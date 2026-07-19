/"இந்தியக் கால்பந்தின் பயணம் தொடங்கியது" - பிபா தலைவருக்கு ’ஜீ’ புனித் கோயங்கா நெகிழ்ச்சி கடிதம்

Punit Goenka : உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழாவின் இறுதிப் போட்டி நடைபெறவுள்ள சூழலில், இந்தியாவில் கால்பந்து விளையாட்டை ஒரு புதிய உச்சத்திற்குக் கொண்டு சென்றுள்ள பிபா மற்றும் ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் இடையேயான கூட்டாண்மை குறித்து, ஜீ நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி புனித் கோயங்கா பிபா தலைவருக்கு நெகிழ்ச்சியான நன்றிக் கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார்
ஜீ குழுமத்தின் சார்பாக பிபா தலைவர் ஜியானி இன்ஃபான்டினோ மற்றும் ஒட்டுமொத்த பிபா குடும்பத்திற்கும் தனது மனமார்ந்த நன்றியை புனித் கோயங்கா தெரிவித்துள்ளார். தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நம்பிக்கை மற்றும் அசைக்க முடியாத ஆதரவே இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கூட்டுப் பயணத்திற்கு அடித்தளம் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மூலை முடுக்கிற்கும் கால்பந்து விளையாட்டைக் கொண்டு சேர்த்து, கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை ஊக்குவிப்பதே தங்களின் பகிரப்பட்ட நோக்கம் என்று அவர் கூறியுள்ளார். இந்த வியூகக் கூட்டாண்மை இந்தியாவின் விளையாட்டு கலாச்சாரத்தில் கால்பந்தை ஒரு ஒருங்கிணைந்த அங்கமாக மாற்றுவதற்கான முக்கிய மைல்கல் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
"இந்த அற்புதமான கூட்டுப் பயணம் இப்போதுதான் தொடங்கியுள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ள புனித் கோயங்கா, எதிர்காலத்தில் இன்னும் பல சாதனைகளையும் மைல்கற்களையும் பிபாவுடன் இணைந்து எட்ட உள்ளதாகத் தனது நீண்ட கால அர்ப்பணிப்பை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். உலகத் தரம் வாய்ந்த ஒளிபரப்பு அனுபவத்தை வழங்க ஊக்கமளித்த இந்திய ரசிகர்களுக்கும், இந்த தொலைநோக்குப் பார்வையை நனவாக்க உதவிய விளம்பரதாரர்கள், விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் கால்பந்து நிபுணர்களுக்கும் அவர் தனது நன்றியைப் பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்தத் திட்டத்தை அசாத்திய வெற்றியாக மாற்றிய ஒட்டுமொத்த 'ஜீ' (Team 'Z') குழுவின் கடின உழைப்பையும், அர்ப்பணிப்பையும் அவர் வெகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார். இந்தியாவில் கால்பந்தின் பயணம் இப்போதுதான் தொடங்கியுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர், அடுத்த தலைமுறை கால்பந்து ரசிகர்களை ஊக்குவித்து, ஒரு நாள் இந்தியத் திருநாடு பெருமையுடன் பிபா உலகக் கோப்பை மேடையில் தடம் பதிக்கும் தருணத்தைக் கொண்டாடக் காத்திருப்பதாகக் கடிதத்தை நிறைவு செய்துள்ளார்.
ஜீ நிறுவனத்தின் இந்த அர்ப்பணிப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளுக்குப் பிபா தலைவர் ஜியானி இன்ஃபான்டினோ தனது பாராட்டுகளையும் நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜீ டிவி உடனான கூட்டாண்மை குறித்துப் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ள அவர், இது வெறும் உலகக் கோப்பையோடு நின்றுவிடாமல், 2027 பிபா மகளிர் உலகக் கோப்பை, பிபா இளைஞர் உலகக் கோப்பைகள், ஃபட்சல் தொடர்கள் மற்றும் பிபா இண்டர்காண்டினென்டல் கோப்பை உள்ளிட்ட 39 பிபா போட்டிகளை உள்ளடக்கியது என்று கூறியுள்ளார். இது இந்தியாவில் கால்பந்தை 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் நிகழ்வாக இல்லாமல், ஆண்டு முழுவதும் ஒரு தொடர்ச்சியான கதைக்களமாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கிறது.
இந்தியச் சந்தையின் பிரம்மாண்ட திறன்: கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற்ற 17 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான பிபா உலகக் கோப்பை தொடரை 1.3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ரசிகர்கள் நேரில் கண்டு சாதனை படைத்ததையும், அதன் பின்னர் நடைபெற்ற U-17 மகளிர் உலகக் கோப்பைத் தொடரையும் நினைவு கூர்ந்த அவர், இந்தியக் கால்பந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சுனில் சேத்ரியைச் சந்தித்ததை ஒரு பெருமையான தருணமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
2026 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, கத்தார் மற்றும் காங்கோ போன்ற பிற நாட்டு தேசிய அணிகளில் இந்திய வம்சாவளி வீரர்கள் விளையாடியுள்ளதையும், உலகக் கோப்பை மைதானங்களை அலங்கரித்த 6.5 மில்லியன் ரசிகர்களில் ஆயிரக்கணக்கான இந்திய ரசிகர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த பிரேசில், அர்ஜென்டினா போன்ற அணிகளுக்கு ஆதரவளித்ததையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
ஜீ டிவி கால்பந்து போட்டிகளை வீடுகளுக்குள் மட்டும் முடக்காமல், தியேட்டர்கள், பப்கள், உணவகங்கள், விமான நிலையங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்களில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் திரையிட அனுமதித்ததன் மூலம், நாடு முழுவதும் மக்கள் ஒன்றாகக் கூடிப் போட்டிகளைக் கொண்டாடும் "மேட்ச்-நைட்" கலாச்சாரத்தை உருவாக்கியுள்ளது ஒரு அற்புதமான முயற்சி என்று பிபா தலைவர் பாராட்டியுள்ளார்.