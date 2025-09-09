English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சாரா டெண்டுல்கர் மட்டும் இல்லை! இந்த பாலிவுட் நடிகையை காதலிக்கும் கில்?

கிரிக்கெட் உலகில் சாதனைகளை படைத்து வரும் சுப்மன் கில்லின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தொடர்பான செய்திகள் அவ்வப்போது வெளியாகி வருகிறது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 9, 2025, 08:58 AM IST
  • சச்சின் மகளா? பாலிவுட் நடிகையா?
  • சுப்மன் கில்லின் காதலி யார்?
  • ரகசியத்தை உடைத்த கில்.

இந்திய கிரிக்கெட்டின் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டாராக கருதப்படும் சுப்மன் கில், தனது அபாரமான பேட்டிங் திறமையால் இந்திய அணிக்கு இளம் வயதிலேயே டெஸ்ட் கேப்டனாக பொறுப்பேற்றுள்ளார். சச்சின், விராட் கோலிக்கு பிறகு சுப்மன் கில் தான் என்ற பேச்சு கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் நிலவு வருகிறது. தனது பேட்டிங் மூலம் எப்படி பிரபலம் அடைந்தாரோ, அதே அளவுக்கு அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மூலமும் பிரபலமடைந்து வருகிறார் கில். குறிப்பாக காதல் வதந்திகளில் அவ்வப்போது சிக்கி வருகிறார். இதன் மூலம் தலைப்பு செய்திகளில் தொடர்ந்து இடம் பிடித்து வருகிறார். சச்சின் டெண்டுல்கரின் மகள் சாரா டெண்டுல்ரை காதலிப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது பாலிவுட் நடிகை சாரா அலி கான் மற்றும் தொலைக்காட்சி நடிகை அவ்னீத் கௌர் என சுப்மன் கில் காதலிகளின் பெயர்கள் வெளியாகி கொண்டே உள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்பும் முக்கிய 2 வீர்ர்கள்.. முழு விவரம் இங்கே!

சாரா டெண்டுல்கர்

சுப்மன் கில்லும், சச்சின் மகள் சாரா டெண்டுல்கரும் டேட்டிங் செய்கின்றனர் என்ற செய்தி நீண்ட நாட்களாக நிலவி வருகிறது. இருவரும் ஒருவரையொருவர் சமூக வலைதளங்களில் பின்தொடர்வது, லைக் செய்வது என தொடங்கிய இந்த வதந்தி, பல பொது நிகழ்ச்சிகளில் இருவரும் ஒன்றாக காணப்பட்ட போது மேலும் வலுப்பெற்றது. சமீபத்தில், ஜூலை 2025ல் லண்டனில் நடைபெற்ற யுவராஜ் சிங்கின் தொண்டு நிறுவன விருந்து நிகழ்ச்சியில் இருவரும் ஒன்றாக காணப்பட்டது, இந்த வதந்திகளை உறுதிப்படுத்தியது. இந்நிலையில், இருவரும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒருவரையொருவர் பின்தொடர்வதை நிறுத்தியதாக செய்திகள் வெளியாகி, இருவருக்கும் இடையே விரிசல் ஏற்பட்டதாக கூட்டப்பட்டது. இருப்பினும் சுப்மன் கில்லோ, சாரா டெண்டுல்கரோ நாங்கள் காதலிக்கிறோம் என்று ஒருநாளும் சொன்னதில்லை.

சாரா அலி கான்

சாரா டெண்டுல்கர் உடனான வதந்திகள் ஒருபுறம் இருக்க, பாலிவுட் நடிகை சாரா அலி கானுடன் சுப்மன் கில் டேட்டிங் செய்வதாக புதிய சர்ச்சை கிளம்பியது. இருவரும் ஒரு உணவகத்தில் இரவு உணவருந்தும் புகைப்படம் வெளியாகி, இந்த வதந்தியை உறுதிப்படுத்தியது. ஆனால், இந்த வதந்திக்கு ‘காஃபி வித் கரண்’ நிகழ்ச்சியின் மூலம் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார் சாரா அலி கான். அந்நிகழ்ச்சியில் கரண் ஜோஹர் இதுகுறித்து கேட்டபோது, "இந்த உலகம் ஒரு தவறான சாராவை பின்தொடர்கிறது" என்று கூறி, சுப்மன் கில் காதலிப்பது தன்னை அல்ல, சாரா டெண்டுல்கரைத்தான் என்று சூசகமாக தெரிவித்தார்.

அவ்னீத் கௌர் 

இந்த இரு சாராக்களுக்கு பிறகு, சுப்மன் கில்லின் பெயர் தொலைக்காட்சி மற்றும் சமூக வலைதள பிரபலமான அவ்னீத் கௌருடன் இணைக்கப்பட்டது. சாம்பியன்ஸ் டிராபி போட்டியின்போது அவ்னீத் கௌர் மைதானத்தில் காணப்பட்டதும், பின்னர் சுப்மன் கில்லுடன் அவர் ஒரு நண்பர்கள் குழுவுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் வெளியானதும் இந்த புதிய வதந்திக்கு காரணமாக அமைந்தது. ஆனால், இது காதல் இல்லை என்றும், வெறும் சந்திப்பு மட்டும் தான் என்றும் கூறப்படுகிறது. இருவரும் ஒரு மியூசிக் வீடியோவில் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளதாகவும், அதற்காகவே சந்தித்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த சுப்மன் கில்

தன்னை சுற்றி இத்தனை காதல் வதந்திகள் வலம் வந்தாலும், சுப்மன் கில் இவை அனைத்தையும் ஒரே பேட்டியில் மறுத்துள்ளார். அவர் அளித்த பேட்டி ஒன்றில், "நான் கடந்த மூன்று வருடங்களாக சிங்கிளாகத்தான் இருக்கிறேன். என் மீது பரப்பப்படும் வதந்திகள் சில சமயம் மிகவும் போலித்தனமாக இருக்கின்றன. நான் நேரில் சந்திக்காத நபர்களுடன்கூட என் பெயர் இணைக்கப்படுகிறது. தற்போது எனது முழு கவனமும் கிரிக்கெட்டில் மட்டுமே உள்ளது" என்று வதந்திகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பை: அதிக ரன்கள், விக்கெட்கள் எடுக்கப்போகும் வீரர்கள்.. இரண்டு பேருமே இந்தியர்கள்!

About the Author
Shubman GillSara TendulkarBollywood actressSara Ali KhanAvneet Kaur

