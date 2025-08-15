English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CSK கேப்டன் ருதுராஜ் செய்க்வாட்டின் கீழ் விளையாடபோகும் ப்ரித்வி ஷா.. என்ன மேட்டர்?

Prithvi Shaw: மும்பையில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு, ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான மகாராஷ்டிரா அணியில் பிரித்வி ஷா இணைந்துள்ளார்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 15, 2025, 11:23 AM IST

Trending Photos

EPS ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்கிறதா? மக்களவையில் கிடைத்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Eps Pension
EPS ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்கிறதா? மக்களவையில் கிடைத்த முக்கிய அப்டேட்
Fast Food வியாபாரத்தில் அதிக லாபம் பார்க்கும் நாடு! எது தெரியுமா?
camera icon6
world fast food
Fast Food வியாபாரத்தில் அதிக லாபம் பார்க்கும் நாடு! எது தெரியுமா?
இந்தாண்டில் ஓய்வு பெறும் இந்திய வீரர்கள்.. ரோகித், கோலி இருக்காங்களா?
camera icon5
Team India
இந்தாண்டில் ஓய்வு பெறும் இந்திய வீரர்கள்.. ரோகித், கோலி இருக்காங்களா?
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 14 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 14 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
CSK கேப்டன் ருதுராஜ் செய்க்வாட்டின் கீழ் விளையாடபோகும் ப்ரித்வி ஷா.. என்ன மேட்டர்?

திறமைவாய்ந்த கிரிக்கெட் வீரர் ப்ரித்வி ஷா, சமீபத்தில் அவரது பயணத்தில் பெரும் சரிவை சந்தித்தார். கிட்டத்தட்ட அவரது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையே முடிந்துவிட்டதாக பலரும் நினைத்தனர். அவர் மேல் பல குற்றச்சாட்டுகளும் இருந்தன. ஆனால் தற்போது தனது தவறுகளை உணர்ந்து ஒரு தீர்க்கமான முடிவை அவர் எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. 

ப்ரித்வி ஷா உள்ளூர் அணியான மும்பை அணிக்காக விளையாடி வந்த நிலையில், திடீரென அந்த அணியை விட்டு விலகினார். 17 வருடங்களாக மும்பை அணியுடனான பந்தத்தை ப்ரித்வி ஷா முறித்துக்கொண்டது அனைவருக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் இதற்கு பின்னால் பல காரணங்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அணியின் கேப்டன் அஜிங்கியா ராஹானேவுடன் ப்ரித்வி ஷாவுக்கு சுமூகமான உறவு இல்லை என்றும் கடந்த சில காலமாக அவருக்கு போதுமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை என்றும் அவர் ஓரங்கட்டப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

ப்ரித்வி ஷா தற்போது மும்பை அணியிடம் தடையில்லா சான்றிதழ் பெற்று மகாராஷ்டிரா அணியில் இணைந்துள்ளார். அவர் தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை பழைய நிலைக்கு மாற்ற நினைப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன. அவருக்கு மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட் சங்கத்திடம் இருந்து அழைப்பு வந்துள்ளது. இது ப்ரித்வி ஷாவுக்கு ஒரு புதிய தொடக்கத்தை தேடிக்கொள்ள ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. 

இந்த நிலையில்தான், ப்ரித்வி ஷா ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையின் கீழ் விளையாட இருக்கிறார். மகாராஷ்டிரா அணியின் கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் செயல்பட்டு வருகிறார். தற்போது ப்ரித்வி ஷா மகாராஷ்டிரா அணியில் சேர்ந்துள்ளது அந்த அணிக்கு கூடுதல் பலமாக அமைந்திருக்கிறது. சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான வேகத்திலேயே சதம் அடித்து மிரட்டிய ப்ரித்வி ஷா, அதன்பின்னர் தனது ஃபார்மை இழந்தார். அவரது ஃபிட்னஸ் குறித்து பலரும் விமர்சித்தனர். தற்போது கிரிக்கெட்டில் புதிய அத்யாயத்தை உருவாக்கவுள்ள ப்ரித்வி ஷா, அவரது ஃபார்மை மீட்டெடுக்க வேண்டும்.   

ப்ரித்வி ஷா இதுவரை 12 சர்வதேச கிரிகெட்டில் விளையாடி இருக்கிறாஅர். அதில் அவர் 528 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதில் 1 சதம் மற்றும் 2 அரைசதங்கள் அடங்கும். அதேபோல், முதல் தர கிரிக்கெட்டில் அவர், 58 போட்டிகளில் விளையாடி 4556 ரன்களை குவித்துள்ளார். மொத்தம் 13 சதங்கள் மற்றும் 18 அரைசதங்கள் விளாசி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: 2025 ஆசிய கோப்பை தொடர்.. ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா விளையாடுவாரா? மாட்டாரா?

மேலும் படிக்க: இந்திய டி20 அணியில் இருந்து சுப்மன் கில் நீக்கம் - கவுதம் கம்பீர் அதிரடி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Prithvi ShawRuturaj GaikwadCSKmaharashtra teamMumbai Team

Trending News