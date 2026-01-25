English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • CSK பிளே ஆஃப் செல்வது உறுதி.. அது இந்த வீரரால் மட்டுமே நடக்கும்! விவரம் இதோ

CSK பிளே ஆஃப் செல்வது உறுதி.. அது இந்த வீரரால் மட்டுமே நடக்கும்! விவரம் இதோ

CSK IPL 2026 Latest News: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை ஐபிஎல் 2026ல் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு இந்த வீரர்தான் அழைத்து செல்வார் என கிரிக்கெட் விமர்சகர் பிரசன்னா அகோரம் (Pdogg) கூறி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 25, 2026, 02:17 PM IST
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
  • டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் பிளே ஆஃப் அழைத்து செல்வார்
  • முழு விவரம்

Trending Photos

பாகிஸ்தானை முறியடித்து... இந்திய அணி புதிய சாதனை - அடேங்கப்பா...!
camera icon8
Ind vs NZ
பாகிஸ்தானை முறியடித்து... இந்திய அணி புதிய சாதனை - அடேங்கப்பா...!
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார நகரங்கள்.. சென்னைக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
Richest Cities
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார நகரங்கள்.. சென்னைக்கு எந்த இடம்?
ரஜினி - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
இந்தியாவுக்கு Visa Free எண்ட்ரி கொடுத்த புதிய 2 நாடுகள்! பாஸ்போர்ட் இருந்தா போதும்...
camera icon7
Visa Free
இந்தியாவுக்கு Visa Free எண்ட்ரி கொடுத்த புதிய 2 நாடுகள்! பாஸ்போர்ட் இருந்தா போதும்...
CSK பிளே ஆஃப் செல்வது உறுதி.. அது இந்த வீரரால் மட்டுமே நடக்கும்! விவரம் இதோ

தென்னாப்பிரிக்காவில் தற்போது SA20 தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் இறுதி போட்டி இன்று (ஜனவரி 25) நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில், கேசவ் மகாராஜ் தலைமையில் விளையாடும் பிரிட்டோரியா கேபிடல்ஸ் அணியும் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டன் கேப்ஸ் அணியும் மோத இருக்கின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

Dewald Brevis Performance In SA20: பிரிட்டோரியா கேபிடல்ஸ் அணியை இறுது போட்டிக்கு அழைத்து வந்த டெவால்ட் ப்ரீவிஸ்

கேசவ் மகாராஜின் பிரிட்டோரியா கேபிடல்ஸ் அணி இத்தொடரின் தொடக்கத்தில் சொதப்பியது. ஆனால் அதன்பின் கம்பேக் கொடுத்து சிறப்பான அட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தற்போது கோப்பையை நெருங்கி இருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணமாக சிஎஸ்கே வீரர் டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் உள்ளார். அவரும் தொடரின் தொடக்கத்தில் கடுமையாக சொதப்பினார். இருப்பினும் ஃபார்முக்கு திரும்பிய அவர் முக்கிய போட்டிகளில் அதிரடியாக விளையாடி தனது அணியை இறுதி போட்டி வரை அழைத்து வந்திருக்கிறார். 

JSK vs Pretoria Capitals: ஜேஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக அசத்தல் ஆட்டம் 

குறிப்பாக பிளே ஆஃப் சுற்று மற்றும் அதற்கு முந்தைய போட்டியில் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்திருக்கிறார். ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் மோதிய பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முந்தைய போட்டியில் பிரிட்டோரியா கேபிடல்ஸ் அணி கடுமையாக சொதப்பியது. அந்த அணி 7 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்களை இழந்து ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்தது. அப்போது களத்தில் இருந்த டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் சிறப்பாக விளையாடி அணிக்கு ரன்களை சேர்த்தார். இது அப்போட்டியில் அந்த அணியை வெற்றி பெற செய்ய மிகவும் முக்கியமான ஒரு திருப்பமாக அமைந்தது. 

SA20: பிளே ஆஃப்பில் 75 ரன்கள்  

அப்போட்டியில் ப்ரீவிஸ் 47 பந்துகளில் 53 ரன்கள் எடுத்து ஒரு நிதானமான பக்குவமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தினார். அதன்பின், பிளே ஆஃப் சுற்றில் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டன் கேப்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 38 பந்துகளில் 75 ரன்கள் குவித்து அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதன்மூலம் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அணியை காப்பாற்றவும் தெரியும் தேவைப்படும் நேரத்தில் அதிரடியான அட்டத்தை விளையாடி அணிக்கு ரன்களை சேர்க்கவும் முடியும் என்பதை நிரூபித்தார். 

இந்த நிலையில், ஐபிஎல்லில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிச்சயமாக பிளே ஆஃப் செல்லும் அது டெவால்ட் ப்ரீவிஸால் நடக்கும் என கிரிக்கெட் விமர்சகர் பிரசன்னா அகோரம் தெரிவித்துள்ளார். அவர் யூடியூப்பில் முன்னாள் வீரர் அஸ்வினுடன் இது தொடர்பாக பேசினார். 

Dewald Brevis: டெவால்ட் ப்ரீவிஸை புகழ்ந்து தள்ளிய பிரசன்னா அகோரம் 

டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் குறித்து பேசிய அவர், தென்னாப்பிரிக்கா மைதானங்களில் கண்டீஸன்களை கணிப்பது என்பது மிகவும் கடினமான ஒன்று. அப்படியான மைதானங்களில் டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் சிறப்பாக விளையாடி இருக்கிறார். ஜேஎஸ்கே அணிக்கு எதிரான போட்டி வாண்டரர்ஸ் மைதானத்தில் நடந்தது. அங்கு பந்து சரமாரியாக திரும்பியது. அந்த சூழலில், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் 47 பந்துகளில் 53 ரன்கள் குவித்து அசத்தி பிரிட்டோரியா கேபிடல்ஸ் அணி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளார். ப்ரீவிஸ் சிறந்த வீரர். அவர் சொதப்பும்போது, பலரும் அவரது பயிற்சியாளர் அவரிடம் என்ன சொல்வார்கள் என தெரியவில்லை என சாடுவார்கள். 

CSK IPL 2026: சிஎஸ்கே அணியை பிளே ஆஃப் கொண்டு செல்வார் 

சவுரவ் கங்குலி மாதிரியான ஒருவருக்கு டெவால்ட் ப்ரீவிஸின் திறமையை வெளிக்கொண்டுவர தெரியாதா? ஒரு ரிஸ்க் கிரிக்கெட் ஆடும்போது தோல்விகள் என்பது வரதான் செய்யும். அவர்கள் போன்ற வீரர்கள் இக்கட்டான சூழல்நிலையில் காப்பாற்றக்கூடியவர்கள். அதற்கு உதாரணம்தான் ஜேஎஸ்கே அணிக்கு எதிரான ஆட்டம். எனவே சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். அவர் வருவாரு, சிஎஸ்கே அணியை பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு நிச்சயம் கொண்டு செல்வார் என டெவால்ட் ப்ரீவிஸை புகழ்ந்து பேசினார். 

மேலும் படிக்க: விராட் கோலி சாதனையை முறியடித்த ஹர்திக் பாண்டியா.. அடுத்தது ரோகித் சர்மாதான்! முழு விவரம்

மேலும் படிக்க: டி20 உலகக் கோப்பை.. பாகிஸ்தான் விலகல்? அடுத்த அதிர்ச்சி! முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
CSKDewald BrevisIPL 2026Sa20

Trending News