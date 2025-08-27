என்னை போல் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.. இளைஞர்களுக்கு புஜாரா அறிவுரை!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் அனுபவமான பேட்ஸ்மேன் சேட்டேஷ்வர் புஜாரா. 2010 முதல் 2023 வரையில் 13 ஆண்டுகள் இந்தியாவுக்காக 103 டெஸ்ட் போட்டிகள் விளையாடி 43.6 சராசரியில் 7,195 ரன்கள் அடித்துள்ளார். குறிப்பாக இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவில் 2 தொடர்களை வென்று சாதனை படைத்ததற்கு இவரது பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானது.
கிரிக்கெட் பயணமும் ஸ்பெஷலாக இருந்தது
தொடக்கத்திலிருந்து, சச்சின், டிராவிட், சைவராக நங்கூரம் பிடித்து பொறுமை, நிலைப்பட்ட பேட்டிங் உத்தியில் ஓர் டெஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருந்தது புஜாராவின் முன்னிலை. ஒருநாள் போட்டிகளில் மற்றும் ஐபிஎல்-இல் பெரிய விளைவுகள் கிடைக்காததால், அவரை "டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்" என்ற பெயர் மட்டுமே சூட்டப்பட்டது. 2021-ஆம் ஆண்டில் ஐபிஎல்-ல் CSK அணியில் சேர்த்து வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு விளையாட முடியாமல் இருந்தார்.
'என்னை போல் செய்யாதீர்கள்'
ஓய்வுக்குப் பிறகு இளம் வீரர்களுக்குத் அறிவுரை வழங்கிய புஜாரா, "தற்போது வெள்ளைப் பந்து (T20/ODI) போட்டிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அதிகம். டெஸ்ட்டில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வாய்ப்பு பெறுவது அரிது," எனத் தெரிவித்துள்ளார். "நீங்கள் ரஞ்சி மற்றும் இன்னும் சில உள்நாட்டு போட்டிகளுக்கு அற்புதமாக விளையாடினால்தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனால் டி20, ஒருநாள் போட்டிகளில் அவ்வளவு முயற்சி செய்து ஆடியால் மட்டும் வாய்ப்பு ஓரளவு கிடைக்கும்," என விளக்கினார்.
மூன்று விதமான போட்டிகளிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்துகிறார். "நான் டெஸ்ட்டில் மட்டும் கவனம் செலுத்தியதால் மரியாதை, சாதனை கிடைத்த போதிலும், மற்ற கிரிக்கெட் வடிவில் வாய்ப்புகள் குறைவாக இருந்தது. அதனால் இளம் வீரர்கள் புதிய காலத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்பட வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எனவே இளைஞர்கள் அனைத்து ஃபார்மெட்டிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நான் அதை தவற விட்டு விட்டேன்." என புஜாரா நவீன கிரிக்கெட் சூழலை எடுத்துரைத்தார்.
புஜாராவின் நிறைவுகள்
- 13 ஆண்டுகளில் 7,195 டெஸ்ட் ரன்கள் (இந்திய அளவில் 8வது அதிகமான ரன்கள்)
- ஆஸ்திரேலியா-விருது மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது (49.38 சராசரி, 5 சதங்கள்)
- சவுராஷ்டிரா மாவட்டத்தில் உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் பல சாதனைகள்
- ஹார்ட்கோர் டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் – நிமிர்ந்த மனஉறுதி, பொறுமை, டீம் பில்லிங்
மேலும் படிக்க: Ashwin : வெளிநாட்டு டி20 லீக் போட்டிகளில் விளையாடப்போகும் அஸ்வின்
மேலும் படிக்க: அடுத்தது இவரா? முக்கிய முடிவை எடுத்த மற்றொரு CSK வீரர்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ