பிரக்ஞானந்தாவின் காய்கள் கார்ல்சனைச் சுற்றி வளைத்து 'மேட்டிங் நெட்' (Mating Net) உருவாக்கின. ஆட்டத்தின் 46-ஆவது நகர்வில் பிரக்ஞானந்தா தனது யானையை 46.Rb8 என்று நகர்த்தியதும், கார்ல்சன் தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு ஆட்டத்தை முடித்துக்கொண்டார் (Resigned). அந்த நிலையில், கார்ல்சன் தனது சிப்பாயை ராணியாக மாற்றினாலும், பிரக்ஞானந்தாவின் 'c7' சிப்பாய் எளிதாக ராணியாக மாறி வெள்ளை நிறத்திற்கு வெற்றியைத் தேடித்தரும் நிலை உருவானது. இதனை உணர்ந்த கார்ல்சன் வேறு வழியின்றி ஆட்டத்தை விட்டு விலகினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு முழுமையாக 3 புள்ளிகள் கிடைத்தன. இதன் மூலம் அவர் 4.5 புள்ளிகளுடன் தொடரின் புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறினார். மறுபுறம், முதல் மூன்று சுற்றுகளில் இரண்டு தோல்விகளைச் சந்தித்த கார்ல்சன் புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டார். வெற்றிக்குப் பிறகு பேசிய பிரக்ஞானந்தா, "நான் இதில் அதிர்ஷ்டசாலி என்றுதான் கூறுவேன். கடிகாரத்தில் சில விநாடிகள் மட்டுமே இருக்கும்போது விளையாடுவது ஒரு சூதாட்டம் போன்றது" என்று மிகவும் அடக்கத்துடன் கூறினார்.