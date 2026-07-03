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போர்ச்சுகல் போராடி வெற்றி; ரொனால்டோவின் மிரட்டல் கோல் - கண்ணீர் கடலில் குரேஷியா

Portugal vs Croatia : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் குரேஷியா அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி, கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் போர்ச்சுகல் அணி ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 03, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:35 AM IST
போர்ச்சுகல் போராடி வெற்றி; ரொனால்டோவின் மிரட்டல் கோல் - கண்ணீர் கடலில் குரேஷியா
Image Credit: Image Credit : Portugal vs Croatia (Image Source : X)Source: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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போர்ச்சுகல் போராடி வெற்றி; ரொனால்டோவின் மிரட்டல் கோல் - கண்ணீர் கடலில் குரேஷியா
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