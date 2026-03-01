T20 Worldcup 2026: வெளியேறியது பாகிஸ்தான்! உறுதியானது அரை இறுதி போட்டிகள்!

2026 ஐசிசி டி20 உலக கோப்பைத் தொடரில் அரையிறுதிக்கு செல்லும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளது பாகிஸ்தான் அணி. அரை இறுதிக்கு செல்ல இலங்கைக்கு எதிராக குறிப்பிட்ட ஓவரில் கட்டாயம் வெற்றி பெற்றாக வேண்டிய சூழலில் களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி, பரிதாபமாக தோல்வியை தழுவியுள்ளது. இந்த தோல்வியின் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி தொடரை விட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறியுள்ளது. சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 2ல் இடம்பெற்றிருந்த பாகிஸ்தான் அணி, சனிக்கிழமை நடைபெற்ற தங்களது கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை அணியை எதிர்கொண்டது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அரையிறுதி வாய்ப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றால், இலங்கையை மிக பெரிய ரன் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்த வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் பாகிஸ்தான் களமிறங்கியது.
சிறப்பான பேட்டிங்!
இதற்கேற்ப பாகிஸ்தான் அணியின் தொடக்க வீரர்கள் இருவரும் ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக விளையாடினர். முதல் விக்கெட்டுக்கு இந்த ஜோடி சிறப்பான ரன்களை கொடுத்தது. எனினும், அடுத்து வந்த பேட்ஸ்மேன்களில் யாரும் இரட்டை இலக்க ரன்களை தொடவில்லை. இதனால், 20 ஓவர்கள் முடிவில் பாகிஸ்தான் அணி 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 212 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை குவித்தது. இலங்கை அணியின் சார்பில் தில்ஷன் மதுஷங்கா 4 ஓவர்களில் 33 ரன்கள் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார்.
இலங்கையின் பதிலடி
213 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் இலங்கை அணி களமிறங்கியது. பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு செல்ல வேண்டுமென்றால், இலங்கை அணியை 147 ரன்களுக்குள் சுருட்டியாக வேண்டும் என்ற நெருக்கடி இருந்தது. ஆனால், சொந்த மண்ணில் விளையாடும் இலங்கை அணி பேட்ஸ்மேன்கள், பாகிஸ்தானின் பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்தனர். குறிப்பாக, இலங்கை அணியின் தொடக்க மற்றும் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்கள் மிகவும் அதிரடியாக விளையாடி ரன்களை குவித்தனர். பாகிஸ்தான் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அப்ரார் அகமது 4 ஓவர்களில் 23 ரன்கள் மட்டும் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி நெருக்கடி கொடுத்தாலும், அது இலங்கையின் அதிரடியை கட்டுப்படுத்த போதுமானதாக இல்லை.
16-வது ஓவரில் பறிபோன வாய்ப்பு
பாகிஸ்தானின் அரையிறுதி கனவை இலங்கை அணி 15.5-வது பந்திலேயே தகர்த்தெறிந்தது. அந்த ஓவரில் இலங்கை அணி 148 ரன்களைக் கடந்தவுடன், ரன்ரேட் அடிப்படையில் பாகிஸ்தான் அணி தொடரை விட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியேறியது. கடைசி ஓவரில் இலங்கை அணியின் வெற்றிக்கு 28 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. அப்போது இலங்கை கேப்டன் தசுன் ஷனகா முதல் நான்கு பந்துகளில் முறையே 4, 6, 6, 6 என 22 ரன்களை விளாசி பாகிஸ்தானுக்கு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தினார். கடைசி 2 பந்துகளில் 6 ரன்கள் தேவை என்ற நிலையில், பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர் சிறப்பாக பந்துவீசி ஒரு ரன் கூட கொடுக்கவில்லை. இதனால் இலங்கை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 207 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து, 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.
இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து தகுதி
இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாலும், நெட் ரன்ரேட் அடிப்படையில் பின்தங்கியதால் அந்த அணிக்கு அரையிறுதி வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இதன் விளைவாக, குரூப் 2ல் இருந்து இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன. பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறாத காரணத்தினால், இரண்டு அரையிறுதி போட்டிகளும் இந்தியாவிலேயே நடைபெறும் என ஐசிசி அறிவித்துள்ளது. முதல் அரையிறுதி போட்டி வருகிற மார்ச் 4-ஆம் தேதி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
