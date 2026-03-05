English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • பெண்ணிடம் சில்மிஷம்.. எல்லை மீறிய பாகிஸ்தான் வீரர்! முடிமறைத்த PCB

பெண்ணிடம் சில்மிஷம்.. எல்லை மீறிய பாகிஸ்தான் வீரர்! முடிமறைத்த PCB

Pakistani player assaulted woman in Sri Lanka: பாகிஸ்தான் வீரர் ஒருவர் பெண் ஒருவரிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 5, 2026, 01:07 PM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07 தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது
  • பாகிஸ்தான் அணி அனைத்து போட்டிகளையும் இலங்கையில் விளையாடியது
  • கடைசி போட்டிக்கு முன்பாக வீரர் ஒருவர் பெண்ணிடம் தவற நடக்க முயன்றுள்ளார்

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?
சூரியன் - புதன் சேர்க்கையால் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பண மழை பெய்யும், வங்கி இருப்பு இரட்டிப்பாகும்
camera icon5
Sun
சூரியன் - புதன் சேர்க்கையால் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு பண மழை பெய்யும், வங்கி இருப்பு இரட்டிப்பாகும்
EPFO வட்டி விகிதம் அறிவிக்கப்பட்டது: PF இருப்பை தெரிந்துகொள்ள 4 எளிய வழிகள் இதோ
camera icon9
EPFO
EPFO வட்டி விகிதம் அறிவிக்கப்பட்டது: PF இருப்பை தெரிந்துகொள்ள 4 எளிய வழிகள் இதோ
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு.. எவ்வளவு? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
Tamil Nadu government
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு.. எவ்வளவு? தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
பெண்ணிடம் சில்மிஷம்.. எல்லை மீறிய பாகிஸ்தான் வீரர்! முடிமறைத்த PCB

Pakistani player assaulted woman in Sri Lanka: ஐசிசி நடத்தும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் சூப்பர் 8 சுற்றில் ஒரு வெற்றியை மட்டுமே பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேற முடியாமல் தொடரை விட்டு வெளியேறியது. இது அந்நாட்டு அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை கொடுத்தது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பெண்ணிடம் அத்துமீறிய பாகிஸ்தான் வீரர் 

இந்த நிலையில், பாகிஸ்தான் வீரர் ஒருவர் பெண் ஒருவரிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. பாகிஸ்தான் அணி டி20 உலகக் கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்றில் விளையாடுவதற்காக இலங்கையின் கண்டி நகரில் முகாமிட்டிருந்தனர். அங்கு கோல்டன் கிரவுன் என்ற விடுதியில் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் அனைவரும் தங்கி இருந்தனர். அப்போது அறையை சுத்தம் செய்ய வந்த ஒரு பெண்ணிடம் வீரர் ஒருவர் தவறாக நடக்க முயற்சித்துள்ளார். அந்த பெண் கூச்சலிட்டதால், மற்ற பெண் ஊழியர்கள் ஓடி வந்து அந்த வீரரிடம் இருந்து அந்த பெண்ணை பாதுகாப்பாக அழைத்து சென்றுள்ளனர். 

பெண்ணிடம் மன்னிப்பு 

ஐசிசியின் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதற்காக இலங்கை வந்த பாகிஸ்தான் வீரர் ஒருவர் இவ்வாறு நடந்து கொண்டது அனைவரது மத்தியிலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அந்த வீரர் யார் என்பது தெரியவில்லை. பெயரை குறிப்பிடாமல் பாகிஸ்தன் வீரர் ஒருவர் என செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. இந்த விவகாரத்தை அந்த விடுதி மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட வீரர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாகிஸ்தான் அணி நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டிருக்கிறது. 

இதைடுத்து அந்த பாகிஸ்தான் வீரரை அந்த அணியின் மேலாளர் நவேத் சீமா, மன்னிப்பு கேட்க சொல்லி இருக்கிறார். இந்த விவகாரம் காவல் நிலையம் வரை செல்லவில்லை. 

இலங்கைக்கு எதிராக 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி 

பாகிஸ்தான் அணி தனது கடைசி சூப்பர் 8 சுற்றில் முதலில் பேட்டிங் செய்து 212 ரன்கள் அடித்தது. இதையடுத்து இலங்கை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 207 ரன்கள் அடித்து 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. இப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி பெரிய வெற்றியை பெற்றால் மட்டுமே அரையிறுதிக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழல் இருந்தது. ஆனால் வெறும் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதால், நெட் ரன் ரேட்டின் அடிப்படையில் அவர்களால் அரையிறுதிக்குள் நுழைய முடியாமல் போனது. இதனால் நியூசிலாந்து அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறி அதில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியை வீழ்த்தி தற்போது இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: IND vs ENG: இந்திய அணியின் பெரிய பலவீனம்... அரையிறுதியில் தோற்கவும் வாய்ப்பு!

மேலும் படிக்க: புதிய பயிற்சியாளரை நியமித்த CSK.. நிர்வாகம் அதிரடி! ரெய்னா இல்லை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
T20 World CupPakistanpak vs slSexual assault

Trending News