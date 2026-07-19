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"இந்தியக் கால்பந்தின் பயணம் தொடங்கியது" - பிபா தலைவருக்கு ’ஜீ’ புனித் கோயங்கா நெகிழ்ச்சி கடிதம்

Punit Goenka : உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் முடிவடைய உள்ள நிலையில், ஜீ குழுமத்துக்கு நன்றி தெரிவித்த பிபா தலைவருக்கு, புனித் கோயங்கா பதிலுக்கு நன்றி தெரிவித்து நெகிழ்ச்சி கடிதம் எழுதியுள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 19, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:41 PM IST
"இந்தியக் கால்பந்தின் பயணம் தொடங்கியது" - பிபா தலைவருக்கு ’ஜீ’ புனித் கோயங்கா நெகிழ்ச்சி கடிதம்
Image Credit: Punit Goenka, ZEE PresidentSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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"இந்தியக் கால்பந்தின் பயணம் தொடங்கியது" - பிபா தலைவருக்கு புனித் கோயங்கா கடிதம்
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