IPL தொடரில் மிரட்டப்போகும் 4 வீரர்கள்... ரஞ்சி டிராபியில் அதிரடி... காத்திருக்கும் சரவெடி

Notable Ranji Trophy Players In IPL 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த வரும் ஞாயிறு (மார்ச் 8) அன்று டி20 உலகக் கோப்பையின் இறுதிப்போட்டி அகமதாபாத் நகரில் நடைபெற இருக்கிறது.
சாம்பியன் ஜம்மு காஷ்மீர்
அரையிறுதியில் தென்னாப்பிரிக்கா - நியூசிலாந்து அணிகள் நாளையும் (மார்ச் 4); இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் நாளை மறுதினமும் (மார்ச் 5) மோத இருக்கிறது. அதேபோல், ரஞ்சி கோப்பை தொடரும் சமீபத்தில் நிறைவடைந்தது. வரலாற்றில் முதல்முறையாக ஜம்மு காஷ்மீர் அணி ரஞ்சி கோப்பையின் சாம்பியனாகி உள்ளது. இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இது அதிமுக்கியமான ஒன்றாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
ஐபிஎல் தொடர் எப்போது?
இவை ஒருபுறம் இருக்க, மார்ச் மாத இறுதியில் ஐபிஎல் 2026 சீசனும் தொடங்க இருக்கிறது. இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக ஐபிஎல் அட்டவணை வெளியிடப்படவில்லை. 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான தேதிகள் அறிவிக்கப்படாத காரணத்தால் அட்டவணை வெளியீடு தள்ளிப்போயுள்ளது. இந்த வார இறுதியில் அட்டவணை வெளியாகும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஐபிஎல் 2026 தொடர் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி, மே 31ஆம் தேதிவரை நடைபெறும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நான்கு முக்கிய வீரர்கள்
இந்தச் சூழலில், சமீபத்தில் நடந்த முடிந்த ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் சிறப்பாக விளையாடி அதிக கவனம் ஈர்த்த நான்கு ஐபிஎல் வீரர்கள் குறித்து இங்கு காணலாம். ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இந்த 4 வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாட வாய்ப்புள்ளது. இதனால், ரசிகர்களும் அதிகம் உற்றுநோக்குகின்றனர்.
ஆகிப் நபி
ஜம்மு காஷ்மீர் வேகப்பந்துவீச்சாளரான ஆகிப் நபி ரஞ்சி கோப்பை 2025-26 தொடரில் 60 விக்கெட்டை எடுத்து, அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்தியவராக திகழ்ந்தார். பேட்டிங்கிலும் இவர் சிறப்பாக பங்களித்தார், 2 அரைசதங்களை அடித்தார். இதனாலேயே ஜம்மு காஷ்மீர் அணி முதல்முறையாக ரஞ்சி கோப்பையை வென்றிருக்கிறது.
அந்த வகையில், இவர் இந்திய அணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் வரும் ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ஆகிப் நபி டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி உள்ளார். இவரை ரூ.8.4 கோடிக்கு டெல்லி எடுத்திருக்கிறது என்பதாலும், புதிய பந்தில் சிறப்பாக பந்துவீசக்கூடியவர் என்பதாலும் நிச்சயம் இவரை டெல்லி அணி பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது.
ஸ்மரன் ரவிசந்திரன்
கர்நாடக பேட்டரான ஸ்மரன் ரவிசந்திரனுக்கு இந்த ரஞ்சி சீசன் மிரட்டலாக அமைந்தது. அவர் வெறும் 13 இன்னிங்ஸில் 950 ரன்களை குவித்துள்ளார். சராசரி 95 ஆகவும், ஸ்ட்ரைக் ரேட் 62.57 ஆகவும் உள்ளது. 22வயது இளைஞரான இவர் 4 சதம், 3 அரைசதத்தை பதிவு செய்தார்.
இவரின் அதிரடியாலும்தான் கர்நாடக அணியும் இறுதிப்போட்டி வரை வந்தது. இவரை சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ரூ.30 லட்சத்திற்கு கடந்தாண்டு எடுத்து, தற்போது தக்கவைத்தது. இவர் எஸ்ஆர்ஹெச் அணியின் மிடில் ஆர்டரில் நிச்சயம் பலம் சேர்ப்பார்.
பிருத்வி ஷா
மகாராஷ்டிர அணி வீரரான இவர் 7 போட்டிகளில் 537 ரன்களை குவித்திருந்தார். அதிரடியாக விளையாடி 141 பந்துகளில் 200 ரன்களையும் இவர் இந்த சீசனில் அளித்திருந்தார்.
இவரை டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி மீண்டும் அடிப்படைத் தொகையில் (ரூ.75 லட்சம்) எடுத்திருக்கிறது. கேஎல் ராகுல் ஓபனிங் வராதபட்சத்தில், இவரை டெல்லி அணி நேரடியாக ஓபனிங்கில் களமிறக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
முகமது ஷமி
இந்திய அணியின் மூத்த வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் கடந்தாண்டு சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு பின் சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடவே இல்லை. இந்திய அணி தேர்வுக்குழு இவரை தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகிறது. இவரது பிட்னஸ் கேள்விக்குறியாக இருந்தது. ஆனால், 2025-26 சீசனில் இவர் உள்நாட்டு தொடர்களில் மிரட்டலாக செயல்பட்டார். ரஞ்சி கோப்பையில் 13 இன்னிங்ஸில் 37 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். பேட்டிங்கிலும் இவர் அவ்வப்போது கைக்கொடுத்தார்.
அனுபவ வீரரான ஷமி கடந்தாண்டு ஹைதராபாத் அணியில் விளையாடினார். ஆனால், தற்போது இவர் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு அதே தொகையில் (ரூ.8 கோடி) டிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்திய அணியின் முன்னாள் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளரான பாரத் அருண், லக்னோவின் பௌலிங் பயிற்சியாளராக பொறுப்பெடுத்துள்ளார். இவரின் கீழ் கடந்த காலங்களில் ஷமி மிரட்டலான திறனை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். எனவே இம்முறை ஐபிஎல் தொடரிலும் சிறப்பாக விளையாடி, இந்திய அணியில் தனது இடத்தை ஷமி மீண்டும் உறுதிசெய்வார் என எதிர்பார்க்கப்டுகிறது.
