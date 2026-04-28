பஞ்சாப் வெற்றிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த ராஜஸ்தான்! 223 ரன்கள் இலக்கை அசால்ட்டாக முறியடித்து அபார வெற்றி

PBKS vs RR Match Result: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி நிர்ணயித்த 223 ரன்கள் இலக்கை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 19.2 ஓவர்களிலேயே துரத்து வெற்றி பெற்ற நிலையில், பஞ்சா அணிக்கு தோல்வியை பரிசாக கொடுத்துள்ளது.
இன்று (ஏப்ரல் 27) ஐபிஎல் தொடரின் 40 வது போட்டி நியூ சண்டிகர் முல்லன்பூர் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியும் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல் அணியும் மோதின.
பஞ்சாப் முதல் பேட்டிங்
டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் கேப்டன் பராக் முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்தது. வழக்கம்போல் அந்த அணியின் தொடக்க வீரர்களான பிரப் சிம்ரன்சிங் மற்றும் பிரியான்ஸ் ஆர்யா களமிறங்கினர். இருவரும் அவர்களது அணிக்கு நல்ல தொடக்கத்தை கொடுப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பிரியான்ஸ் 29 ரண்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தார். இதை எடுத்து கூப்பர் காணொலி பிரப் சிம்ரன் சிங் உடன் கைகோர்த்து ரன்களை சேர்த்தார்.
பிரப் சிம்ரன் சிங்
முதலில் 37 ரன்களில் முதல் விக்கெட்டை இழந்த பஞ்சாப், 96 ரன்களில் இருந்த போது தனது இரண்டாவது விக்கெட்டை தவறவிட்டது. கூப்பர் காணொலி 30 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார்.. மறுபக்கம் தொடர்ந்து களத்தில் இருந்த பிரப் சிம்ரன் சிங் அரைச்சதம் அடித்து அசத்தினார். இருப்பினும் அவரால் கூடுதல் ரன்கள், சேர்க்க முடியவில்லை. 59 ரண்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
பின்னர் ஸ்ரேயாஸ் 30 ரன்களில் ஆட்டமிளக்க, கடைசி நேரத்தில் மார்க்கஷ் ஸ்டோனிஸ் களம் வந்து அதிரடி காட்டி அரை சதமும் கடந்தார். இதனால் பஞ்சாப் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 222 ரன்கள் எடுத்தது. ராஜஸ்தான் சார்பில் அதிகபட்சமாக யாஷ் ராஜ் 2 விக்கெட்கள் கைப்பற்றினார்.
ராஜஸ்தானுக்கு 223 ரன்கள் இலக்கு
இதை அடுத்து 223 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கியது ராஜஸ்தான் அணி. தொடக்க வீரர்களான வைபவ் சூர்யவன்சி மற்றும் ஜெய்ஸ்வால் நல்ல தொடக்கத்தை கொடுத்து பவர் பிளேவில் ரன்களை குவித்தனர். 3 ஓவர்களிலேயே ராஜஸ்தான் 51 ரன்கள் சேர்த்து நிலையில், தனது முதல் விக்கெட்டை இழந்தது. வைபவ் சூரியவன்சி 43 ரன்களில் ஆட்டம் இழந்தார்.
A SIX to seal the 6th win of the season! #RR claim two crucial points, ending #PBKS' unbeaten streak in New Chandigarh
Scorecard https://t.co/fBbdVnExPZ#TATAIPL | #KhelBindaas | #PBKSvRR | @rajasthanroyals pic.twitter.com/YpTTgGwOfo
— IndianPremierLeague (@IPL) April 28, 2026
RR அணி அபார வெற்றி
இதனைத் தொடர்ந்து ஜெய்ஸ்வால் 51 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ரியான் பராக் 29, துரு ஜுரல் 16 ரன்களுக்கும் அவுட் ஆகினர். இந்த நிலையில் கடைசி வரை களத்தில் நின்று டோனோவன் ஃபெரைரா மற்றும் இம்பேக்ட் பிளேயர் சிவம் துபே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு வெற்றியை பெற்றுக் கொடுத்தனர். அந்த அணி 19.2 ஓவர்களிலேயே 228 ரன்கள் குவித்து வெற்றியை பதவு செய்தது.
பஞ்சாப் அணிக்கு முதல் தோல்வி
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு இது முதல் தோல்வி ஆகும். இத்தொடரில் அவர்கள் 6 வெற்றிகளை தொடர்ந்து பெற்று வந்த நிலையில், தற்போது முதல் தோல்வியை அடைந்துள்ளனர்.
புள்ளி பட்டியலில் மாற்றம்
ராஜஸ்தான் அணி பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வென்றதன் மூலம் 2 புள்ளிகளைப் பெற்று 12 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது. அந்த இடத்தில் இருந்த சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (ஸ்ற்) அணி 4 வது இடத்திற்கு கீழ இறங்கி உள்ளது.
முதல் இடத்தில் பஞ்சாப் அணி
மறுபக்கம் பஞ்சாப் அணி தனது முதல் இடத்திலேயே உள்ளது. அவர்கள் இதுவரை 8 போட்டிகளில் விளையாடி, அதில் 6ல் வெற்றி பெற்று உள்ளனர். இதில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டி மழையால் ரத்தானது. அதன் காரணமாக அப்போட்டியில் அவர்களுக்கு ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது. இதனால் அந்த அணி 13 புள்ளிகளுடன் உள்ளது.
ராஜஸ்தான் மற்றும் பஞ்சாப் அணிகளின் அடுத்தடுத்த போட்டிகள்
ராஜஸ்தான் அணி தனது அடுத்த போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது இப்போட்டி மே 1 அன்று ஜெய்ப்பூர் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. அதேபோல் பஞ்சாப் அணி தனது அடுத்த போட்டியில் சுக்மன் வில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது இப்போ ஒட்டி மே 3ஆம் தேதி அகமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
