பாகிஸ்தான் குடுமி இப்போ நியூசிலாந்து கைல.. செமி பைனலுக்கு இந்த 4 அணிகள்தான் போலயே!

Pakistan semi final qualification is in trouble: நேற்றைய போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியிடம் இலங்கை அணி தோல்வியடைந்த நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மாட்டி இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 26, 2026, 07:18 AM IST
  • நேற்றைய போட்டியில் நியூசிலாந்திடம் தோற்று இலங்கை தொடரைவிட்டு வெளியேறி இருக்கிறது
  • இதனால் பாகிஸ்தான் அணி இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மாட்டி இருக்கிறது
  • பாகிஸ்தான் அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேற நியூசிலாந்து அணி அடுத்த போட்டியில் தோற்ற வேண்டும்

T20 World Cup 2026: ஐசிசி நடத்தி வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று தற்போது விறுவிறுப்பாக சென்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இதுவரை நடந்த போட்டிகளின் அடிப்படையில் இங்கிலாந்து அணி மட்டும் 2 வெற்றிகளை பெற்று அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. அதேசமயம் விளையாடிய இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியை அடைந்து இலங்கை அணி தொடரை விட்டு வெளியேறி இருக்கிறது. 
இலங்கையை வெளியேற்றிய நியூசிலாந்து அணி 

நேற்று (பிப்ரவரி 25) இலங்கை அணி நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக விளையாடியது. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 167 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து விளையாடிய இலங்கை அணி 20 ஓவர்களில் 107 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதனால் 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை அடைந்து தொடரை விட்டே வெளியெறி இருக்கிறது. 

இந்த சூழலில், அரையிறுதிக்கான போட்டியில் நியூசிலாந்து, பாகிஸ்தான், வெஸ்ட் இண்டீஸ், இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே ஆகிய 6 அணிகள் உள்ளன. இதில் நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு அரையிறுதி வாய்ப்பு பிராகாசமாக உள்ளன. மீதமுள்ள அணிகளின் வாய்ப்பு மற்ற அணிகளின் கையிலேயே உள்ளது. குறிப்பாக பாகிஸ்தான் அணியின் குடுமி தற்போது நியூசிலாந்து அணியின் கைக்கு சென்றுள்ளது. 

அரையிறுதியில் இங்கிலாந்து, வெளியேறிய இலங்கை 

அதாவது சூப்பர் 8 குரூப் 2வில் இங்கிலாந்து, பாகிஸ்தான், நியூசிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகள் உள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து அணி அரையிறுதி சுற்றுக்கும் இலங்கை அணி தொடரை விட்டு வெளியேறியும் உள்ளது. நியூசிலாந்து அணி 2 போட்டிகளில் 1 போட்டியில் வெற்றி பெற்றி 2 புள்ளிகளை பெற்றும் ஒரு போட்டி ரத்தானதால் 1 புள்ளி பெற்று மொத்தமாக 3 புள்ளிகளுடன் உள்ளன. மறுபக்கம் பாகிஸ்தான் அணி 2 போட்டிகளில் ஒரு போட்டி ரத்தானது. இன்னொரு போட்டியில் தோல்வியடைந்தது. இதனால் 1 புள்ளியுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளது. 

பாகிஸ்தான் குடுமி நியூசிலாந்து கையில் 

பாகிஸ்தான் அணிக்கு சூப்பர் 8 சுற்றில் இன்னும் ஒரு போட்டி மீதமுள்ளது. இல்ங்கைக்கு எதிரான அப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றால் 3 புள்ளிகள் பெறும். இப்போட்டி 28ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கு முன்பாக நாளை இலங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து அணி விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வென்றால் அந்த அணி அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறிவிடும். இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக அந்த அணி தோற்றால் மட்டுமே பாகிஸ்தான் அணிக்கு அரையிறுதி செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். 

அரையிறுதியில் இந்த 4 அணிகள் தான் 

ஏற்கனவே இலங்கிலாந்து அணி அரையிறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுவிட்டது. இன்னும் முன்று அணிகள் தேர்வாக வேண்டும். அவை தென்னாப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், நியூசிலாந்து அணியாக இருக்கதான் அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

இந்தியாவிற்கு வாய்ப்பில்லையா? 

இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் படுமோசமாக விளையாடி தோல்வியடைந்ததால், அரையிறுதிக்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவாக உள்ளது. வாய்ப்பை பிரகாசமாக்க வேண்டும் என்றால், இந்திய அணி ஜிம்பாப்வே மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுடன் ஒரு வலுவான வெற்றியை பெற வேண்டும். அப்போதுதான் அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியா தங்களை உறுதி செய்து கொள்ள முடியும். 

வாய்ப்பு 1

அதாவது, இந்தியா அணி அரையிறுதிக்குள் நுழைய வரும் இரண்டு போட்டிகளில் வலுவான வெற்றியை பெற வேண்டும். அதேசமயம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விளையாட இருக்கும் இரண்டு போட்டிகளிலும் தோல்வியடைய வேண்டும். 

வாய்ப்பு 2

ஒருவேளை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளில் ஒன்றில் தோற்று ஒன்றில் வென்றால் 4 புள்ளிகளுடன் இருக்கும். மறுபக்கம் இந்திய அணி மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளில் வென்றால் 4 புள்ளிகளை பெறும். இதில் எந்த அணி அதிக நெட் ரன் ரேட் வைத்திருக்கிறதோ அந்த அணியே அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறும்.

