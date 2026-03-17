அடித்தது லக்! ஐபிஎல் தொடரில் கேப்டனாகும் இஷான் கிஷன்! வெளியான அறிவிப்பு!

ஐபிஎல் 2026 வரும் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. பலரும் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து இருந்த இந்த போட்டிக்கான முதல் பாதி அட்டவணையும் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் முழு அட்டவணை பிறகு வெளியிடப்படும் என்று பிசிசிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மார்ச் 28ம் தேதி நடைபெறும் முதல் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பெங்களூரில் உள்ள சின்னசாமி மைதானத்தில் மோத உள்ளனர். முதல் போட்டிக்காக இரு அணிகளும் தீவிரமான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஐபிஎல் தொடரில் உள்ள 10 அணிகளிலும் வெளிநாட்டு வீரர் ஒருவர் கேப்டனாக இருப்பது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு மட்டுமே. இருப்பினும் ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் இந்த சீசனில் கேப்டன் பதவியில் இருந்து மாற்றப்படலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
பாட் கம்மின்ஸ் காயம்
ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் கேப்டனும், உலகின் தலைசிறந்த ஆல் ரவுண்டர்களில் ஒருவருமான பாட் கம்மின்ஸ் கடந்த ஓர் ஆண்டாக காயத்தால் அவதிப்பட்டு வருகிறார். கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற சர்வதேச தொடரின் போது அவருக்கு முதுகு பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக அவர் பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகளை தவறவிட்டார். குறிப்பாக ஆஷஸ் போன்ற முக்கிய தொடர்களிலும் அவர் அதிகமான போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. மேலும் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த டி20 உலக கோப்பை போட்டியிலும் அவர் முழுமையாக விலகினார். பாட் கம்மின்ஸ் போன்ற முக்கிய வீரர்கள் இல்லாததால் ஆஸ்திரேலியா அணி லீக் போட்டியிலேயே வெளியேறி அதிர்ச்சி அளித்தது. சமீபத்தில் தனது காயம் பற்றி பேசிய பாட் கம்மின்ஸ், "அடுத்து சில வாரங்களில் மீண்டும் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்க உள்ளேன். மருத்துவரின் அனுமதி பெற்ற பிறகே ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடுவேன்" என்றும் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் அவர் ஐபிஎல் 2026ன் முதல் பாதியில் பங்கேற்க மாட்டார் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
இஷான் கிசான் புதிய கேப்டன்?
பாட் கம்மின்ஸ் இல்லாத நிலையில் அடுத்ததாக யாரை கேப்டனாக நியமிக்கலாம் என்ற யோசனையில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இறங்கியுள்ளது. மற்றொரு ஆஸ்திரேலிய வீரர் டிராவிஸ் ஹெட் இருந்தாலும் ஒரு இந்திய வீரருக்கு கேப்டன்சி வழங்க வேண்டும் என்று சன்ரைசஸ் நிர்வாகம் உறுதியாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அபிஷேக் சர்மா போன்ற தொடக்க வீரர் மற்றும் நிதிஸ் குமார் ரெட்டி போன்ற ஆல் ரவுண்டர் இருந்தாலும், அவர்களுக்கு பெரிதாக கேப்டன்சி அனுபவம் இல்லை. எனவே சமீபத்தில் டி20 உலக கோப்பையில் சிறப்பாக விளையாடி இருந்த இஷான் கிஷனுக்கு கேப்டன்சி பொறுப்பை வழங்கலாமா என்று சன்ரைசஸ் நிர்வாகம் யோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார் இஷான் கிசான். குறிப்பாக தனது சொந்த மாநில அணிக்கு கேப்டனாக செயல்பட்டு வெற்றிகளையும் பெற்று தந்துள்ளார். சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பையில் ஜார்கண்ட் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்ட இஷான் கிஷான் அந்த அணிக்கு முதல் முறையாக கோப்பை வென்று தனது கேப்டன்சி திறமையும் நிரூபித்துள்ளார். குறிப்பாக பைனலில் 49 பந்துகளில் 101 ரன்கள் அடித்து அணியின் வெற்றி வாய்ப்பை உறுதி செய்தார். இது போன்ற சாதனைகள் காரணமாக தான் அவருக்கு தற்போது கேப்டன்சி பதவி தேடி வந்துள்ளது.
சன்ரைசஸ் ஹைதராபாத் அணியின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?
கடந்த சில சீசனங்களாக சன்ரைசஸ் ஹைதராபாத் அணி சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது. குறிப்பாக ஒவ்வொரு போட்டியிலும் 250 ரன்கள் அடிக்க வேண்டும் என்ற டார்கெட்டை வைத்து அதிரடியாக விளையாடி வருகிறது. இன்று அனைத்து அணிகளும் பவர் பிளேயில் கூடுதல் அதிரடியாக ஆடுவதற்கு அடித்தளம் போட்டது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி என்று சொல்லலாம். குறிப்பாக அந்த அணியின் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் கூட்டணி பௌலர்களை நாலா புறமும் சிதறடித்து வருகின்றனர். இதனால் சன்ரைசஸ் ஹைதராபாத் அணி விளையாடும் போட்டிகளுக்கு ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இந்த முறை முதல் போட்டியிலேயே கடந்த ஆண்டு சாம்பியன் ஆன ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிக்கு எதிராக சன்ரைசஸ் விளையாட உள்ளது. அதுவும் பெங்களூரில் உள்ள சின்னச்சாமி மைதானத்தில் இந்த போட்டி நடைபெற உள்ளதால் சிக்ஸர் மழைகளை எதிர் பார்க்கலாம் என்று ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். பாட் கம்மின்ஸ் முழுமையாக குணமடைந்து மீண்டும் அணியில் இணையும் வரை, டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, ஹென்ரிச் கிளாசென் போன்ற அதிரடி வீரர்களை கொண்ட பலம் வாய்ந்த சன்ரைசர்ஸ் அணியை இஷான் கிஷன் எவ்வாறு வழிநடத்த போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
சன்ரைஸ் ஹைதராபாத் அணி விவரம்!
பாட் கம்மின்ஸ், இஷான் கிஷன், டிராவிஸ் ஹெட், ஹென்ரிச் கிளாசென், அபிஷேக் சர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், ஹர்ஷல் படேல், கமிந்து மெண்டிஸ், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், ஜெய்தேவ் உனத்கட், ஈஷான் மலிங்கா, ஷிவம் மாவி, அனிகேத் வர்மா, ஹர்ஷ் துபே, ஸீஷன் அன்சாரி, ஆர். ஸ்மரன், சலீல் அரோரா, ஷிவாங் குமார், சாகிப் உசேன், ஓம்கார் தர்மேல், க்ரெய்ன்ஸ் புலேத்ரா, பிரபுல் ஹிங்கே, அமித் குமார்.
