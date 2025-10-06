English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அஷ்வினை தொடர்ந்து சிஎஸ்கேவில் இருந்து வெளியேறும் 4 வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

Chennai Super Kings: ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக அணியில் உள்ள சில வீரர்களை நீக்கிவிட்டு புதிய மற்றும் திறமையான வீரர்களை வாங்க CSK திட்டமிட்டுள்ளது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 6, 2025, 02:25 PM IST
  • புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடம்!
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் மாற்றம்!
  • நீக்கப்பட உள்ள முக்கிய வீரர்கள்!

அஷ்வினை தொடர்ந்து சிஎஸ்கேவில் இருந்து வெளியேறும் 4 வீரர்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, ஐபிஎல் 2025 தொடரில் 14 போட்டிகளில் வெறும் 4 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்று, புள்ளி பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்து, தனது வரலாற்றில் ஒரு மோசமான தோல்வியை பதிவு செய்தது. இந்த படுதோல்வியை தொடர்ந்து, 2026ம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடருக்கு முன்பாக அணியை முழுமையாக மாற்றியமைக்கும் கட்டாயத்தில் CSK நிர்வாகம் உள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த சீசனில் மோசமாக செயல்பட்ட சில முக்கிய வீரர்களை அணியில் இருந்து விடுவிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்த அதிரடி மாற்றங்களின் மூலம், ஏலத்தில் சுமார் ரூ.18 முதல் ரூ.20 கோடி வரை தங்களது கையிருப்பை அதிகரித்து, புதிய மற்றும் திறமையான வீரர்களை வாங்க CSK திட்டமிட்டுள்ளது. அந்த வகையில், அணியிலிருந்து வெளியேற அதிக வாய்ப்புள்ள வீரர்கள் குறித்து பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க: ரோகித் சர்மா கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டது ஏன்? பரபரப்பு தகவல்கள்

டெவான் கான்வே (நியூசிலாந்து)

CSK அணியின் வெற்றிகளில் முக்கிய பங்காற்றிய தொடக்க ஆட்டக்காரரான டெவான் கான்வே, 2025 சீசனில் தனது திறமையை வெளிப்படுத்த தவறினார். அவர் 6 போட்டிகளில் விளையாடி, 127 என்ற மந்தமான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் வெறும் 156 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தார். அவரது ஆட்டம் அணிக்கு ஒரு வலுவான தொடக்கத்தை அளிக்க தவறியதால், அவரை விடுவிக்க CSK நிர்வாகம் முடிவெடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ரச்சின் ரவீந்திரா (நியூசிலாந்து)

2024ம் ஆண்டு ஏலத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுடன் வாங்கப்பட்ட இளம் ஆல்-ரவுண்டரான ரச்சின் ரவீந்திரா, 2025 சீசனில் ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை. அவர் 8 போட்டிகளில் விளையாடி, ஒரே ஒரு அரை சதத்துடன் 191 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தார். ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய வீரராக பார்க்கப்பட்ட இவர், தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட தவறியதால், அவரை விடுவித்துவிட்டு ஒரு அனுபவமிக்க வெளிநாட்டு வீரரை வாங்க அணி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.

ராகுல் திரிபாதி

இந்திய வீரரான ராகுல் திரிபாதிக்கு, 2025 ஐபிஎல் சீசன் ஒரு மறக்க முடியாத மோசமான தொடராக அமைந்தது. 5 போட்டிகளில் வாய்ப்பு பெற்ற அவர், வெறும் 55 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஏமாற்றமளித்தார். அணியின் மிடில் ஆர்டரை வலுப்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் தொடர்ந்து சொதப்பியதால் 2026 ஏலத்திற்கு முன்பாக அவர் விடுவிக்கப்படுவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது.

சாம் கரன் (இங்கிலாந்து)

உலகின் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒருவராக கருதப்படும் சாம் கரன், CSK அணிக்காக 2025ல் தனது திறமைக்கு ஏற்ற ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. 5 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், 114 ரன்கள் எடுத்ததோடு, பந்துவீச்சில் ஒரே ஒரு விக்கெட்டை மட்டுமே கைப்பற்றினார். அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்ட அவரிடமிருந்து எதிர்பார்த்த பங்களிப்பு கிடைக்காததால், அவருக்கு பதிலாக வேறு ஒரு சிறந்த வெளிநாட்டு ஆல்-ரவுண்டரை அணிக்குள் கொண்டுவர CSK திட்டமிட்டுள்ளது.

தீபக் ஹூடா

அனுபவமிக்க இந்திய வீரரான தீபக் ஹூடா, 2025 சீசனில் 7 போட்டிகளில் விளையாடி, 6.20 என்ற மிக மோசமான சராசரியில் வெறும் 31 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தார். அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் 75.61 ஆக இருந்தது. ஒரு ஆல்-ரவுண்டராக எந்தவிதத்திலும் அணிக்கு உதவாததால், அவரை விடுவிப்பது உறுதியாகியுள்ளது. இந்த மாற்றங்கள், தோனியின் எதிர்காலம் குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு மத்தியில், CSK அணி ஒரு புதிய மற்றும் வலுவான அணியை கட்டமைக்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளதையே காட்டுகிறது. இந்த அதிரடி முடிவுகள், 2026 ஐபிஎல் தொடரில் "யெல்லோ ஆர்மி"-யின் மறுபிரவேசத்திற்கு வழிவகுக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க: இது ரொம்ப தவறு! கவுதம் கம்பீர் மீது கடுமையான குற்றசாட்டுகளை முன்வைத்த ஸ்ரீகாந்த்!

