  • ஐபிஎல் ஏலத்தில் பாகிஸ்தானில் பிறந்த வீரர்... CSK எடுக்குமா? யார் அவர்?

ஐபிஎல் ஏலத்தில் பாகிஸ்தானில் பிறந்த வீரர்... CSK எடுக்குமா? யார் அவர்?

IPL 2026 Mini Auction: பாகிஸ்தானில் பிறந்த வீரர் ஒருவர் வரும் 2026 ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு தேர்வாகி உள்ளார். அவர் யார்? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 11, 2025, 01:17 PM IST
  • மொத்தம் 77 வீரர்களை அணிகள் எடுக்கலாம்.
  • அதில் 21 வீரர்கள் அதிகபட்சமாக இருக்கலாம் .
  • மொத்தம் 350 வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.

IPL 2026 Mini Auction: ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான மினி ஏலம் அபுதாபியில் வரும் செவ்வாய்கிழமை (டிசம்பர் 16) அன்று நடைபெற இருக்கிறது. 10 அணிகளும் 31 வெளிநாட்டு வீரர்கள் உள்பட மொத்தம் 77 வீரர்களை எடுக்கலாம்.

IPL 2026 Mini Auction: ஏலத்தில் 350 வீரர்கள்

வெறும் 77 வீரர்கள் தேவைப்படும் நிலையில், 350 வீரர்கள் ஏலத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். மொத்தம் 1390 வீரர்கள் பதிவு செய்திருந்தாலும் 240 இந்திய வீரர்கள் மற்றும் 110 வெளிநாட்டு வீரர்கள் மட்டுமே ஏலத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதில், 16 Capped வீரர்கள், 224 Uncapped இந்திய வீரர்கள், 14 Uncapped வெளிநாட்டு வீரர்கள் அடக்கம். 96 Capped வெளிநாட்டு வீரர்களும் உள்ளனர். 

21 இங்கிலாந்து வீரர்கள், 20 ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள், 16 நியூசிலாந்து வீரர்கள், 16 தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள், 12 இலங்கை வீரர்கள், 10 ஆப்கானிஸ்தான் வீரர்கள், 9 மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி வீரர்கள், 7 வங்கதேச வீரர்கள், அயர்லாந்து மற்றும் மலேசியா நாட்டைச் சேர்ந்த தலா 1 வீரர்கள் உள்ளனர்.

IPL 2026 Mini Auction: பாகிஸ்தான் நாட்டில் பிறந்தவர்

பாகிஸ்தான் வீரர்கள் 2008ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடிய நிலையில், 2008 மும்பை தாக்குதலை தொடர்ந்து அவர்களுக்கு ஐபிஎல் போட்டிகளில் தடை விதிக்கப்பட்டது. அந்த தடை இன்னும் அமலில் இருக்கிறது. அந்த வகையில், தற்போது பாகிஸ்தான் நாட்டில் பிறந்த ஒருவர் வீரர் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் தேர்வாகி உள்ளது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

IPL 2026 Mini Auction: யார் இந்த முகமது அப்பாஸ்?

22 வயதான நியூசிலாந்து ஆல்-ரவுண்டரான முகமது அப்பாஸ் தற்போது ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் தேர்வாகி உள்ளார். 28வது செட்டில் இவரது பெயர் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, பட்டியலில் 215வது வீரராக உள்ளார். இவர் 2003ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 29ஆம் தேதி அன்று பாகிஸ்தானின் லாகூர் நகரில் பிறந்த முகமது அப்பாஸ், தற்போது நியூசிலாந்து அணிக்காக விளையாடி வருகிறது. இவரது தந்தை அசார் அப்பாஸ், பாகிஸ்தான் மற்றும் நியூசிலாந்து நாட்டில் முதல்-தர கிரிக்கெட் வீரராக இருந்துள்ளார். முகமது அப்பாஸ் குடும்பத்தினர் சிறுவயதிலேயே பாகிஸ்தானில் இருந்து நியூசிலாந்துக்கு குடிபெயர்ந்தனர். அப்பாஸ் தனது மூன்றாவது வயதிலேயே பேட்டை கையில் பிடிக்க பழகிவிட்டார்.

IPL 2026 Mini Auction: பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக மிரட்டலான ஆட்டம்

இவர் இந்தாண்டு மார்ச் மாதம் சர்வதேச ஓடிஐ போட்டிகளில் அறிமுகமானார். நேபியர் நகரில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ போட்டியில் 24 பந்துகளில் 52 ரன்களை குவித்து கவனம் ஈர்த்தார், இதில் 3 பவுண்டரி மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடக்கம். அறிமுக ஓடிஐ போட்டியிலேயே அதிவேக அரைசதம் அடித்தவர் என்ற பெருமையை பெற்றார். இதற்கு முன் குர்னால் பாண்டியா அவரது அறிமுக ஓடிஐ போட்டியிலேயே 26 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்ததே சாதனையாக இருந்தது. அதேபோட்டியில் பந்துவீச்சிலும் அவர் அசத்தினார். பாகிஸ்தான் கேப்டன் முகமது ரிஸ்வானின் விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். தற்போது இவர் நியூசிலாந்து அணியின் மத்திய ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. 

IPL 2026 Mini Auction: CSK எடுக்க வாய்ப்புள்ளதா?

நியூசிலாந்து அணிக்காக இதுவரை 3 போட்டிகளில் 104 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். சராசரி 34.66 ஆக உள்ளது. பந்துவீச்சில் 2 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கிறார். இவர் விளையாடிய மூன்று சர்வதேச போட்டிகளும் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிராகவே விளையாடினார். மேலும் 19  டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 391 ரன்களை குவித்துள்ளார். இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவர் வலது கை பேட்டர் ஆவார். நியூசிலாந்து வீரர் என்பதால் சிஎஸ்கே அணி குறைந்த தொகைக்கு இவரை எடுத்து பேக்-அப் வீரராக கூட பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. இவர் ஏலத்திற்கு ரூ.75 லட்சத்தை அடிப்படை தொகையாக நிர்ணயித்துள்ளார். சிஎஸ்கே அணிக்கு நான்கு வெளிநாட்டு வீரர்கள் தேவை. 

மேலும் படிக்க | சிஎஸ்கே வீரருக்கு அடிக்கப்போகும் ஜாக்பார்ட்! குறிவைத்து தூக்கும் கேகேஆர் அணி!

மேலும் படிக்க | IPL-க்கு ரூ.21,576 கோடி இழப்பு... CSK, RCB பிராண்ட் மதிப்பும் சரிவு - முதலிடத்தில் யார் பாருங்க?

மேலும் படிக்க | IPL மினி ஏலத்தில்... இந்த 5 கீப்பர்களுக்கு 'செம' டிமாண்ட் - யார் யார் பாருங்க?

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Mohammed AbbasPakistanNew ZealandIPL 2026IPL 2026 Mini Auction

