/நட்சத்திர பாகிஸ்தான் வீரருக்கு 3 மாத தடை... கறார் காட்டிய ஐசிசி - என்ன காரணம்?

பாகிஸ்தான் நட்சத்திர சுழற்பந்துவீச்சாளர் முகமது நவாஸிற்கு அனைத்து வகை கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் விளையாட மூன்று மாதம் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐசிசியின் ஊக்க மருந்து விதிகளை மீறியதை அடுத்து, அவர் மீது இந்த நடவடிக்கையை ஐசிசி எடுத்துள்ளது.
மூன்று மாதக்கால தடையை நவாஸ் ஏற்றுக்கொண்டார். போதைப் பழக்கத்தில் இருந்து மீண்டு வருவதற்கான திட்டத்தை நிறைவு செய்யும்பட்சத்தில், இந்த தடை ஒரு மாதக் காலமாக குறைக்கப்படும்.
கடந்த பிப்ரவரி - மார்ச் மாதங்களில் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியாவிலும், இலங்கையிலும் நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணி மீண்டும் உலகக் கோப்பையை வென்றது. இத்தொடரில் பாகிஸ்தான் அணி தனது அனைத்து போட்டிகளையும் இலங்கையிலேயே விளையாடியது, இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் வர மறுப்பு தெரிவித்துவிட்டது.
இந்தச் சூழலில், கடந்த பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி அன்று இலங்கை தலைநகர் கொழும்பில் நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் அணி மோதியது. இந்த போட்டிக்கு பிறகு நடத்தப்பட்ட ஊக்கமருந்து சோதனையில் (Carboxy-THC), ஊக்கமருந்து தடுப்பு விதிமுறைகளின் கீழ் முகமது நவாஸ் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியது உறுதிசெய்யப்பட்டது.
Pakistan spin-bowling all-rounder has been sanctioned under the ICC Anti-Doping Code.https://t.co/GzjhKhKOWa— ICC (@ICC) July 17, 2026
Carboxy-THC என்பது வழக்கமான கஞ்சா போதைப்பொருள் சோதனைகளில் கண்டறியப்படும் முதன்மையான வளர்சிதை மாற்ற ஊக்கியாகும். நவாஸ் இந்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால் இது டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் பயன்படுத்தப்பட்டது என்றும்; இது விளையாட்டுக்கு தொடர்பற்றது என்றும் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
ஐசிசி விதித்த தடையை ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலம் போதைப்பொருள் துஷ்பிரயோக சிகிச்சையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொண்டதை தொடர்ந்து நவாஸின் தற்காலிக தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் ஏற்கெனவே தனது இரண்டரை மாத தடையை அனுபவித்துவிட்டார். ஐசிசியின் விதிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை நிறைவுசெய்யும்பட்சத்தில், அவர் கூடுதலாக தகுதியிழப்புக் காலத்தை அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
அதேநேரத்தில் ஐசிசியின் ஊக்கமருந்து எதிர்ப்பு விதிமுறைகளின்படி, பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி அன்று நெதர்லாந்து - பாகிஸ்தான் ஆட்டத்தில் இருந்து மே 1ஆம் தேதிவரை அவர் விளையாடிய அனைத்துப் போட்டிகளின் முடிவுகளும் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
நவாஸ் கடைசியாக பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடரில் விளையாடியிருந்தார். முல்தான் சுல்தான்ஸ் அணிக்காக 6 இன்னிங்ஸில் 54 ரன்களை எடுத்தார். 9 போட்டிகளில் பந்துவீசி 6 விக்கெட்டை எடுத்திருந்தார். பந்துவீச்சில் அதிக ரன்களை கொடுத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆல்-ரவுண்டரான நவாஸ் இதுவரை பேட்டிங்கில் 6 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 144 ரன்களையும், 44 ஓடிஐ போட்டிகளில் 538 ரன்களையும், 98 டி20ஐ போட்டிகளில் 911 ரன்களையும் அடித்துள்ளார். அதேநேரத்தில் அவர் பந்துவீச்சில் டெஸ்டில் 16 விக்கெட்டையும், ஓடிஐ 49 விக்கெட்டையும், டி20ஐயில் 101 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தி உள்ளார்.