அரை இறுதி செல்லும் பாகிஸ்தான்? ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட்! கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பு!

  • Tamil News
  • Sports
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் இங்கிலாந்து சூப்பர் 8 சுற்றில் மூன்று போட்டிகளிலும் வெற்றியை பெற்றுள்ளது. இங்கிலாந்தின் இந்த வெற்றியால் பாகிஸ்தான் அணிக்கு அரை இறுதி செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 28, 2026, 06:28 AM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை.
  • நியூசிலாந்தை வீழ்த்திய இங்கிலாந்து!
  • பாகிஸ்தான் அணிக்கு வாய்ப்பு?

ஐசிசி 2026 டி20 உலக கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று விரைவில் முடிவடைய உள்ளது. குரூப் 1ல் இருந்து தென் ஆப்பிரிக்கா அணி அரை இறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது. மேலும் குரூப் 2 வில் இருந்து இங்கிலாந்து அணி தகுதி பெற்றுள்ளது. இன்னும் மீதமுள்ள இரண்டு இடங்களுக்கு கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. நேற்று இலங்கையில் நடைபெற்ற முக்கியமான சூப்பர் 8 போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி நான்கு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தியுள்ளது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் அரையிறுதி வாய்ப்பை பெறலாம் என்ற நிலையில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி தோல்வியை சந்தித்தது. நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான வெற்றியின் மூலம் இங்கிலாந்து சூப்பர் 8 சுற்றில் மூன்று போட்டிகளிலும் வெற்றியை பெற்றுள்ளது. இங்கிலாந்தின் இந்த வெற்றியால் பாகிஸ்தான் அணிக்கு அரை இறுதி செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க | IND vs WI: வெஸ்ட் இண்டீஸ் போட்டி.. சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவாரா? முழு விவரம்

பாகிஸ்தானின் நிலை என்ன?

சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 2வில் இடம் பெற்றுள்ள பாகிஸ்தான் அணி தங்களது முதல் சூப்பர் 8 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை எதிர்கொண்டது. ஆனால் மழையால் அந்த ஆட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டதால், நியூசிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு தல ஒரு புள்ளிகள் கிடைத்தது. அதனை தொடர்ந்து இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் பாகிஸ்தான் தோல்வியடைந்தது. இதன் மூலம் தற்போது ஒரு புள்ளியுடன் குரூப் 2 வில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. மறுபுறம் நியூசிலாந்து மூன்று போட்டிகளில் மூன்று புள்ளிகளுடன் நல்ல நெட் ரன் ரேட்டில் 2வது இடத்தில் உள்ளது. எனவே பாகிஸ்தான் அணி அரை இறுதிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் இன்று நடைபெற உள்ள இலங்கை அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டும். 

சாதாரண வெற்றி பத்தாது!

பாகிஸ்தான் அணி இந்த போட்டியில் இலங்கையை வெற்றி பெற்றால் மட்டும் போதாது. நல்ல நெட் ரன் ரேட்டில் வெற்றி பெற வேண்டும். அப்படி வென்றால் தான் நியூசிலாந்து அணியை முந்தி இரண்டாவது இடத்தை பிடிக்க முடியும். இலங்கை அணிக்கு எதிராக இன்று நடைபெறும் போட்டியில் பாகிஸ்தான அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தால், பெரிய ஸ்கோரை அடித்து 65 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும். அல்லது பாகிஸ்தான அணி சேசிங் செய்தால் இலங்கை அணி நிர்ணயத்தை இலக்கை 13.1 ஓவர்களுக்குள் அடித்து வெற்றி பெற வேண்டும். 

பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இந்த இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றை நிறைவேற்றினால் மட்டுமே பாகிஸ்தான் அணி நியூசிலாந்து அணியின் நெட் ரன் ரேட்டை முந்தி, குரூப் 2 வில் இருந்து அரை இறுதிக்கு தகுதி பெற முடியும். பாகிஸ்தான் அணியின் அரை இறுதி வாய்ப்பு தற்போது அவர்களது கையில் உள்ளது. இதனால் என்ன செய்யப் போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். பாகிஸ்தான் ரசிகர்கள் அரை இறுதிக்கு செல்வார்களா என்று அந்த அணியின் ரசிகர்கள் பார்த்து வருகின்றனர். சொந்த மண்ணில் விளையாடும் இலங்கை அணிக்கு இது கடைசி போட்டி என்பதால், அவர்களும் வெற்றி பெற கடுமையாக போராடுவார்கள். 

மேலும் படிக்க | அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!

About the Author
