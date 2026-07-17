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நட்சத்திர பாகிஸ்தான் வீரருக்கு 3 மாத தடை... கறார் காட்டிய ஐசிசி - என்ன காரணம்?

பாகிஸ்தான் வீரர் முகமது நவாஸ் ஐசிசியின் ஊக்க மருந்து விதிகளை மீறியதை தொடர்ந்து, அனைத்து வகை கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாட மூன்று மாதம் தடை விதிக்கப்பட்டது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 17, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:00 PM IST
நட்சத்திர பாகிஸ்தான் வீரருக்கு 3 மாத தடை... கறார் காட்டிய ஐசிசி - என்ன காரணம்?
Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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