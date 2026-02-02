English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டி20 உலக கோப்பைக்கு பிறகு இந்திய அணியின் கேப்டன் யார் தெரியுமா?

டி20 உலக கோப்பைக்கு பிறகு இந்திய அணியின் கேப்டன் யார் தெரியுமா?

டி20 அணியின் கேப்டனாக இருக்கும் சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது சூர்யகுமார் யாதவ் டி20 அணியில் மட்டுமே இந்திய அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 2, 2026, 01:09 PM IST
  • 2026 உலகக் கோப்பை..
  • அணியில் அதிரடி மாற்றம்?
  • அடுத்த கேப்டன் யார்?

டி20 உலக கோப்பைக்கு பிறகு இந்திய அணியின் கேப்டன் யார் தெரியுமா?

இந்திய அணியில் தற்போது பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக கவுதம் கம்பீர் தலைமைப் பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்ற பிறகு பல இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் 2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் டி20 உலக கோப்பைக்கு பிறகு கேப்டன்ஷியில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டி20 அணியின் கேப்டனாக இருக்கும் சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது சூர்யகுமார் யாதவ் டி20 அணியில் மட்டுமே இந்திய அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணியில் இடம் பெறுவதில்லை. அவருக்கு பதிலாக ஒரு இளம் வீரரை டி20 அணியின் கேப்டனாக நியமிக்க பிசிசிஐ ஆலோசித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்த இளம் வீரர் சுப்மன் கில்லாக இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | பாகிஸ்தான் வரவில்லை என்றாலும் இந்தியா இலங்கை செல்லும்: ஐசிசி விதிகள் செல்வது என்ன?

ரோகித் சர்மாவின் ஓய்வு 

2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பையில் கோப்பையை வெற்றி பெற்றவுடன் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஜடேஜா ஆகியோர் ஓய்வை அறிவித்தனர். இதனை தொடர்ந்து இந்திய அணியில் பல இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ரோகித் சர்மாவிற்கு பிறகு ஹர்திக் பாண்டியா தான் டி20 கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இருப்பினும் சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டனாக பொறுப்பேற்றார். ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கு அடிக்கடி ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும் பிட்னஸ் காரணமாக அவர் கேப்டனாக நியமிக்கபடவில்லை என்று கூறப்பட்டது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் இந்திய அணி தற்போது வரை ஒரு டி20 தொடரை கூட இழக்கவில்லை. 

2026 டி20 உலக கோப்பை 

இந்த ஆண்டு நடைபெறும் டி20 உலக கோப்பை இந்தியா மற்றும் இலங்கை நடைபெறுகிறது. இந்த தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி களமிறங்குகிறது. தற்போது 36 வயதாகும் சூர்யகுமார் யாதவ் இந்த உலக கோப்பைக்கு பிறகு கேப்டன்சி பொறுப்பில் இருந்து விளக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்த ஐந்து முதல் ஏழு வருடங்கள் கேப்டனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இளம் வீரரை பிசிசிஐ நியமிக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

புதிய கேப்டன் யார்?

பிசிசிஐ முடிவில் அடுத்த டி20 கேப்டன் ஆக பொறுப்பேற்கும் வாய்ப்பு சுப்மன் கில்லுக்கு அதிகமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் ரிஷப் பந்தையும் ஒரு ஆப்ஷனாக பிசிசிஐ வைத்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. சுப்மன் கில் ஏற்கனவே டெஸ்ட் மற்றும் ஒரு நாள் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நியூசிலாந்து தொடருக்கு முன்பு வரை இந்திய டி20 அணியில் துணை கேப்டனாக இருந்த அவர் டி20 உலக கோப்பையில் இடம் பெறவில்லை. இந்நிலையில் டி20 உலக கோப்பைக்கு பிறகு அவருக்கு கேப்டன் பதவி வழங்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கிரிக்கெட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது ஐபிஎல்லில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு கேப்டனாக சுப்மன் கில் இருந்து வருகிறார். 

தற்போது பிசிசிஐ ஒரு இளம் இந்திய அணியை தயார் படுத்தி வருகிறது. தற்போது டி20 அணியில் உள்ள சீனியர் வீரர் என்றால் அது சூர்யகுமார் யாதவ் தான். மற்றபடி அனைவருமே அடுத்த தலைமுறைக்கான வீரர்களாகவே இருந்து வருகின்றனர். இன்றைய டி20 போட்டிகளின் ஆக்ரோஷத்திற்கு இளம் வீரர்கள் தான் சரியாக இருப்பார்கள் என்று பிசிசிஐ திடமாக நம்புகிறது. இந்த டி20 உலக கோப்பையின் ரிசல்ட் பொறுத்து பல்வேறு மாற்றங்களும் இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | விராட் கோலி சாதனையை முறியடித்த பாபர் அசாம்... என்ன தெரியுமா?

