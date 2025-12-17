English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • Mumbai Indians: 6வது கோப்பை உறுதி! மும்பையின் அதிரடி பிளேயிங் 11 இது தான்!

Mumbai Indians: 6வது கோப்பை உறுதி! மும்பையின் அதிரடி பிளேயிங் 11 இது தான்!

ஐபிஎல் 2026 ஏலத்திற்கு பின்பு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முழு விவரம். 6வது கோப்பையை வெல்ல தயாரான அணி. மொத்த வீரர்களின் லிஸ்ட் இதோ.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 17, 2025, 04:21 PM IST
  • ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம்!
  • குட்டி பட்ஜெட்டில் பெரிய டீல்!
  • மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முழு விவரம்

Trending Photos

IPL: ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 9 Uncapped வீரர்கள்
camera icon9
IPL
IPL: ஏலத்தில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போன 9 Uncapped வீரர்கள்
பிரபல இயக்குநரின் 4 வயது மகன் மரணம்! லிஃப்ட்டிற்குள் மாட்டிக்கொண்டதால் சோகம்..
camera icon7
KGF 2
பிரபல இயக்குநரின் 4 வயது மகன் மரணம்! லிஃப்ட்டிற்குள் மாட்டிக்கொண்டதால் சோகம்..
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
Mumbai Indians: 6வது கோப்பை உறுதி! மும்பையின் அதிரடி பிளேயிங் 11 இது தான்!

ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்த நிலையில், 5 முறை சாம்பியனான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது வழக்கமான ஸ்டைலில் சில ஸ்மார்ட்டான மூவ்களை செய்துள்ளது. கையில் மிகக்குறைந்த தொகையாக ரூ. 2.75 கோடி மட்டுமே இருந்தபோதிலும், அணியின் சமநிலையை வலுப்படுத்தும் வகையில் 5 வீரர்களை மும்பை அணி வாங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, தென்னாப்பிரிக்காவின் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் குவின்டன் டி காக்கை மிகக்குறைந்த விலையில் தட்டித் தூக்கியது மும்பை ரசிகர்களுக்கு பெரிய சர்ப்ரைஸ்!

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | ரூ.14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே வாங்கிய கார்த்திக் சர்மா! இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பு இல்லையா?

ஏலத்தில் மும்பையின் அணுகுமுறை

ஏற்கனவே ஹர்திக் பாண்டியா, ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், பும்ரா போன்ற ஜாம்பவான்களை கொண்ட மும்பை அணி, ஏலத்திற்கு முன்பே தனது Core டீமை செட் செய்துவிட்டது. இதனால் பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை. இருப்பினும், அணியின் பெஞ்ச் வலிமையை அதிகரிக்கவும், இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கவும் இந்த ஏலத்தை பயன்படுத்திக்கொண்டனர். 

புதிய வரவுகள்

இந்த ஏலத்தில் மும்பை அணியின் மிகப்பெரிய Steal குவின்டன் டி காக் தான். அனுபவமிக்க இந்த விக்கெட் கீப்பரை அடிப்படை விலையான ரூ. 1 கோடிக்கு வாங்கியது மும்பை நிர்வாகத்தின் சாமர்த்தியத்தை காட்டுகிறது. ஏற்கனவே மும்பை அணிக்காக சாம்பியன் பட்டங்களை வென்று கொடுத்தவர் இவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு, 4 இளம் இந்திய வீரர்களைத் தலா ரூ. 30 லட்சத்திற்கு வாங்கியுள்ளனர்.

  • முகமது இசார் (Mohammad Izhar)
  • டானிஷ் மலேவர் (Danish Malewar)
  • அதர்வா அன்கோலேகர் (Atharva Ankolekar)
  • மயங்க் ராவத் (Mayank Rawat)

விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்

ஏலத்திற்கு முன்பே மும்பை அணி சில முக்கிய மாற்றங்களை செய்தது. லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியிடமிருந்து ஆல்-ரவுண்டர் ஷர்துல் தாக்கூரை வாங்கியது. இதற்கு மாற்றாக அர்ஜுன் டெண்டுல்கரை லக்னோவுக்கு அனுப்பியது. மேலும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடமிருந்து ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட் மற்றும் கேகேஆர் அணியிடமிருந்து மயங்க் மார்கண்டே ஆகியோரையும் டிரேட் மூலம் அணியில் சேர்த்துள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் சுழற்பந்து வீச்சாளர் முஜீப் உர் ரஹ்மான் உட்பட 10 வீரர்களை அணி விடுவித்தது. ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில், ரோஹித் சர்மாவின் அனுபவ ஆலோசனையில், பும்ராவின் அசுர வேகத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் 6-வது முறையாக கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் உள்ளது.

மும்பை இந்தியன்ஸ் முழு அணி விவரம்

ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, குவின்டன் டி காக் (WK), ராபின் மின்ஸ் (WK), ரியான் ரிக்கல்டன் (WK), நமன் திர், ஷெர்ஃபேன் ரூதர்ஃபோர்ட், மயங்க் ராவத், டானிஷ் மலேவர், ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), மிட்செல் சான்ட்னர், வில் ஜாக்ஸ், கார்பின் போஷ், ராஜ் பாவா, அதர்வா அன்கோலேகர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, டிரெண்ட் போல்ட், தீபக் சஹார், ஷர்துல் தாக்கூர், மயங்க் மார்கண்டே, ஏ.எம். கசன்பர், அஸ்வினி குமார், ரகு சர்மா, முகமது இசார்.

மேலும் படிக்க | ஏலத்தில் தவறவிட்ட சிஎஸ்கே! பதிரானா வெளியிட்ட எமோஷனல் பதிவு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Mumbai IndiansIPL Mini Auction 2026MI Playing 11IPL 2026

Trending News