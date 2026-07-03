/போர்ச்சுகல் போராடி வெற்றி; ரொனால்டோவின் மிரட்டல் கோல் - கண்ணீர் கடலில் குரேஷியா

FIFA World Cup 2026, Portugal vs Croatia : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்று போட்டிகள் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி உள்ளன. ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் முக்கியமான போட்டி இன்று நடைபெற்றது. கனடா தலைநகர் டொரோண்டோ நகரில் இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை 4.30 மணிக்கு தொடங்கிய போட்டியில் போர்ச்சுகல் - குரேஷியா அணிகள் மோதின.
41 வயதான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தலைமையில் போர்ச்சுகல் அணியும், 40 வயதான லுகா மோட்ரிக் தலைமையில் குரேஷியா அணியும் களம் கண்டன. இரு ஐரோப்பிய அணிகளும் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் மோதிக்கொள்வதால் கடும் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அப்படியிருக்க, முதல் பாதி முழுவதும் இரு அணியும் கோல் அடிக்காமல் பரபரப்பாகவே சென்றது. போர்ச்சுகல் முதல் பாதியில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது.
ஆனால் இரண்டாம் பாதியில் தொடக்கத்திலேயே குரேஷியா பல வாய்ப்புகளை உருவாக்க தொடங்கியது. 53வது நிமிடத்தில் இவான் பெரிசிக் கோல் அடித்து குரோஷியா ரசிகர்களை குஷியாக்கினார். அதில் 10வது நிமிடத்தில், அதாவது 63வது நிமிடத்தில் ரொனால்டோ ஒரு கோல் அடித்தார், ஆனால் VAR-ஐ சரிபார்த்ததில் அது off-side என அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கிடையே ராமோஸ் உள்ளே வந்தார்.
துவண்டு போன ரொனால்டோவுக்கு, 66வது நிமிடத்தில் பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைக்க, அவரும் பூஸ்டாகிவிட்டார். பெனால்டியை சரியாக பயன்படுத்தி, கோல் அடிக்க போட்டி சமன் அடைந்தது. ரொனால்டோவுக்கு இதுதான் பிபா உலகக் கோப்பையில் முதல் நாக்அவுட் கோல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதனால், ரொனால்டோ செம எனர்ஜியில் ஓடிக்கொண்டிருந்தார். ஆனால், 81வது நிமிடத்தில் ரொனால்டோ வெளியே அழைக்கப்பட்டார். இது ரசிகர்களுக்கு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இன்னும் 10 நிமிடம் மற்றும் எக்ஸ்ட்ரோ டைம் மட்டுமே இருக்கிறது. ஆட்டமோ 1-1 என சமனில் இருக்கிறது.
இந்த நேரத்தில் ஏன் ரொனால்டோவை வெளியே அனுப்புகிறார்கள்?, ஒருவேளை அரைமணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் வந்து, அதிலும் கோல் அடிக்காமல் பெனால்டி ஷூட்அவுட் வந்து, அதில் ரொனால்டோ கோல் அடிக்க முடியாமல் போய்விடுமோ, ரொனால்டோவுக்கு இது கடைசி போட்டியாகிவிடுமோ என அவரது ரசிகர்கள் கவலையில் ஆழ்ந்தனர்.
ஆனால், அவர்கள் வயிற்றில் ராமோஸ் பாலை வார்த்தார். 94வது நிமிடத்தில் ஒரு ஹெட்டர் மூலம் கோல் அடித்து ஆட்டத்தை போர்ச்சுகல் பக்கம் திருப்பினார். மொத்தம் 10 நிமிடம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் 10 நிமிடத்தை தாண்டியும் நேரம் வழங்கப்பட்டது. அப்படியிருக்க, 104வது நிமிடத்தில் குரேஷியா ஒரு கோல் அடிக்க ஆட்டம் 2-2 என்ற கணக்கில் மீண்டும் டிரா ஆனது.
ஆனால், அதை Snicko meter மூலம் பார்த்து, VAR-இல் offside என அறிவிக்கப்பட்டது. இது குரேஷிய வீரர்களையும், மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்களையும் கடும் அதிருப்தி அடைய வைத்தது. குரேஷிய ரசிகர்கள் கோஷங்களை எழுப்பி, பாட்டில்களை தூக்கி எறிய மைதானமே பரபரப்படைந்தது.
இறுதியில் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் போர்ச்சுகல், குரேஷியாவை வீழ்த்தி ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது. ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் பலம் வாய்ந்த ஸ்பெயின் அணியை போர்ச்சுகல் எதிர்கொள்கிறது, இப்போட்டி இந்திய நேரப்படி வரும் ஜூலை 7ஆம் தேதி (திங்கள்) நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது.
rtugal have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
குரேஷியா அணி நாக்-அவுட்டான நிலையில், அதன் கேப்டன் லுகா மோட்ரிக்கிற்கு இதுதான் கடைசி போட்டியாக இருக்கும். அவரும் போட்டிக்கு கடும் வருத்தத்தில் ஆழ்ந்தார். ரசிகர்களும் அவரை பெயரை கூச்சலிட்டு கொண்டாடினர். எது எப்படியோ, ரொனால்டோவை கூடுதலாக இன்னும் ஒரு போட்டியில் பார்க்கலாம் என்பது ரசிகர்களுக்கு நிம்மதி அளித்துள்ளது.