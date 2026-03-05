பெண்ணிடம் சில்மிஷம்.. எல்லை மீறிய பாகிஸ்தான் வீரர்! முடிமறைத்த PCB

Pakistani player assaulted woman in Sri Lanka: ஐசிசி நடத்தும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் சூப்பர் 8 சுற்றில் ஒரு வெற்றியை மட்டுமே பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேற முடியாமல் தொடரை விட்டு வெளியேறியது. இது அந்நாட்டு அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை கொடுத்தது.
பெண்ணிடம் அத்துமீறிய பாகிஸ்தான் வீரர்
இந்த நிலையில், பாகிஸ்தான் வீரர் ஒருவர் பெண் ஒருவரிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. பாகிஸ்தான் அணி டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்றில் விளையாடுவதற்காக இலங்கையின் கண்டி நகரில் முகாமிட்டிருந்தனர். அங்கு கோல்டன் கிரவுன் என்ற விடுதியில் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் அனைவரும் தங்கி இருந்தனர். அப்போது அறையை சுத்தம் செய்ய வந்த ஒரு பெண்ணிடம் வீரர் ஒருவர் தவறாக நடக்க முயற்சித்துள்ளார். அந்த பெண் கூச்சலிட்டதால், மற்ற பெண் ஊழியர்கள் ஓடி வந்து அந்த வீரரிடம் இருந்து அந்த பெண்ணை பாதுகாப்பாக அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
பெண்ணிடம் மன்னிப்பு
ஐசிசியின் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதற்காக இலங்கை வந்த பாகிஸ்தான் வீரர் ஒருவர் இவ்வாறு நடந்து கொண்டது அனைவரது மத்தியிலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அந்த வீரர் யார் என்பது தெரியவில்லை. பெயரை குறிப்பிடாமல் பாகிஸ்தன் வீரர் ஒருவர் என செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த விவகாரத்தை அந்த விடுதி மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட வீரர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாகிஸ்தான் அணி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டிருக்கிறது.
இதைடுத்து அந்த பாகிஸ்தான் வீரரை அந்த அணியின் மேலாளர் நவேத் சீமா, மன்னிப்பு கேட்க சொல்லி இருக்கிறார். இந்த விவகாரம் காவல் நிலையம் வரை செல்லவில்லை.
இலங்கைக்கு எதிராக 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி
பாகிஸ்தான் அணி தனது கடைசி சூப்பர் 8 சுற்றில் முதலில் பேட்டிங் செய்து 212 ரன்கள் அடித்தது. இதையடுத்து இலங்கை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 207 ரன்கள் அடித்து 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. இப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி பெரிய வெற்றியை பெற்றால் மட்டுமே அரையிறுதிக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழல் இருந்தது. ஆனால் வெறும் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதால், நெட் ரன் ரேட்டின் அடிப்படையில் அவர்களால் அரையிறுதிக்குள் நுழைய முடியாமல் போனது. இதனால் நியூசிலாந்து அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அதில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியை வீழ்த்தி தற்போது இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
