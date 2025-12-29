இந்திய ஒருநாள் அணியின் புதிய விக்கெட் கீப்பர் யார் தெரியுமா?

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஒருநாள் தொடர் அணியில் பெரிய மாற்றம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் விக்கெட் கீப்பர் வீரர் ரிஷப் பண்ட் இடம் பெறமாட்டார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவருக்கு பதிலாக உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் சூறாவளி செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தி வரும் இஷான் கிஷன் அணியில் சேர்க்கப்படுவார் என தெரிகிறது. பிசிசிஐ தேர்வு குழு தற்போதைய உள்நாட்டு போட்டிகளில் வீரர்கள் காட்டும் செயல்பாட்டை முன்னிலைப்படுத்தி அணி தேர்வு செய்வதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இந்த புதிய அணுகுமுறையின் விளைவாக, கடந்த சில மாதங்களாக சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடாத ரிஷப் பண்ட் அணியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட வாய்ப்புள்ளது. அதே சமயம் உள்நாட்டில் அசாத்திய செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தி வரும் இஷான் கிஷன் அணியில் இடம்பெற உள்ளார்.
இஷான் கிஷனின் அபார செயல்பாடு
ஜனவரி 11 முதல் 18 வரை வடோதரா, ராஜ்கோட் மற்றும் இந்தூரில் நடைபெறவுள்ள இந்த மூன்று போட்டி தொடருக்கான இந்திய அணி இந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இதில் கேஎல் ராகுல் முதல் தேர்வு விக்கெட் கீப்பராக தொடரும் நிலையில், பேக்கப் விக்கெட் கீப்பர் பதவிக்கு இஷான் கிஷன் தேர்வு செய்யப்படுவார் என தெரிகிறது. 2023 அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு இந்திய ஒருநாள் அணியில் இடம்பெறாத இஷான் கிஷன், உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் அசாத்திய செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தி அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். 2025 சையது முஷ்தாக் அலி டிராபி போட்டியில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரராக திகழ்ந்த அவர், ஜார்கண்ட் அணியை முதல் முறையாக பட்டம் வெல்ல வழிநடத்தினார். இறுதி ஆட்டத்தில் அரியானா அணிக்கு எதிராக அவர் அடித்த சதமும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இஷான் கிஷன்
இந்த செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் இஷான் கிஷன் இந்தியாவின் டி20 உலகக்கோப்பை 2026 அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து விஜய் ஹசாரே டிராபியிலும் அவரது அபார செயல்பாடு தொடர்ந்தது. கர்நாடகா அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் வெறும் 33 பந்துகளில் சதம் அடித்து அனைவரையும் திகைக்க வைத்தார். இது ஒரு இந்திய வீரர் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் அடித்த இரண்டாவது வேகமான சதமாக பதிவானது. ரிஷப் பண்ட் கடைசியாக ஆகஸ்ட் 7, 2024 அன்று கொழும்பில் ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் ஆட்டத்தில் விளையாடினார். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான சமீபத்திய ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் இடம்பெற்ற போதிலும், எந்த ஒரு ஆட்டத்திலும் விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. தற்போது விஜய் ஹசாரே டிராபியில் டெல்லி அணிக்கு கேப்டனாக செயல்படும் அவர், நிலையான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்த முடியவில்லை. முதல் இரண்டு ஆட்டங்களில் 5 மற்றும் 70 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார்.
கேஎல் ராகுலின் பங்கு
டிசம்பர் 2022ல் நடந்த கார் விபத்துக்கு பிறகு ரிஷப் பண்ட் நீண்ட காலம் விளையாடாத நிலையில், அவர் மீண்டும் அணியில் இடம் பெற்றார். ஆனால் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தொடர்ச்சியான வாய்ப்புகள் கிடைக்காத நிலையில், இப்போது முற்றிலும் வெளியேற்றப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்பது அவரது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றமாக உள்ளது. கேஎல் ராகுல் இந்திய அணியின் முதல் தேர்வு விக்கெட் கீப்பராக தொடர்ந்து செயல்படுவார். தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான சமீபத்திய ஒருநாள் தொடரில் அணியை 2-1 என்ற கணக்கில் வெற்றியை நோக்கி வழிநடத்தினார். அவரது செயல்பாடும் தலைமைத்துவமும் பாராட்டுக்குரியதாக இருந்தது. இந்நிலையில் காப்பு விக்கெட் கீப்பராக இஷான் கிஷன் தேர்வு செய்யப்படுவது நியாயமானதாகவே தெரிகிறது.
தேர்வு குழுவின் முடிவு சரியா?
இஷான் கிஷனின் தற்போதைய செயல்பாட்டை பார்க்கும்போது அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்குவது நியாயமாக தெரிந்தாலும், ரிஷப் பண்ட்டுக்கு சரியான வாய்ப்பு கொடுக்காமல் நீக்குவது நியாயமா என்ற கேள்வி எழுகிறது. 2027 உலகக்கோப்பையை நோக்கி அணியை கட்டியெழுப்பும் நேரத்தில், அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களுக்கு போதிய வாய்ப்புகள் வழங்க வேண்டும் என்று பல கிரிக்கெட் நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். அதே சமயம், உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் நல்ல செயல்பாடு காட்டும் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குவது ஆரோக்கியமான போட்டியை உருவாக்கும் என்றும் சிலர் வாதிடுகின்றனர். எவ்வாறாயினும், நியூசிலாந்து தொடரில் இஷான் கிஷன் இடம்பெறுவது உறுதியாகி விட்டதாக தெரிகிறது.
